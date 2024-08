¡Póngale play! Hoy: post-rock peruano, emo wave bogotano y rap de Medallo

Este artículo hace parte de nuestra serie ¡Póngale play! donde recomendamos las curiosidades no tan visibles que nos encontramos y nos atraen del mundo musical.



Se termina septiembre y con esto un mes más de descarga musical y descubrimientos a lo largo de la región. Con esta columna que ya acumula varias entregas reafirmamos nuestro interés de descubrir nuevas bandas, acompañar sus lanzamientos y visibilizar lo que se está haciendo en latinoamérica en materia musical. Bienvenidos una vez más a este universo de sonidos nuevos.

Ignacio Briceñp & Ale Hop – ‘Stay’



En mayo de este año tuvimos la oportunidad de estrenar en exclusiva el video oficial de ‘Way of Love’, el primer sencillo del proyecto de este par de peruanos que en una onda muy oscura, post-rockera, densa y de inclinaciones electrónicas, se unieron para crear un disco que lleva por nombre The Way of Love. Meses después el dúo nos presenta el video para ‘Stay’ canción extraída de ese mismo trabajo. El tema, es una especie de lamento introspectivo que refleja la soledad, la oscuridad de no estar al lado de esa persona especial, acompañado por un video producido por el Estudio Famas y con una estética vintage como de cinta de VHS que muestra a una pareja alejada de todo y rodeada de equipos en lo que parece una casa de de campo donde producen su música. Una muestra más del sonido peruano actual y experimental.



La ReDaDa – ‘Ábrete Sésamo’

Desde México llegó a nuestros oídos un proyecto alucinante de danzón y cha cha chá mezclado con dub y funk latino que conviven al ritmo de la lisergia pura y te meten en un estado de hipnosis del cual es imposible despegarse. Por otro lado, el video de su canción ‘Ábrete Sésamo’, dirigido por Miguel Jara, es simplemente alucinante, con una construcción impecable de muñequitos que recrean algo parecido a Prince of Persia, pero contando la historia de Alí Babá y los 40 Ladrones, donde se encuentran portales miesteriosos que surgen del bosque, persecuciones, universos psicodélicos, esqueletos que juegan damas chinas y serpientes con cabezas humanas. Si lo suyo es la psicodelia latina, síganle la pista a estos muchachos.



Quemarlo todo por error – ‘Ey nena’

Seguramente has vivido ese momento en el cual solamente quieres escapar y dejarlo todo tirado y escaparte con esa chica que con solo mirarte te hace desear un universo juntos y que cuando no está te hace sentir como si te faltara el aire. De eso habla ‘Ey nena’ de Quemarlo todo por error, un grupo bogotano que se define a sí mismo como emo wave y pop, y cuyo sonido, más que una etiqueta, es un estado de ánimo, mitad introspectivo y depresivo increíble para acompañar una tarde lluviosa donde estás pensando en ese amor que se te fue o en tantas cosas que vuelven tu vida gris y caótica. Tienen que tener en el radar a estos muchachitos.



Pitbull – ‘Todo nunca es todo’

Ver a Pitbull en vivo es recibir una descarga de energía demoledora. Es una detonación de furia lanzada con cada grito, con cada piño, con cada patada. El nuevo video de esta banda de hardcore bogotana, es una muestra esa locura que se siente cada vez que Pitbull ruge en vivo. Grabado en las salas de ensayo de 4 Cuartos, ‘Todo nunca es todo’ es un sesión llena de pasión y fuerza hardcore.



Edson Velandia / Ángel Parra / Adriana Lizcano – ‘Estrellita Santurbana’

Estas tres voces se unieron para apoyar la defensa del Páramo de Saturbán el cual se encuentra en peligro debido a la aprobación de una licencia para explotación minera. Este tema está inspirado en la infinita belleza de esta reserva natural. Las plantas, el agua, las montañas, la niebla de Saturbán protagonizan el video musicalizado con una hermosa melodía de piano, que nos recuerda por qué hay que defender a la tierra.



Algodón – Jazmines

Esta uruguaya es la definición de buena onda. Sus suaves canciones de rock indie y un poco de psicodelia, se sienten como pasar una tarde de veranos con los amigos. Es música bonita, para sentirse bien. El grupo acaba de lanzar Jazmines su nuevo álbum que es un viaje por sonidos suaves, alegres, algunas veces melancólicos, que nos recuerdan que a pesar de todo la vida es muy linda.



Doble Porción – ‘Henry Hill’

A finales de 1990, el director Martin Scorsese daría vida a una de las piezas cinematográficas más memorables de todos los tiempos: GoodFellas. 27 años después, el malianteo de Henry Hill se trasladaría a las calles de Medallo, esta vez gracias a las rimas de Doble Porción. Secundado por un exquisito beat de Soul AM, Métricas Frías y Mañas Rufino le hablan claro a la ‘compe’, dejándoles saber que son la voz de una generación entera. Una vez más, Doble Porción nos muestra que controlan la magia como Pirlo.



Sr Pablo – ‘The Look of Love’

Mírame la espalda y sabrás que la vida ha tatuado lo que ella quiso, el tiempo no pide permiso, pasa como Pedro por su casa y nunca dará previo aviso, orgulloso de portar este color mestizo… Fue bastante grata la sorpresa que Sr Pablo nos regaló con ‘The Look of Love’, el primer sencillo de su próximo trabajo titulado Sr Recopilation. Nuevamente en compañía de AvenREC en el beat, este par de arrieros paisas nos dejan una poderosa reflexión que gira entorno a las inesperadas vueltas de la vida.



Las Áñez – Al Aire

El pasado 22 de septiembre las gemelas de Las Áñez lanzaron su segundo disco bautizado Al Aire, un trabajo de 11 cortes en los que además aparecen como invitados nombres como Edson Velandia, Andrea Echeverri y Marta Gómez. Como es costumbre Las Áñez aprovechan sus voces, sus percusiones menores y sus cajas de loop para crear una atmósfera donde lo tradicional y folclórico se une a un ritual de voces superpuestas en las cuales todo resulta hipnótico y encantador. Escuchen el disco completo aquí abajo y síganle la pista a Las Áñez por favor.