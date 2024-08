Ponle otro popote a la malteada con el nuevo EP de Mujeres

“Un disco de 4 canciones”, dice la portada de Romance Romántico, el nuevo EP ––bueno, disco–– de Mujeres. Y entonces, ¿un disco de cuatro canciones no es un epé? ¿por qué cuatro canciones no pueden ser un álbum? ¿por qué un concepto partido en cuatro no es un sencillo?

Vivimos la época del “disco está sobrevalorado” y el “sencillo es lo importante”. De alguna forma, le hemos respondido al tradicionalismo de la industria, pero aún nos ceñimos a sus criterios arbitrarios. Al número de minutos o tracks que nos hacen etiquetar los materiales, sin darnos cuenta, que lo que realmente distingue una obra de otra es la manera de abordar un concepto. Y justo por eso, Romance Romántico es un disco.

Hace ya casi tres años, Pol, Yago y Arnau decidieron adaptar su estilo garagero al español, en una etapa de metamorfosis que, de paso, se llevó a un integrante. Pero han crecido a partir de ello. En cuestión de alcances y de su propuesta. Porque Romance Romántico es menos cochambrero y más melódico. Casi dulzón. La baladita post-punk retroromántica que en inglés se ha patentado muy bien en actos como The Vaccines o The Maccabees. El popote compartido en la malteada, la chamarra de mezclilla sobre hombros ajenos, las manos que se juntan con los dedos cruzados. Abrazan ese concepto en menos de diez minuto en que la banda catalana parece por fin encontrar su punto de azúcar. Además, también se agarran de esa posibilidad de crear letras de sumo valor contemporáneo ––o sea, para tu Insta–– con frases como “tengo la foto en mi cartera / no es que estemos nada guapos / pero por lo menos sí que estamos”. Amor líquido que ni Bauman entiende.

