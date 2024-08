Ponte a llorar con “Portal de Colores”, el nuevo video de Señor Kino

El vacío interno vive entre las líneas de este texto que estás leyendo. Se siente tan cómodo contigo, que no tiene problemas en acurrucarse a tu lado en el sillón o convertirse en tu sombra cuando sales a tomar el aire. El vacío interno sabe correr, así que no puedes escaparte. No hay refugio ni en tus amigos de Facebook, tu alter ego en Twitter o tus chicas de Tinder. Ese vacío interno se sabe demonio y, para muchos, la única forma de exorcizarlo es rasgando las cuerdas vocales al ritmo de buen surf punk.

“Portal de Colores”, el primer sencillo que se desprende de ‘Colores’— el nuevo disco de esta banda de hermosillo que no tarda en salir—,es un track melancólico en las que las guitarras vienen a limpiar el sarro de tu corazón y darle brillo a tu vida. Para acompañar a letras que nos recuerdan que no es ningún pecado estar tristes, el video dirigido por Hermann y la casa productora Neuderts, tiene el mismo efecto que un técito de paciflora o un buen toque de mota índica. “

Me dice Sofía cuando le pregunto sobre el proceso creativo de este track que pega duro, pero viene con calmante incluido en forma de visual:

“Esta canción la escribí pensando en cómo me sentía en esos momentos, un sentimiento inexplicable que me causaba mucho terror y mucha inquietud. A pesar de estar en silencio sentada en la sala de mi casa, sentía como nada tenía sentido, sentía un vacío muy grande y pensaba «estar bien sentirse así a veces, quiero sentirlo» ,

Busca tu caja de kleenex y dale play al video que los de Señor Kino nos regalaron en exclusiva arriba de este texto.



“Colores’ es el segundo disco de estudio de esta bandita de surf punk buena onda y estará disponible el 6 de abril. La premiere será en Noisey, así que no olvides estar acá ese día por la mañana.