Ponte freaky en Halloween con este dildo con la cara de Marilyn Manson

Parece que Marilyn Manson siente que no hay suficientes juguetes sexuales temáticos en el mercado y, para remediarlo, acaba de lanzar un dildo bastante freaky a través de su tienda en línea, justo a tiempo para Halloween. El Marilyn Manson Official Double Cross Dildo & Bag es un consolador de silicona negro que cuenta con una base para bombeo. ¡Ah, y muestra la cara de Manson en la parte superior (¿la cabeza?) del dildo! En caso de que tuvieras dudas por la seguridad del producto, la tienda en línea señala que la pintura es segura para el medio ambiente y que la silicona con la que está fabricado el dildo es hipoalergénica. La pintura «puede desvanecerse con múltiples usos». Lol.

https://www.instagram.com/p/BpF8-4ZhDEN/?utm_source=ig_embed

Manson anunció el producto vía Instagram, escribiendo «Supongo que esto es … Halloween. #Dickortreat». Manson lanzó recientemente un nuevo álbum titulado Heaven Upside Down. Compra tu kit Marilyn Manson Official Double Cross Dildo & Bag aquí. Porque ¿por qué no, verdad?

