Ponte metas financieras que puedas cumplir en vez de objetivos que no vas a alcanzar

Si en el pasado te ha costado alcanzar las metas que te pones pero aún así quieres mejorar tus finanzas personales en este 2019, no te rindas. En vez de plantear como objetivo lo mismo que todo el mundo, elige una meta que esté hecha para ti.



Alcanzar tus metas financieras depende de que te conozcas a ti mismo. Escoge una meta realista que encaje bien con tus intereses, tus pasiones y tus ingresos. Después, elige un periodo de tiempo para cumplirla. Plantear metas financieras que requieren un salario de 20 millones de pesos cuando apenas te estás graduando no va a funcionar. Lo he intentado.

Ahorrar puede ser complicado. Trabajar hacia algo que realmente quieres no lo hace más fácil, pero sí puede darte la motivación y el combustible necesarios para que trabajes fuerte y alcances la meta.

Estos son los pasos que te ayudarán con tu plata este año:

Elige una meta

Si vas a alcanzar una meta, será una que realmente quieres. Las brillantes portadas de revistas y las cuentas de Instagram llenas de filtros atraen la atención y los likes. Pero si la meta es algo en lo que te vas a concentrar por un año, tiene que ser algo que mantenga tu atención más tiempo que el que esperas en la fila del supermercado.



Pregúntate sobre qué te apasiona. Piensa sobre tus intereses. Si tuvieras más tiempo libre, ¿cómo lo gastarías? Una vez hayas determinado en lo que te vas a concentrar, determina una meta específica en pesos. Aquí hay algunas ideas para que tu creatividad fluya.

Piérdete. Así estés mirando hacia Melgar, Cartagena o Miami, tienes que saber tus números. Plantea una cantidad aproximada que estés planeando gastar, incluyendo tiquetes, hospedaje y comida. Y no olvides las excursiones y actividades que querrás hacer mientras estés de viaje. No quieres llegar al destino de tus sueños solo para pasar tus días en tu habitación de hotel comiendo sándwiches.

Intenta el hobby de tus sueños. Así quieras criar pollos en tu jardín o aprender, por fin, a tocar guitarra eléctrica, probablemente te va a costar un poco de dinero. Haz una pequeña investigación sobre los costos involucrados para que logres manejarlos financieramente. Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical implica clases semanales como mínimo, además del precio del instrumento mismo. Los pollos de tu jardín, por otro lado, involucran el precio del corral, la comida y los pollos mismos.

Cásate. El matrimonio significa diferentes cosas para diferentes personas. Puede que estés por encima o por debajo del PBI per cápita de 19.504 millones de pesos al año (aproximadamente 1.625.000 pesos al mes). Endeudarse para poder decir “sí, acepto” es pedir un dolor al corazón. La plata está mencionada entre las causas de peleas en un matrimonio, y algunos estudios muestran que peleas tempranas sobre dinero pueden predecir bien un divorcio. Aunque crear una meta alrededor de un fondo para tu boda no quiere decir que tu matrimonio no tendrás fallas, sí es un paso en la dirección correcta.

Ahorra para tu casa. Repite después de mí: no tienes que comprar una casa. Si el mercado de vivienda de tu ciudad, tu trabajo y tu estilo de vida hacen que encajes mejor con arrendar dónde vivir, arrienda todo lo que quieras. Pero si en tu corazón deseas ser propietario de una casa, es tiempo de pensar con fuerza sobre cuánto puedes reunir para un anticipo. Contra más grande sea el anticipo que puedas hacer, tu hipoteca será más ligera cada mes. Eso significa que tendrás un mayor margen de maniobra en tu presupuesto y menos plata que se pierde por intereses. Si pones 20% o más de anticipo, también puedes evitar el seguro de hipotecas privadas.

Ten suficiente plata para dormir de noche. Quizás no quieres viajar ni aprender a tocar el oboe. Está bien. De pronto solo quieres salir de las deudas y tener algo de ahorros de verdad en caso de que pierdas tu trabajo repentinamente o decidas comprar un nuevo sofá o un nuevo carro. La plata compra la libertad, y tener dinero guardado por si acaso es una gran meta financiera. Es inteligente tener entre tres y seis meses de ingresos guardados,

puedes usar eso como punto de referencia.

Haz las cuentas

Una vez hayas elegido una meta, acá hay una estrategia para asegurarte de que esa meta sea lograble: primero, calcula un estimado del costo. Segundo, divide esa cantidad entre 52 si quieres una meta semanal o entre 12 si quieres una meta mensual. Si ese número es inalcanzable, considera concentrarte en una porción. Puede que no logres ahorrar todo en un año, pero tener el 25% igual se sentirá muy bien.

Supongamos que tu meta es mochilear a solas por tres meses en el Sudeste Asiático. Asumiendo que vas a gastar alrededor de 100.000 pesos al día y que vas a necesitar al menos 2.500.000 pesos para llegar hasta allá (y volver), además de unos cuantos pesos para emergencias, 6 millones de pesos es un buen estimado de cuánto necesitarás. Si quieres alcanzar esa meta en un solo año, significa ahorrar 500.000 pesos cada mes.

Digamos que, por otro lado, quieres comprar un carro. Un carro promedio bueno puede costar alrededor de 30 millones de pesos. Con gastos adicionales incluídos, necesitarías alrededor de 3 millones al mes. Uy.

Se realista

Una parte clave para hacer que las metas sean alcanzables es ser realista sobre ellas. Pongamos el ejemplo del carro ¿Puedes ahorrar casi tres millones al mes? Para muchos, la respuesta es no.

Entonces tienes tres opciones: ajusta tu meta, ajusta tu plazo o encuentra una manera de poner más plata para lograr tu meta. Para los tres meses de viaje, por ejemplo, quizás quieras trabajar un año más para reducir a la mitad la cantidad que tienes que ahorrar cada mes. O quizás quieras tener otro trabajo para tener más plata, o mudarte de nuevo con tus papás para ahorrar plata más rápido.

Ayuda que seas lo más creativo posible cuando se trata de cumplir tus metas. Si ahorrar más de 30 millones para el carro se siente imposible, ayuda que investigues un poco sobre el mercado de carros usados: puede que encuentres gangas que no esperabas,

Una vez hayas hecho cálculos, estarás listo para empezar. Ahora has elegido la meta perfecta y has entendido los números. Estás emocionado porque es lo que querías, y encaja bien con tu salario, tus deudas y un plazo de tiempo que se ajusta a tu estilo de vida.