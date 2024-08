Go Roneo, los chavales de Segovia que han hecho la jodida canción del verano

Hace poco más de una semana un compañero de la ofi vio el vídeo de “Pop pa’ tu crush” en los Stories de un colega de su gimnasio. Le gustó tanto el tema que nos lo pasó. El vídeo tenía menos de 600 visitas. Ahora tiene 11 000 y seguro que unas cuantas son nuestras. Joder, si yo ya me sé la letra entera y no es de mirarla en el videolyric.

La canción tiene todo lo que hay que tener para entrar solo: es pegadiza, su sonido evoca cierta nostalgia —te traslada sin poder evitarlo a cuando Física o Química aún estaba en antena— y la letra, además de hacer gracia, pone a nuestra generación frente a un espejo que devuelve un reflejo tierno o ridículo, según el ángulo con que se mire, sobre en qué se ha convertido para nosotros el amor.

Videos by VICE

“Todo el mundo tiene un crush. Todos nos obsesionamos con que nos vea las historias y verlo al salir de fiesta. Y si encima eso lo cantas sobre una guitarra y batería bien cuadradas te lo gozas” dice Only cuando le pregunto por qué a la gente le está molando tanto. “Supongo que ver a unos chavales guapetes hacer el bobo le gusta a todo el mundo, la canción y el vídeo son un meme, y es un tema que para ligar viene de puta madre”, añade Sesentay6. Y sí: desde su Segovia natal nos confirman que la chavala con el culo de spinning y el flequillo como Aitana existe.

VICE: A ver, ¿quiénes sois, qué es Go Roneo?

Sesentay6: Somos una boyband de Segovia con mucha trayectoria en la música pero vírgenes en el indie. Cada uno estudia su carrera en una parte de Europa, pero trabajamos muy bien a distancia y nos vemos muy a menudo.

Hens: Además de hacer música nos pasamos todo el día pensando en hacerla y en todo lo que la rodea. También nos gusta mucho el roneo. De vez en cuando nos acordamos de seguir nuestras carreras.

Al escuchar “Pop pa tu crush”, para los que nacimos del 90 en adelante la comparación es casi inevitable: Pignoise. ¿Sois conscientes? ¿Os molan?

Sesentay6: La verdad es que cada uno de nosotros tiene sus influencias y la mayoría venimos del rap. Yo cuando Only me pasó el tema volví a tener 12 años y por eso me metí, este pop-indie te llega muy dentro, joder. Los primeros discos que recuerdo que me regalaran mis padres fueron Peligrosamente Juntos de Hombres G y Zapatillas de El Canto Del Loco. Con la era digital me metí en más a mis movidas, pero cuando suenan en las verbenas se me cae la lagrimita.

Hens: Veo normal esa comparativa porque es casi un acto reflejo. De todas formas yo creo que no nos inspiramos en Pignoise, al menos no conscientemente. Pero claro que les escuchamos.

Only: Es obvia la comparación, pero la autentica influencia para este tema seria el indie-pop/disco de los 90 y principios del 2000 más que el rock.

MIRA:

¿Cómo definiríais vuestro sonido entonces?

Sesentay6: Como una puta locura. Siempre nos hemos divertido haciendo música de diferentes estilos, y esta canción surgió así. Un día te hacemos un trap guarro que te deja dando saltos y al siguiente te hacemos esto. En verdad nuestra esencia siempre va a estar en las letras.

Hens: Como un compendio de todas las cosas que nos han ido molando a lo largo de nuestra vida. Siempre hemos querido experimentar y probar cosas nuevas, nos gusta ver hasta dónde podemos llegar.

Confeti de odio, Cariño, Cupido… ¿creéis que lo que las Cariño apodan “tontipop” es el sucesor de la música urbana y en cierto modo una reacción a ella?

Sesentay6: La verdad es que yo cuando escucho esos grupos normalmente es porque me los pone Only, y tienen mazo de rollo. La gente se aburre de los sonidos y nosotros con ellos, cuando salen mil temas del mismo género al día la gente acaba hasta el coño y acaban viéndolos todos iguales, aunque no sea así. Por eso ver a unos chavales con letras graciosas, románticas y que tocan otros géneros llama la atención.

Only: Puede ser, los movimientos nuevos tienden a nacer siempre como contracultura de los anteriores y hacía tiempo que no se veía tanto pop alternativo. Pero no creo que sea una respuesta, es más una alternativa. De la diversidad nacen las mejores artes.

A ver, ¿cómo le explicaríais a vuestras abuelas o a vuestras madres qué es un crush y en qué se diferencia un crush de “una chica que me gusta”?

Sesentay6: A mi madre cuando sacamos la canción le dije: “crush es el típico amor platónico al que solo has visto un par de veces y ya sabes que es interesante”. ¿Quién no se enamora 15 veces cada vez que sube al metro?

Hens: Le diría: “abuela, a mi crush le quiero preparar el cafecito por las mañanas”.

Only: “La persona con la que quiero tener tus futuros nietos”.

En “Pop pa tu crush”, tanto en el vídeo como en la letra, en la relación de la que habláis, la tecnología es no solo un mediador sino casi el eje central. ¿Cómo creéis que nos ha influido la tecnología a la hora de vivir el amor?

Sesentay6: Los tiempos han cambiado y el amor con ellos. Es mucho más fácil conocer gente, antes igual veías al amor de tu vida en una fiesta, os liabais y no había manera de volveros a encontrar. Ahora le puedes tirar al DM. Además, ayudan mucho en las relaciones a distancia, aunque las redes sociales también conllevan celos y esas mierdas muchas veces.

Hens: La tecnología facilita conocer a tu futura pareja pero también genera muchos problemas. Que si las Stories, los likes, el mítico “en línea” pero no contesta y todo eso.

¿Quiénes son vuestros crushes?

Jarana: Ahhh.

Sesentay6: ¿Cuáles de todxs?

Hens: Aleee, un saludito desde aquí.

Delgao: @yuni.chaan

Only: La indie.

Si sois de Segovia, ¿por qué decís crush y no zagal, muchacho, o lo que sea que se diga por esos lares?

Sesentay6: Hay cosas que solo hay una palabra que las describa, es mucho más fácil decir “mi crush del bus” que “la chica que me mira guay en la línea 8”.

Only: Porque somos castellanos, pero no paletos. La tierra siempre se lleva dentro y sale mas de una vez, “conocí a un jambo”, “está de buen ver”, “me la pone como un litro de vino en bota”… Pero lo milennial al final se come parte de la tradición.

Delgao: Es cierto, deberíamos decir “majo”, es la palabra oficial de la ciudad.

¿Qué se hace en Segovia, cómo es vivir allí?

Sesentay6: A mí me parece la hostia. Vivo en Inglaterra y lo hecho mazo de menos. Me flipa salir a sacar al perro mientras atardece y ver la catedral haciendo sombra o tirarme en la alameda con unas litronas y filosofar. Esta ciudad me ha dado mucho, pero también soy un culo inquieto y no me gusta estar siempre en la zona de confort.

Hens: Según pones un pie en Segovia vas a velocidad 0,75, todo con mucha calma. Me gusta pasarme las tardes tomando cervezas en el California.

Only: Es una ciudad preciosa, yo soy el único que sigue viviendo aquí y nos encanta grabar todos los vídeos y dar conciertos por aquí. A mí personalmente me encanta ir a un garito que se llama Shout en el que pasan mogollón de soul, rnb y rock. Es la polla.

Delgao: Los dos deportes regionales por aquí son odiar a Go Roneo y amar a Go Roneo.

Oye, ¿os sirvió el tema, cayeron los crushes?

Sesentay6: No tenemos ninguna queja (ríe).

Delgao: No nos hacia falta este tema para que cayeran.

Only: A los crushes hay que irles de cara, no hace falta que se pegue una canción para que se enteren de que vas detrás. Eso es jugar en modo fácil.

¿Existe la chica que tiene el culo de spinning y el flequillo como Aitana?

Sesentay6: Existe, aunque lo del flequillo era más por hacer la coña que otra cosa. Eso sí, lo del culo es 100% real y eso que en su vida ha hecho spinning.

Delgao: Existe, sí. ¿Le queréis mandar algún mensaje?

Otra duda que me corroe es qué significa ese “ala, chavales, que os jodan” del final del tema.

Only: Que siempre nos estamos faltando al respeto. Dentro de Go Roneo no hay filtros.

Delgao: Es nuestra forma de mostrarnos cariño entre nosotros. Nos da tanto miedo el amor que preferimos insultarnos que elogiarnos.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.