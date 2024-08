Poptone y las nuevas movidas de Bauhaus, Love and Rockets y Tones On Tail

Febrero 2017: cuando Daniel Ash (Bauhaus, Love and Rockets, Tones On Tail) despertó muy temprano una mañana de tantas escuchando en su cabeza “Ace of Spades” de Motörhead supo que la vuelta a los escenarios era imperiosa. Lo había estado deseando y aquella epifanía fue el detonante. Armó POPTONE junto al icónico Kevin Haskins (Bauhaus, Love and Rockets, Tones On Tail) y luego de decenas de audiciones a Diva Dompé, a la sazón hija de Ash, al bajo.

Hoy Poptone anuncia álbum doble vía Cleopatra Records además de una gira por Norteamérica. Poptone LP incluye gemas del catálogo de Bauhaus (“Slice of Life”), Love and Rockets (“Ball of Confusion”, “Mirror People”) y Tones On Tail (“Christian says” y “Go!”) además de novedades producto del enajenado cerebro de estos próceres del death rock. Bauhaus es un ente fundamental de la escena dark gótica británica al lado de Joy Division, Siouxsie and The Banshees o Sisters Of Mercy. Forjaron el sonido que al día de hoy continúa produciendo escuela y miles de seguidores en todo el planeta. Daniel Ash y Kevin Haskins –así como Peter Murphy- son historia viva de la música de nuestros días.

«Siento que hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de vernos en el pasado y por eso estoy emocionado de que escuchen estas canciones extrañas y maravillosas en vivo de nuevo. Con la adición del material de Tones On Tail, Bauhaus y Love And Rockets, ¡es una verdadera fiesta para los oídos!» (Kevin Haskins)

Pero esto no es todo. Daniel Ash publicó hace poco el single “Alien Love” y ha remezclado al proyecto de rock industrial de San Antonio, Texas And We All Die. Por su parte Haskins acaba de lanzar ‘Bauhaus – Undead: The Visual History and Legacy of Bauhaus’, un extraordinario documento con su visión acerca de la historia de Bauhaus desde su formación en 1978 en Northampton hasta la disolución en 1983, su muy exitosa reunión en 1998 y la participación en el Festival Coachella el 2005. Este exquisito libro de luxe presenta historias originales escritas por Kevin Haskins sobre momentos conmovedores y hasta divertidos en la carrera de la banda, así como materiales en gran parte inaccesibles: fotografías de la colección personal de Kevin, ilustraciones y bocetos de la banda, volantes hechos por los mismos Bauhaus, set lists, contratos, material del club de fans, pins, fotos de equipo vintage, cartas, una historieta de Bauhaus, líricas escritas a mano, etc.

