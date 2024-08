Por amor al arte: Paloma Mami y sus sueños de Dalí

A Paloma Mami la escuchan más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify, la siguen 4.2 millones de cuentas en Instagram, y están suscritos aproximadamente 2 millones de seguidores en su canal de YouTube.

La artista chileno-estadounidense es una de las mujeres más relevantes de la industria musical contemporánea y con su disco debut llamado Sueños de Dalí reafirma que su voz se escuchará fuertemente pese a las críticas y hostilidad que ha recibido por parte de quienes no creen en ella.

Como precedente a su primer álbum, Paloma tiene en su haber las colaboraciones “No te debí besar” con C. Tangana y Alizz, y “QueLoQue” con Major Lazer, pero lo cierto es que ella se hizo nombre sola desde el lanzamiento de su sencillo que la catapultó al ojo público: “No te enamores”.

De esa canción, publicada a finales de 2018, a hoy hay dos años de distancia y un largo camino recorrido por Paloma Mami. Nos pusimos al corriente con ella a propósito del boom de Sueños de Dalí y su creciente éxito.

Foto: Cortesía Sony Music México.​

VICE: Vienes de una colaboración muy exitosa con Major Lazer y aunque ya tiene tiempo, la de C. Tangana te sigue posicionando muy bien. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes sobre estos juntes, los repetirías?

Paloma Mami: Lo más importante para mí siempre va de cómo sea el arte de esa persona con la que estoy trabajando. Major Lazer son unos productores increíbles con un sonido súper particular y para mí eso es lo más importante. Me gusta trabajar con gente única y creo que más adelante eso servirá para que la gente con la que trabajo sepa la razón por la que elijo trabajar con ella. Nunca voy a trabajar con alguien por sus números o engagement, yo no soy así. Siempre será por el arte.

Cuando compartiste el video de “Religiosa” tus fans se volvieron locos. ¿Cómo sentiste el recibimiento previo al lanzamiento del disco?

¡Ay no, estaba tan feliz ! Por fin le podía contar a mis fans sobre la fecha del lanzamiento del disco, porque ellos todos los días le preguntaban a mi mánager, a mi label mánager de Sony, y a todas las personas que pudieran. Era un secreto que había tenido que guardar por tanto tiempo, pero ya que pude anunciar la salida para el 19 de marzo me puse muy feliz. Recibieron “Religiosa” súper bien, están súper felices y yo lo estoy mucho más.

Al contrario de otros artistas que prefieren mantener su vida personal en privado, tú apareciste con tu pareja en el video de “Religiosa”. ¿Se te ocurrió que podía ser algo arriesgado?

En verdad todo el disco lo escribí con Roa, pero esa canción especialmente fue una de las más románticas que tengo, así que quise hacer algo más personal. Con todo el back de VHS quise hacerlo como si nosotros estuviésemos en casa, así como somos normalmente, quería mostrar ese lado y a muchos les gustó, es algo muy entretenido, fresco y natural.

Y hablando más sobre el disco, ¿por qué Sueños de Dalí?

Toda mi vida he sido fanática del arte, del mundo del arte, de la música, de los shows musicales, de todo. En cuanto al arte, especialmente, mi papá es arquitecto así que él siempre me llevaba a museos; mi mamá también, ella es como una crítica de arte. Los dos me mostraron todo ese mundo y Salvador Dalí y Picasso eran mis dos artistas favoritos desde chica. De hecho mi nombre es Paloma por Paloma Picasso, la hija de Pablo Picasso.

Y para el disco quise sacar el pensamiento de Dalí sobre el subconsciente de la mente, creo que lo que no sabemos es lo más poderoso que tiene la mente; de ahí vienen todas las ideas… mientras yo estoy soñando es cuando me llega la mayoría. Creo que Salvador Dalí tenía ese pensamiento y mostraba eso en su arte que era todo casi como un sueño. Desde que empezó mi carrera para mí crear y hacer música se siente como un sueño, así que así lo relacioné con el arte y la música. Además de que el arte que yo veo de Salvador Dalí es súper surrealista and cosas locas y cosas que nunca va a entender si no estás en su cabeza, ¿cachái?, como que cada persona y cada artista, o el público, le da su propia perspectiva. Quiero que este disco sea así, que la gente lo vea y tenga su propia opinión, diferente, y seguramente será siempre distinta a la mía cuando yo lo estuve creando.

COVER ART: SUEÑOS DE DALÍ.

El cover art del disco fue creación tuya, ¿no? ¿Tú lo dibujaste?

¡Sí! Yo lo dibujé. Fue difícil porque estuve en un hotel y normalmente para las cosas que hago para mis cover arts tengo computadora y todo eso, pero ahora lo hice todo en mi celular, buscando formas de dibujarlo y salió bien.

Ya que la gente tiende mucho a fijarse en tu estilo y de hecho es algo que te reconocen mucho, les encanta cómo te vistes, ¿de qué manera dirías que se conectan tu estética y tu música?

Creo que mi estética y mi música van mano a mano. Mi música es algo muy fresco, súper light y creo que como me visto, igualito. Así que sí, me gustan las cosas súper, mmm… sí como raras y distintas, súper frescas para ver y mi música es así mismo.

Tienes miles de fans que te aman, pero también te llega mucho hate. ¿Cómo te sientes con respecto a los comentarios negativos que llegan a ti?

El crecer en Nueva York como una mujer latina te hace tener la piel muy gruesa, nada te llega. Yo desde chica era alguien a quien la gente le gustaba molestar, pero nunca dejé que me afectara un comentario negativo. Desde chica fui una niña que supo cómo amarse a sí misma primero, así que con toda esa gente que me tiraba, no me importaba. Y creo que he tenido la bendición porque hay mucha gente que llega a esta industria y no saben cómo lidiar con eso y les afecta, obviamente, porque somos humanos y las palabras duelen. A mí solamente me importa lo que opinen mis fanáticos y mi familia, mi familia más que nada, y con eso he vivido y sobrevivido.

Finalmente, ¿cuál quieres que sea el aporte de Paloma Mami no sólo a la música latina, sino a la industria musical en general?

Tengo muchas cosas en las que me visualizo. Un título que veo en un par de años tal vez, es que Paloma Mami sea la referente de cómo se pueden mezclar dos idiomas y que no importa que no entiendas ambos, que eso no sea necesario para que te guste lo que escuchas. Creo que eso pasa con mi música y puede tener un efecto en la industria a largo plazo.

