Por esto el Leicester City es ahora el ‘Leicelona’

El Leicester City cobró una nueva víctima en la Premier League luego de derrotar 2-0 al Liverpool con una gran actuación de Jamie ‘Dios Todopoderoso’ Vardy. Con estos tres puntos, ‘The Foxes’ dormirán de aquí a la siguiente fecha en la cima de la Premier League por encima de proyectos multimillonarios como el Chelsea, Arsenal, Manchester City y MancheZzzzzzter United alargando el increíble sueño de ser campeón en Inglaterra cuando nadie daba un mísero centavo al inicio de la campaña.

La temporada del Leicester City va mucho más allá de la suerte o de una buena racha de juego. El equipo de Claudio Ranieri tiene estilo, uno que a veces, nos recuerda al Barcelona y ese «Tiki-Taka guardiolesco» que a muchos enamoró a finales de la década pasada.

Videos by VICE

El ‘Leicelona’ es capaz de tocar y tocar y tocar la pelota hasta hartarse. Hacerlo verticalmente, diagonalmente y horizontalmente de primera intención haciéndonos pensar que Iniesta, Xavi, Messi, Busquets o Henry siguen juntos y ahora juegan en King Power Stadium.

No negarán que al menos, por unos segundos, el Leicester City les recordó la mejor versión del Barcelona. Una putada que la jugada no acabara en gol o que el árbitro del partido contra el Liverpool no se animara a marcar penal, hubiera sido la cereza del pastel para la consagración del ‘Leicelona’.

Mira y aprende Pep, ese estilo es que tu millonario contrato te obligará a darle al City.