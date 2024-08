¡Por fin! Un tutorial para copiar las cabezas flotantes de Billie Eilish

No es callada, ni es tímida, ni tiene la mirada… Oh que la. Si hay algo de lo que se puede jactar Billie Eilish es que a sus 17 años es una de las artistas más reconocidas en el planeta. Con todo y que empezó subiendo sus canciones a SoundCloud sin esperar nada a cambio, hoy Billie domina las plataformas de streaming como ‘Yoncé y hasta estuvo de headliner en Coachella (¿tú qué estabas haciendo a su edad?).

El director Dave Meyers se encargó de dirigir el video de “Bad Guy”, un temazo que viene incluido en el disco debut de la cantante, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, y el que mucha gente se encargó de elogiar por su gran oferta audiovisual. Ya sabes: imágenes cool para tu feed de Instagram.

Una de las tomas más locas del video es cuando Billie aparece con un snorkel frente al cuadro y a sus espaldas dos cabezas en unas bolsas llenas de agua que después toca con asco para que los cráneos descansen de este líquido vital para la vida.

¿Qué tal? Se ve surreal, ¿no? Bueno, pues el canal de YouTube Cinecom.net enfocado en revelar los secretos detrás de los videos más populares de Internet, se armó un tutorial para que (si tienes conocimientos en la edición de video) puedas recrear esta escena con tus amigos. Pero ojo, no hagas esto sin la supervisión de un profesional porque las cosas se podrían poner un poco raras y hasta habría la posibilidad de provocar un accidente. Mira el video enseguida y cuéntanos si te vas a rifar a hacer esta edición.

