¿Por qué a la mayoría de los hombres heterosexuales no les gusta experimentar con su sexualidad?

Según el British Medical Journal, todos estamos teniendo menos sexo de lo que solíamos tener, y esto probablemente se deba a que pasamos demasiado tiempo en las redes sociales. Parece falso, así que VICE Reino Unido decidió lanzar Are You Getting Any? – una columna donde personas de todas las sexualidades, estados civiles y perversiones nos invitan a sus habitaciones para hablar con franqueza sobre su vida sexual.

Antes de entrar en detalles, le pedimos a cada entrevistado que califique algunos factores importantes relacionados con el sexo.

Videos by VICE

FAMA, 19

Calidad del sexo en general: 9/10

Frecuencia: 7/10

Niveles de intimidad: 9/10

Cómo te sientes en general con la gente con la que tienes sexo: 8/10

Qué tan feliz estás con el tiempo que tienes para tener sexo: 6/10

VICE: ¡Hola Fama! ¿Actualmente estás en una relación?

Sí. Llevamos solo un par de meses, pero antes ya habíamos salido durante medio año. Tengo 19 años, así que es bastante tiempo para mi edad.

Un año y medio es bastante.

Ha sido una experiencia muy rara. Tengo más amigas que amigos, no sé por qué, pero mis mejores amigas son todas mujeres. Pero la mayoría de mis amigos hombres no tienen novia.

Entonces, ¿qué hacen?

Salen, tienen aventuras de una noche. O simplemente se juntan a pasar el rato. Eso es algo que nunca he hecho. Aunque en mi grupo de amigos hombres, diría que tengo la mayor experiencia sexual, rara vez me limito a solo pasar el rato. Una vez me llamaron un casanova en serie.

¿Siempre estás con alguien?

Sí. Siempre estoy con alguien. No necesito específicamente entablar una relación. Solo me gusta tener a alguien para estar cómodo, aunque sea solo para sexo.

Ok. Entonces, ¿qué opinas de la investigación del British Medical Journal? ¿Crees que las redes sociales son las culpables de que tengamos menos sexo?

Siento que Tinder ha hecho que tengamos más sexo. Pero sé que muchos de mis amigos no tienen tanto sexo como yo y creo que esa es la norma ahora. Puede ser porque son solteros, ya que también desconfiamos más de las relaciones. Con las redes sociales, existe una mayor presión al estar en una relación, por lo que la mayoría de la gente prefiere no tener una.

¿Crees que eso incluye tener citas casuales o acostarte con alguien?

Sí, creo que se les hace demasiado. Ahora implica más compromiso conocer a alguien.

¿Cómo conociste a tu pareja actual?

Nos conocimos en Tinder antes de irme a Londres. Soy de Manchester y ella vive allí, así que estamos un poco lejos. Tuvimos tres citas consecutivas. Tenemos algunos amigos en común, pero todo empezó con un “Super Like” en Tinder.

Fama conoció a su actual pareja en Tinder.

Wow, un “Super Like”.

Lo sé, lo sé. Al principio no salimos porque me vine a Londres, pero estuvimos en contacto durante cinco meses. Nada serio, solo eramos amigos ya que yo tenía novia en la universidad; el primer día, conocí a alguien y empezamos a andar. Fue una decisión muy mala. Pero cuando regresé a Manchester, pensé: “La voy a invitar a salir”.

Qué bien. Entonces, ¿han podido verse desde que comenzó el confinamiento? ¿Pasaron juntos la cuarentena?

Vivo con mi madre, pero nos vimos en cuanto quitaron el confinamiento. Siento que fue mejor durante el confinamiento porque hay menos distracciones y tienes tiempo para dedicarle a la persona. Esto es lo máximo que he durado con alguien, lo cual es muy saludable y he aprendido de los errores pasados. Antes de decidirme a entablar una relación, estuve a punto de decir: “No quiero más que enfocarme en mi y en mis amigos”. No me interesaba porque me cansé de salir con tanta gente, pero ella llegó antes de eso. Ha sido muy constructivo.

¿Qué opinas ahora de las citas casuales?

Me encanta conocer gente nueva. Es emocionante, pero me di cuenta de que esa adrenalina no es sostenible. Es bueno si estás bien contigo mismo y sabes lo que quieres, pero creo que yo estaba teniendo dificultades en general, así que salir con muchas personas hizo que mis problemas personales y de salud mental se volvieran más confusos.

¿Crees que hay otros factores que contribuyen a que los jóvenes tengan menos sexo?

Creo que ahora también es más difícil para las chicas. Ese es quizás el factor más importante de por qué la gente tiene menos sexo. Es algo bueno en retrospectiva, pero creo que las chicas son más cuidadosas que antes a la hora de elegir con quién salir.

¿A qué te refieres?

Antes, en los 80s o algo así, la mujeres tenían un papel muy domesticado y la expectativa de encontrar un hombre. Ahora, no hay necesidad de eso. Por eso, hay menos intención por parte de las mujeres de buscar una relación. Creo que es bueno porque cuando les pasa, es más genuino. El 50 por ciento de los matrimonios se disuelven, ¿no? También lo atribuyo a mi forma de ser.

¿Estás menos dispuesto a entablar una relación por el simple hecho de hacerlo?

Me veo más como un hombre femenino que como un hombre masculino. No me interesan mucho los hombres masculinos. Tengo amigos así y definitivamente yo veo las cosas diferente. Ellos no piensan en todo el asunto de la exploración emocional.

¿Creciste rodeado de una cultura sexista?

Sí, un poco. Pero crecí con mi mamá, siempre hemos sido mi mamá y yo. Siento que los chicos que solo tienen madres son mucho más amables cuando se trata de la experiencia de las citas en general. Realmente aprecio tener a mi mamá porque me ha hecho más sensible. Es bueno y malo de alguna manera. Es bueno para otras personas, pero puede ser malo para ti si eres extremadamente sensible contigo mismo. Necesitas ser fuerte para ciertas cosas, pero supongo que lo aprendes a medida que creces. Por eso y por lo femenino que era, todos pensaban que era gay o bisexual.

¿Quieres decir que no estabas seguro o que otras personas simplemente asumían tu sexualidad?

Yo no lo pensaba, pero muchos de mis amigos pensaban que era bisexual cuando me conocían. Simplemente decían: “No te expresas como la mayoría de los hombres heterosexuales, eres más afeminado”. Una vez en Londres, fui a un rave BDSM clandestino después de Halloween. Fui con mis amigos de la universidad, y estaba como en una etapa de fuckboy. Pensaba, “Tal vez sí soy gay”. Siempre iba a bares gay en Manchester y me llamaban el twink (hombre homosexual con cualidades atractivas y juveniles). Dije, “¿Qué significa eso?” y luego lo busqué en Google y dije: “Ok. Lo entiendo”. En fin, terminé besándome con un chico que era bailarín y después dije: “Ok, no soy gay”. No fue lo mismo y no me excitó. Me siento cómodo al hablar de eso y decir: “Sí, hice esto”, mientras que creo que el 80 por ciento de los hombres heterosexuales dirían: “¿Por qué besarías a un chico?”.

¿Por qué crees que la mayoría de los hombres heterosexuales pensarían eso?

Simplemente no se sienten cómodos consigo mismos y se nota. Fueron ellos los que pusieron la duda sobre mí. Yo puedo mirar a otros hombres y saber que son guapos. Por ejemplo, ASAP Rocky es un hombre guapo, muy guapo, pero hasta ahí.

Sí, bueno, objetivamente es guapo. ¿Crees que otros hombres heterosexuales no admitirían eso?

Realmente creo que la mayoría de los hombres heterosexuales son, hasta cierto punto, homofóbicos. De la misma manera que tenemos el racismo sistémico, los hombres tienen homofobia sistémica. Creo que la mayoría de los chicos dicen que no tienen ningún problema con eso, pero en realidad, simplemente lo toleran. En sus propios círculos privados, y he sido testigo de esto, incluso de chicos que creo que son buenos, no serán directamente homofóbicos, pero se les hace repugnante.

Cuéntame más sobre tu etapa de fuckboy.

El año pasado, tuve un año sabático. La pasé muy mal y terminé una relación de un año y medio. Estaba en una depresión profunda, así que solía salir todo el tiempo. Salía con mucha gente. Llegué a un punto en el que tuve sexo con una chica y me fui a bañar después, y tuve un colapso. Pensé, “¿Qué diablos estoy haciendo? Ni siquiera me gusta esta persona. Es atractiva, pero hasta ahí”. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que dejar de hacerlo. Pero me volvió a pasar, así que no aprendí la lección. En la universidad, todo es más accesible y probablemente es la mejor época para ser un fuckboy, porque la gente es muy interesante. Me relacioné con gente muy cool y mantengo contacto con la mayoría.

Entonces, ¿cómo dejaste atrás esa etapa?

Tuve un momento muy revelador teniendo sexo en el que miré hacia arriba y dije: “Sé que no soy feliz y esto lo está empeorando”. Me detuve. Siento que se lo debo a la persona. Es una interacción muy íntima y tienes que estar en el mismo canal sino puedes perjudicar a la otra persona.

¡Gracias por la entrevista, Fama!

La entrevista fue editada para mayor claridad y por su extensión.

@nanasbaah