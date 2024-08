¿Por qué Alita de ‘Alita: Battle Angel’ tiene ojos como de anime?

El primer tráiler para Alita: Battle Angel incomodó un poco a la gente cuando salió esta semana. La película es dirigida por Robert Rodriguez ( Desperado, Sin City) y producida por James Cameron, entonces es lógico que tenga un estilo visual único. Sin embargo, el tráiler presumió un estilo que causó un efecto inquietante a los espectadores, en especial por los ojos antinaturales de Alita.

Todavía no hemos visto la película, así que no podemos decir si la decisión tiene algún mérito o no, pero habiendo visto el tráiler podemos hacer algunas especulaciones. Primero, aunque aparecen otros robots, ninguno de ellos tiene ojos enormes. Segundo, si bien el elenco es multicultural, hay poco que lo conecte a su origen en el manga japonés.

Entonces, ¿por qué ponerle «ojos de anime» a Alita? Es una decisión extraña, no sólo porque es perturbador, sino porque la película no parece comprender porqué se usan en el manga y anime.

Lo interesante es que a primera vista los ojos de anime no son tan diferentes a los usados en caricaturas americanas. Esto se debe a la influencia del estilo occidental en los primeros mangas. Japón tiene una larga historia de aislacionismo, la cual no vamos a discutir aquí, pero con la llegada de civilizaciones occidentales ocurrió la proliferación de la cultura occidental en oriente. Japón produjo muchas animaciones a principios del siglo XX y hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de los primeros ejemplos del “anime” se utilizaban como propaganda.

Después de la guerra, Japón experimentó un boom económico, lo cual provocó un auge de la cultura popular. Esto fue en parte gracias a la ocupación por parte de los americanos después de 1945, pero también gracias a una fatiga de posguerra. Según William M. Tsutsui, de la Asociación de Estudios Asiáticos, durante la posguerra, Japón sólo quería divertirse, “una población cansada, desalentada y en su mayoría empobrecida buscó el entretenimiento en masa como una forma de escapar a los problemas de la vida cotidiana.”

Sin embargo, el estilo distinguible del anime que conocemos hoy en día se puede rastrear, en gran parte, a una sola persona. Osamu Tezuka, quien es considerado el “padrino del manga,” fue muy influenciado por Walt Disney y Max Fleischer (creador de Betty Boop). Se decía que Tezuka estaba particularmente obsesionado con Bambi, película que vió más de 80 veces. Si ves a Betty o a cualquier personaje de la primera época de Disney como Bambi, se ve la semejanza al anime. Ambos tienen personajes con cabezas sobredimensionadas, así como ojos grandes y expresivos.

Tezuka creó el precursor del anime moderno: Astro Boy, la historia de un androide que pelea contra el crimen. El personaje principal es el epítome de su estilo artístico, con ojos grandes y expresivos que se trasladó a sus múltiples encarnaciones. Debutó en 1963 en Japón y ha sido recreado múltiples veces desde entonces.

Los ojos del anime han evolucionado en los últimos cincuenta años, con ciertas reglas que se aplican a diferentes tamaños. Los ojos grandes normalmente son usados en personajes femeninos ya que normalmente son más expresivos. De manera similar, las historias que están dirigidas a un público más femenino o joven tienden a usar ojos grandes, sin importar su género. El anime o el manga más orientados a la acción y al drama, tienden a tener personajes con ojos más estrechos, aunque muchas de las mujeres mantienen aún ojos un poco más grandes. Los villanos normalmente también tienen ojos más estrechos.

Sin embargo, el estilo tierno del anime también proviene de una estrategia de marketing

Japón se aferró a este estilo en parte como un producto natural de la ocupación e influencia americana, pero también como una forma de vender su material a audiencias occidentales. La historia japonesa no desapareció por la americanización. De hecho, la combinación de los dos resultó en un estilo artístico y una economía distinguible y original. Por ejemplo, no había suficiente metal en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, entonces usaban latas y metal chatarra para hacer recreaciones de los Jeeps americanos, que se volvieron increíblemente populares.

Sin embargo, el estilo tierno del anime también proviene de una estrategia de marketing. Antes, el arte japonés tenía personajes que se veían japoneses, mientras que el arte de posguerra se acopló a un estilo más neutro. A final de cuentas, fueron las civilizaciones occidentales las que transformaron la estética japonesa en una caricatura usada como propaganda. Según Emily Yoshida para Verge, “después de la guerra, cuando la cara japonesa se volvió sinónimo de la desconfianza y la crueldad en el imaginario occidental, los creadores de juguetes y personajes … adoptaron un rostro más amable”.

Arriba: el tráiler del anime Battle Angel Alita.

Entonces el manga de Battle Angel Alita, originalmente publicado en 1990, es un producto de décadas de creatividad japonesa, creando un estilo artístico y medios únicos. No hay nada especial sobre Alita como personaje. Sus ojos no son especiales, ni algo que indican su naturaleza robótica en el manga. Son una elección artística que la mete cómodamente en una tradición que ha durado décadas y que hace que la historia de Alita sea identificable como japonesa, como anime.

En ninguna parte se insinúa que los ojos de Alita indican su estatus como un cyborg, ya que los otros personajes tienen ese mismo rasgo. Sin embargo, en esta película ella parece ser la única. Pero, ¿por qué? ¿Por qué decidieron Rodríguez y el resto de los creadores que así sería? Gracias al tráiler, podemos adivinar que es un distintivo para Alita del resto de los personajes, quienes son representados por actores de verdad. Ella no es la única robot en la historia, pero su apariencia —desde sus extremidades robóticas, hasta sus enormes ojos— indican que ella es diferente.

Según lo que podemos entender, parece que sus ojos inquietantes no tendrán ninguna relevancia, sino que fueron incluidos para indicar que la película tomó inspiración de un manga. Es una señal para el público: “sí, esto es japonés; y no, no vamos a tratar de borrar el material original”.

Pero eso es exactamente lo que están haciendo. Los ojos de Alita son lo único que es claramente japonés de la película, no nos presentan a ningún actor o personaje japonés. Battle Angel Alita se lleva a cabo en un Estados Unidos distópico futurista, por lo tanto no hay razón, dentro de la historia, para que los personajes sean asiáticos, pero en el cómic sí lo son. Es algo como Ghost in the Shell, otra reciente adaptación americanizada, las características están presentes pero no hay una comprensión del por qué.

Parece que Alita va a seguir el mismo camino que Ghost in the Shell, no sólo por estar ‘blanqueada’, sino también por fallar en entender el arte original.