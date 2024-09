¿Por qué “Dancing Queen” de Abba es la canción más triste de la historia?

Sigue a THUMP México en Facebook

¿Recuerdas dónde estabas cuando escuchaste «Dancing Queen» por primera vez? Las probabilidades son que fuera en la recepción de una boda, o en una fiesta de cumpleaños número 40; probablemente tenías unos 5 años. Seguramente se mezclaba en el aire con las voces chillonas de familiares mayores cayendo sobre ti, mientras corrías entre sus piernas rosadas y gordas en el pasillo de una iglesia. Probablemente tenías un puño lleno de Wotsits en tu posesión, y seguro estabas usando un chalequito. Aquí es donde «Dancing Queen» ha encontrado su hogar: especiales de ITV, Pierce Brosnan, TOTP2, tu abuelita, buffets, discos de islas desérticas, Alan Patridge, rutinas de Peter Kay y máquinas de karaoke.

Eso está mal, porque «Dancing Queen» es la canción más triste de la historia.

Para que este ejercicio funcione, voy a tener que pedirte que olvides todo lo que crees saber de ABBA; olvida la cursilería y los patrones florales, olvida el concurso de canto de Eurovisión. Mejor siéntate cerca del lugar más silencioso que encuentres a tu alrededor, y deléitate con esto:

Primero lo primero: tremenda canción. En una conversación con THUMP que estúpidamente no grabamos, el siempre iluminado DJ Harvey nos dijo una vez que cree que «Dancing Queen» es la mejor canción de la historia, y es difícil no estar de acuerdo. Es una canción de una calidad altísima, una canción muy querida que ha sido casi enteramente arruinada por el peso de su legado. Pero incluso así, es triunfadora. Ese glissando inicial; las impresionantes e interminables piruetas; el ritmo tibio –a penas más rápido que los latidos de tu corazón–; los torbellinos corales y las cuerdas trepantes… Es perfecta. Pero, eso ya lo sabías.

Sin embargo, aquí está el punto básico, el importante: has pasado tu vida entera creyendo que «Dancing Queen» es una canción sobre una chica de 17 años que baila. Y hasta cierto punto, lo es. Pero, ¿alguna vez has pensado en el momento cumbre de la canción?

Eres la reina del baile, dulce y joven, de sólo diecisiete,

Reina del baile, siente el ritmo de la pandereta

Puedes bailar, puedes soltarte y pasártela como nunca en la vida

Mira a esa chica, mira esa escena. Te gusta la reina del baile

No te equivoques. Esta canción es sobre la reina del baile, pero definitivamente no la canta ella. He aquí la tragedia. Nuestra narradora se ha dado cuenta de que ya no es la Dancing Queen. Ya no es joven, ya no es dulce, ya no tiene 17. En lugar de eso, ahora observa desde un bar; la pista de baile es un torbellino de fe perdida, recuerdos, y oportunidades desaprovechadas. Alguna vez tuvo 17, y nunca se dio cuenta de que ese momento terminaría algún día.

«Dancing Queen» no es una canción sobre este final. O al menos, no gravita cerca de eso. Es una canción que respeta la verdad que anuncia que el paso del tiempo solo se mueve en una dirección; que el segundo después del mejor momento de tu vida está tan en el pasado como lo estará por siempre. A la mierda tu niño interior, a la mierda «eres tan joven como te sientes». Eres joven una vez, ocurre, y luego el resto es un lento deslizar hacia algo que es tanto inevitable como desconocido. Claro, no estoy diciendo que el deslizarse hacia la adultez no pueda ser una experiencia rica y abundante. Para muchos, la juventud es una proyecto incómodo, lleno de discos de Muse y vello púbico apelmazado, y como tal, algo que están felices de ver convertirse en cenizas sobre sus hombros. Está bien, lo entiendo. Pero, hay un gran porcentaje de personas que sólo tienen sentido cuando son jóvenes. Gente que encuentra un hogar lejos de casa en los rincones parpadeantes de los clubes nocturnos.

Muchos cínicos te harían creer que los clubes nocturnos son buenos solo para tratar de atraer mujeres, o que los que pretenden amarlos están solamente extendiendo un deseo juvenil de negar «el mundo real». Tristemente, a pesar de toda su sabiduría, la verdad es que ellos no entienden la seguridad que se siente, y el lugar que muchos encuentran cuando salen –y exactamente qué tan fuera de lugar se pueden sentir una vez que esos días felices hayan terminado. Tan pronto pasa ese momento –cuando estaban caminando en las nubes a través de la gruesa y negra promesa de la noche–, tan pronto como el sol comienza a salir en el resto de sus vidas, están destinados a pasar la eternidad molestos porque terminó, o simplemente fingiendo que no ha terminado.

A todos los casi cuarentones que todavía apagan cigarrillos en mesas de centro a las 6 la mañana siguiente, a todos los que han pasado noches enteras escuchando su terrible colección de CDs, a todas las espaldas dolientes en un bus nocturno prematuro para ir a casa: esto es para ustedes. Todo se trata de esto. Ver a la Dancing Queen inundar el piso con luces, un piso del que solías ser dueño pero que ahora rechina debajo de otros pies. Es una escena hermosa, es verdad, pero también inescapablemente triste. Sí, suena feliz, pero ese es el punto; la espesa melancolía en cada acorde de piano, la naturaleza sin errores e inmediatamente cantable del coro son partes de su poder. A veces, cuando escucho «Dancing Queen», por el minuto 2:57, estoy seguro de que hasta puedo escuchar a alguien gritar. Esto no es alegría. Esto es agonía.

ABBA ha sido increíblemente deprimente en muchas otras ocasiones. Básicamente bloguearon en vivo sus respectivos divorcios vía baladas disco. «Slipping Trough My Fingers» captura, con un efecto devastador, el lento goteo de un niño distanciándose de sus padres mientras crece.»The Day Before You Came» detalla la existencia rutinaria inconsciente que precede a un encuentro que cambia tu vida. Y «S.O.S» –la favorita de la tía María– perfecciona horriblemente el punto de total separación de alguien con que pensabas que pasarías el resto de tu vida. Prácticamente todo lo que han grabado está imbuido en tristeza. Una interacción constante entre la sensibilidad pop y la mentalidad retorcida.

Aunque, a mi parecer, ninguno de estos hits se acerca a «Dancing Queen» en cuanto a nostalgia. Es una canción que dice que lo mejor ha pasado, que lo mejor ahora pertenece a alguien más. Lo mejor que puedes hacer ahora es observar lo mejor y recordar cuando eras el mejor. Es una canción para el momento en que el valor de tus recuerdos rebasa el valor de tus ambiciones. «Dancing Queen», una canción que ahora es precedida más comúnmente por un DJ diciendo «pónganse sus zapatos de baile» en un micrófono de mala calidad o que es cantada a todo pulmón ante audiencias de West End, es de hecho una canción sobre observar la fiesta desde el otro lado del vidrio, sabiendo que nunca volverás a estar en la lista.

«Dancing Queen» es una canción sobre la muerte.

