¿Por qué debes ver Mare of Easttown?

Existen varias razones por las que muchas personas están hablando de Mare of Easttown, una miniserie de siete capítulos creada y guionada por Brad Ingelsby y dirigida por Craig Zobel, que se estrenó en el mes de abril en HBO. Un policial que se sumerge en un drama familiar constante, donde la trama atraviesa distintos géneros capaces de hipnotizar al espectador hasta llegar al final.

Bajo una paleta de grises, azules y colores fríos, la serie transcurre en Easttown, un pueblo de Pensilvania difícil de ubicar en el tiempo. Un lugar que parece desintegrado, que sirve como caldo de cultivo para problemas intrafamiliares, conflictos entre adolescentes y vecinos con problemas de adicciones. En este sitio todos conocen los movimientos del otro, son familia, o amigos, o exparejas. Cualquier persona de Easttown puede ser testigo y sospechoso de un crimen.

Mare Sheehan (Kate Winslet), la protagonista de la serie, es una mujer que vive con su madre a quien prácticamente no soporta, una hija adolescente y un nieto pequeño, fruto del noviazgo de su hijo muerto y una mujer adicta a las drogas. Por otro lado, Mare es la detective del pueblo y está a cargo del caso de una adolescente desaparecida un año atrás. Esta dualidad entre conflictos familiares y laborales muestran al personaje en constante crisis y con poca capacidad resolutiva. Mare está atravesando por un duelo que la muestra cansada, frustrada y sin poder avanzar en sus investigaciones.

Este panorama empeora cuando llega el segundo caso. Otra adolescente del pueblo es asesinada y bajo este contexto Mare comienza a concentrarse plenamente en su trabajo e intenta resolver el crimen. Sin embargo, su jefe considera que ella necesita ayuda, es por eso que le designan un detective que la acompaña en la investigación donde los sospechosos cambian capítulo a capítulo.

Esta serie habla desde el dolor. De las pérdidas que no solo vive y vivió Mare en carne propia, sino también de las pérdidas de otras madres que marcan el paso a paso del presente y el camino hacia el futuro en sus vínculos familiares.

Los retoques a un personaje

Kate Winslet es una actriz que hemos visto en películas espectaculares como Titanic (1997), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), The Reader (2008) y Ammonite (2020). Sin embargo, a pesar de su admirable actuación, algunos críticos de la industria de Hollywood han vuelto a hablar de su cuerpo poco hegemónico y el paso del tiempo. Algo que, históricamente en la industria cinematográfica, a las mujeres no se les perdona.

En Mare of Easttown Kate Winslet hace de madre, abuela y mujer trabajadora. Aparece con ojeras, raíces crecidas, ropa arrugada y con una apariencia descuidada. A partir de ello, hace unas semanas, la actriz confesó que le ofrecieron editar imágenes de su “abultada barriga” en la escena de sexo que hace con Guy Pearce. A lo que ella no solo rechazó rotundamente sino que tampoco le pareció ético: “Yo interpretaba a una detective de mediana edad que ha tenido dos hijos, toma una cerveza luego de un día agotador y se ocupa de cosas más importantes que sus partes flácidas”, replicó.

Esta no es la primera vez que Kate Winslet es víctima de duras críticas por su físico. En una entrevista para The Guardian reveló que durante los inicios de su carrera recibía cartas y comentarios de periodistas intentando averiguar su peso en vez de hablar de su profesionalismo como actriz.

Su sensatez y madurez de interpretación es otra de las razones por la que vale la pena ver esta serie, donde es capaz de mostrar a una protagonista que sabe poner un freno a las duras críticas y comentarios con respecto a cómo lleva su personaje, y donde sabe colocarse en un lugar poderoso y revolucionario.