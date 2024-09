Por qué el Consejo Regulador del Tequila podría demandar a Heineken

Este artículo fue publicado originalmente en Munchies, nuestra plataforma dedicada a la comida y su propósito global.



El tequila ha sido responsable de incontables malas decisiones y una cantidad abrumadora de arrepentimiento y ni el segundo gigante cervecero mundial se salva de sus efectos. Probablemente habría sido más fácil —y menos caro— si Heineken hubiera hecho latas de Cuervo y las hubiera empaquetado en lugar de utilizar la palabra ‘tequila’ en una de sus etiquetas, pero esa decisión en particular quizá los lleve hasta la corte, con un dolor de cabeza que ni todo el Advil del mundo podrá quitarles.

Según el Financial Times , el Consejo Regulador del Tequila (CRT), está considerando presentar una demanda contra Heineken porque la cerveza holandesa dice que su Desperados está saborizada con tequila, aunque las pruebas de laboratorio demuestra que no contiene tequila real. «No podemos permitir que alguien sin escrúpulos afecte el prestigio del tequila», dijo Ramón González, director general del CRT, al Financial Times . «O quitan la palabra tequila o le agregan tequila. [Si se niegan], no tendremos más alternativa que pelear por esto».

El tequila tiene una designación de origen protegida que regula cómo y dónde puede elaborarse el destilado, muy parecido al champán, el cognac, o el queso parmesano. Según el CRT, para que una bebida pueda llamarse tequila, el alcohol debe ser «destilado de agave tequilana weber variedad azul». Además, el 25 por ciento o el 51 por ciento del contenido alcohólico debe provenir del tequila para usar esa palabra en la etiqueta.

Desperados no parece reunir esos criterios. Aunque Heineken afirma que la cerveza está añejada en barriles de tequila y aderezada con un «saborizante 75 por ciento de tequila» inexplicable, el CRT y el Laboratorio de Salud Pública de Madrid encontró un 0 por ciento de tequila en la cerveza. [Desperados] es una cerveza saborizada con tequila», insistió un vocero de Heineken para el Times. «El saborizante que usamos contiene tequila, mismo que compramos a uno de los miembros del CRT en México… Nos aseguramos de que el producto cumpla con todas las regulaciones y requisitos para el etiquetado».

El CRT se encogió de hombros ante esa declaración, diciendo que Heineken tendría que comprar «un mundo de tequila» para cumplir con los estrictos estándares al etiquetar una bebida como tequila.

A pesar de que la corte de Estados Unidos no escuchará este debate (ya que Heineken dejó de vender Desperados en dicho país a finales de 2015), existe un precedente legal que permite al CRT regular el uso del nombre tequila. En enero, el Trademark Trial and Appeal Board decretó que «tequila no es un nombre genérico para un tipo de licor» y que, como nombre de marca registrada, el CRT podía «establecer condiciones» para que otras entidades o compañías lo usen.

