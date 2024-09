¿Por qué existe este cover de 1982 del clásico «Cosmic Cars» de Cybotron?

Desde que ha existido la música popular, han existido personas esperando copiar como buitres aquellas canciones famosas en bien de su propio beneficio. A veces pasa por el diseño, como cuando Motown tuvo el disco compartido de Marvin Gaye y Gladys Knight «Heard It Through The Grape Vine» en 1967. Otras veces es para atraer a un público más amplio, el caso más conocido podría ser el de Pat Boone haciendo una versión de «Tutti Frutti» de Little Richard.



En la música electrónica, los covers más populares son claramente atrapa efectivo (como cuando Sony copió a Underground Resistance) o hechos simplemente para llamar la atención (un ejemplo podría ser la carrera entera de Tiga). Pero lo que aquí nos llama la atención es el extraño cover que se le hizo al clásico «Cosmic Cars«, del proyecto techno ochentero conformado por Juan Atkins y Richard Davis, Cybotron, a manos de un productor desconocido con el nombre de Ken Lewis. Esta copia casi idéntica fue lanzada el mismo año que el original disco underground, mucho antes que Atkins impactara mercados más allá de Detroit, Nueva York y Chicago. El 12 pulgadas fue lanzado en Toronto por el sello Scorpio, el cual fue conocido por lanzamientos y reediciones cuestionables. Uno solo puede suponer que pensaban que había un mercado del cual se tenía que sacar provecho luego de una jugosa ganancia por un cover cuestionable de la canción «Rapture» de Blondie dos años antes. O tal vez Canadá no estaba preparada para el sonido real de Detroit, que es mucho más crudo que estos pulcros covers canadienses.

De cualquier manera, este disco sería un descubrimiento importante para cualquier DJ inteligente en busca de algo para que los electro nerdos de la vieja escuela se rasquen la cabeza. Lewis, mientras tanto, grabaría un disco «original» aún más extraño, «I Got The Best Beat» en 1983, que básicamente solo copia «The Big Beat»de Billy Squire antes de desaparecer en el anonimato.



¿Alguien no debería desenmascarar a este tipo? Bueno, en realidad creo que ya lo hicimos.