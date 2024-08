Por qué se filtra semen de tu vagina después de un polvo

Este artículo fue publicado originalmente en Broadly, nuestra plataforma dedicada a las mujeres.

El cuerpo humano, como Internet, está lleno de conductos. Estos conductos transportan una muy variada cantidad de líquidos como la sangre, el sudor, las lágrimas, el orín, el fluido cefalorraquídeo y sí, el semen. Estos fluidos, se supone, deberían mantenerse en movimiento. Tal vez es por esto que los oyentes del programa ‘Savage Lovecast’ se fueron colectivamente a la mierda cuando tuvieron que escuchar cómo un tipo exhortaba al ‘lovecast’ por consejos y tips para retener su semen dentro de la vagina de su mujer.

Esta ‘ventana a la sabiduría’, como la llamó Dan Savage, se abrió cuando el tipo en cuestión decidió llamar al ‘lovecast’ para compartir el descontento suyo y de su esposa, al descubrir asqueados que el semen en vez de quedarse donde había sido depositado con tanto cuidado, se escurría camino al baño. «No estoy seguro de cuál es la fuente del problema», dijo «¿Será que sus músculos de Kegel no están lo suficientemente tonificados? ¿O es algo que tienen que atravesar todas las mujeres y yo solo no recuerdo nada así antes de mi matrimonio, porque estaba demasiado borracho como para notarlo, o porque estaba demasiado enamorado de mi mismo?».

Dejando por un instante de lado la incógnita de si el tipo efectivamente estaba demasiado enamorado de sí mismo, resolvamos esto: ¿qué tan común es que se filtre semen de las vaginas justo después de un polvo?

«Los fluidos se filtrarán de tu canal vaginal porque es normal», señala la terapeuta sexual Vanessa Martin. «Si bien el canal de la vagina es bastante pequeño, no deja de ser un orificio. Los líquidos y fluidos van a escapar de él sin importar qué tan fit sean tus músculos pélvicos».

«El sexo heterosexual es demasiado desagradable» fue la respuesta que originalmente ofreció Savage. «No tenemos este tipo de inconvenientes con los traseros». Pues claro que no los tienen porque a diferencia de los traseros, las vaginas no están diseñadas para retener cosas adentro. Al ser la frontera que separa el mundo exterior de tu universo digestivo, la misión de tu ano es permanecer cerrado mientras no lo llames a la relajación. La vagina en cambio, fue configurada para asuntos sexuales, dar vida, y si eres de Florida, para transportar marihuana. El libre movimiento es su deber ser. Cosas entran y salen. Entran y salen. Entran y salen. Es como el canal de Venecia: las góndolas deberían ser capaces de transportarse a través de ella libremente. El ano, en cambio, es más como una majestuosa represa.

El hecho de que los penes puedan ser introducidos en diferentes lugares, no significa que sus receptáculos se vayan a comportar de la misma manera frente al semen. Sigo sin entender por qué esta información no es de dominio público. Seguramente es culpa del porno. La pornografía construyó una relación peculiar con los orgasmos. Por años, en un tierno afán de dejar foto evidencia de que el climax sí había ocurrido,la eyaculación masculina sucedió encima de lo que sea que fuera su acompañante, y no dentro de ell@s. En el mundo post SIDA, venirse dentro de alguien adquirió un nuevo sabor a peligro. Los primerísimos primer plano de una eyaculación interna, conocidos como ‘creampie‘ se convirtieron en un lugar común. Y es que el semen se filtraba dándole a las vaginas ese aire de tostada Strudel de Pillsbury, permitiéndole a los hombres combinar las vaginas con su otra pasión: las pastelerías de baja monta ¿¿¿no es cierto amigos???

En cualquier caso, uno no deja de preguntarse a dónde carajos esperaba el hombre de la llamada que fuera su semen. ¿Acaso pretendía que la vagina de su mujer lo albergara para siempre? ¿Como su bóveda personal de semillas tipo Svalbard? ¿O es que no le gustaba hacerse consciente de sus propios fluidos? Como dijo un oyente: «amigo, es tú eyaculación, ¿por qué culpas a tu mujer y buscas razones y porqués en su vagina, y después lo llamas asqueroso? Salió de ti ¿sabes?».

Es posible que haya algo mal en él, espiritual y físicamente. El semen seguirá escurriéndose y de eso sí podemos estar seguros. Qué tan rápido lo haga ya es otra discusión y depende de la interacción entre el fluido y la vagina. La viscosidad del semen varía, si es acuoso, saldrá más rápido. Si parece leche de coco puede ser señal de que el man tiene una próstata hiperactiva y de que debería visitar a un médico.

La Universidad de Columbia a través de su Ve y pregúntale a Alice, recomienda el uso de protectores mientras caminas al baño, si quieres evitar sentir que esta corta excursión se convierte en una gran hazaña. Pero lo mejor que puedes hacer es parcharte y asumir al cuerpo humano como lo que es: un organismo caóticamente perfecto. El sexo debe ser satisfactorio y si lo estás haciendo bien, diviértete con lo que hay y seguramente estarás contenta.