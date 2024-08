¿Por qué hombres heteros no publican fotos de sus novias?

Todo el mundo tiene opiniones diferentes sobre la cantidad de información que se debería compartir en redes sociales. Están los mayores de 40 años, que podemos dividir fácilmente en “madres de Facebook”, que lo comparten todo y quizás hasta demasiado; y “padres de Facebook”, que comparten muy poco, intentan no publicar nada en redes sociales y mantienen una cuenta sin foto de perfil ni publicaciones mientras te dicen: “quieren robarme los datos, hija”. Luego están los jóvenes, cuya presencia en plataformas como Instagram generalmente varía.

Algunos creen que es necesario publicar constantemente en Instagram, para que la gente vea lo adorable que está su novia dormida en un autobús, una fotografía robada de ella comiendo palomitas, una foto de dos chicos paseando a un perrito, una selfi de dos novias en la caja registradora del supermercado, etc. Pero otros prácticamente no publican ni una sola foto de su pareja (obviamente, me dirijo a ustedes, hombres heteros). ¿Pero por qué? ¿Acaso quieren esconder a sus novias en el ático como si fuesen monstruos? ¿O quizás no sea nada personal?

Algunos es simplemente por supervivencia o miedo al ridículo público después de dejarlo. “Tengo mucho cuidado a la hora de publicar [fotos] de otras personas, la verdad”, dice Franco, de 26 años, quien hasta hace poco publicaba fotos de todas sus parejas en Instagram.

“Veo las publicaciones antiguas y la mayoría son de víboras. Imagínatelo”, añade. “Creas una cuenta en la que solo aparece tu pareja y, de repente un día, ya no eres capaz siquiera de ver las fotos para borrarlas. Puaj”.

Es cierto que al documentar cada momento preciado de una relación que apenas comienza, corres el riesgo de cagarla a un nivel épico, publicando la relación en redes sociales y, después de dejarlo, no ser capaz ni de mirar tu propio perfil sin sentir que te clavan un cuchillo en el estómago.

Otros, no publican por tema de privacidad. “Tampoco publico fotos mías y no voy a cambiar mi comportamiento por tener novia”, dice Freddie, de 18 años. “No siento la necesidad de demostrar a la gente que estoy en una relación publicando cosas de mi pareja en redes sociales, de la misma manera que no tengo la necesidad de mostrar a la gente cómo me veo físicamente o qué estoy haciendo”. Esta frase, que bien podría haberla dicho un padre de Facebook, refleja la opinión de mucha gente sobre las publicaciones en redes sociales: que son innecesarias.

Joey, de 23 años y su novia creen que se trata de estar juntos en persona. “No tenemos muchas fotos, básicamente porque nunca usamos las redes sociales cuando estamos juntos”, dice. “Se nos ocurre después de las citas”

Esta filosofía de vivir en el momento desconectados ¿es algo bueno? Obviamente, cuantas menos fotos publicas, mayor es la calidad del momento; es decir, pasás más tiempo mirándose a los ojos atontadamente que tratando de conseguir una foto digna de Instagram hasta que les duelen los brazos de sujetar el teléfono mientras uno dice: “¿Por qué pones esa cara?” y se acaba marchando enfadado.

Los psicólogos están de acuerdo en que publicar demasiado sobre una relación en internet no es siempre una señal de una pareja perfecta, a pesar de que pueda parecerlo. Según una investigación publicada en el Personality and Social Psychology Bulletin, una visibilidad mayor de la relación en redes podría ser una señal de que uno de los integrantes se siente inseguro. Dicho de otra forma: las parejas que siempre publican cosas lo hacen para tratar de demostrar algo.

Los investigadores también descubrieron que la reticencia activa a publicar fotos de la pareja podría señalar que existe un estilo de apego evitativo, lo que quiere decir que se trata de una persona que se aleja y distancia de su pareja, en vez de darle toda la atención que pueda requerir.

Chris, de 24 años, también cree que no publicar fotos de tu pareja en redes sociales puede estar relacionado con una tendencia evasiva o con un miedo: “La idea de publicar muchas fotos de mi novia me asusta. Obviamente, la quiero, pero no sé. Odio la idea de que me conozcan como la mitad de una pareja, en vez de una persona completa por derecho propio”.

Axel, de 23 años, piensa de forma similar: “Es muy raro que publique fotos de mi relación, y yo creo que surge de un tema de debilidad. Nunca realmente pude sacarme de la cabeza la letra de la canción ‘Get Rich Or Die Tryin’ de 50 Cent: ‘Love’ll get you killed’ [el amor te matará].

La declaración de Axel da en qué pensar y quizás deberíamos tenerla todos en cuenta de vez en cuando antes de subir una publicación de 7 fotografías con el título “Feliz aniversario amor. Quiero pasar el resto de mi vida contigo”.

@ionaeee