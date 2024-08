¿Por qué los hombres piden que califiquen sus penes?

Las fotos de penes deben ser uno de los productos más controvertidos, y a la vez ubicuos, del intercambio instantáneo de fotos y la cultura de las redes sociales de nuestro tiempo. Pregúntale a cualquier mujer que navegue por internet y te contará sobre la vez que revisó su carpeta “Otros”, solo para encontrar una sorpresa bastante desagradable esperándola. O de la vez que le dio su número a alguien que pensaba que era lindo, solo para que él terminara enviándole un primer plano de sus genitales.

En el pasado, se ha descubierto que los hombres exhiben digitalmente su pene por varias razones, incluida la búsqueda de algún tipo de emoción, como una puerta de entrada a una conversación sexual, o incluso simplemente a manera de una transacción del tipo, “Te mostraré lo mío para que me muestres lo tuyo”, cuando ya están en medio de alguna dinámica de flirteo.

Videos by VICE

Sin embargo, a medida que crece la comprensión de cómo estas fotos no solicitadas de penes afectan a quienes nunca las pidieron, han surgido comunidades en línea donde los hombres pueden compartir estas imágenes de manera consensuada e incluso obtener una opinión sobre ellas. Calificar los penes con base en varios factores como la longitud, la circunferencia e incluso la elevación se ha convertido lentamente en una oportunidad de hacer dinero para algunas mujeres que dedican tiempo y esfuerzo a mirar penes y describirlos con detalle.

Pero enterradas en lo profundo de los archivos del internet de todo lo que no es adecuado ver en el trabajo se encuentran algunas comunidades que califican penes de forma gratuita, como r/dickrating y r/DickPics4Freedom en Reddit, con más de 55,000 miembros en conjunto. Ahí, miles de hombres comparten imágenes de sus penes en todo su esplendor, para que todos las miren y comenten. La mayoría de las fotografías están tomadas en la seguridad de lo que podemos suponer que es su dormitorio, en ellas muestran el pene completamente erecto y, a veces, ellos mismos lo sostienen. Las imágenes suelen ir acompañadas de un pie de foto en el que mencionan su edad y solicitan “dar una opinión honesta” y “comentar y alegrarme el día”. Las tomas de cuerpo entero parecen reservadas para aquellos con cuerpos convencionalmente en forma. Aunque la mayoría de estas imágenes no incluyen el rostro, a veces las personas deciden revelarse por completo. Estas comunidades tienden a ser bastante diversas y, sin embargo, lo más común es encontrar relajándose ahí a hombres blancos. En realidad, lo único que queda claro a partir de las innumerables fotos de penes es que todas toman tiempo, algunas tienen más dirección creativa que otras, y no son solo el resultado de bajarse los pantalones y tomar una foto borrosa.

Este ejercicio puede ser emocionante, pero también abrumador, considerando cómo el pene ha llegado a afectar y dar significado a la percepción que tienen los hombres de su propia masculinidad. Por ello, les preguntamos a algunos de los que publicaron fotos de sus penes en esos foros: ¿Por qué lo hacen? Si bien algunos nos dirigieron instantáneamente a sus OnlyFans, donde se puede encontrar más que solo las fotos de sus penes, otros parecían estar solo divirtiéndose y pasando un buen rato. Hemos omitidos todos los nombres a petición de ellos.

33 años, escritor, Estados Unidos

Realmente nunca le he dedicado mucho tiempo a Reddit, pero una noche la semana pasada, estaba aburrido y me metí a ver si la comunidad (para calificar penes) existía de verdad. La encontré y vi gente mucho más en forma y mejor dotada que yo, pero también algunos que se veían como yo. Estaba aburrido, así que subí una vieja foto que tenía guardada solo para medir las aguas.

Inmediatamente recibí comentarios positivos e incluso sugerencias útiles sobre cómo tomar una mejor foto de mi pene. Empecé a divertirme y además tomarme esas fotos mejoró la imagen que tengo de mí mismo. Sé que soy un hombre con sobrepeso y un pene promedio que no tiene nada de especial, pero sentí que me veía bien. Así que comencé a publicar casi todas las noches.

Me gusta publicar en estos subreddits donde se califican penes porque es algo consensual. Estoy absolutamente en contra de enviar desnudos no solicitados a nadie y esto me permitió probar publicar ese tipo de fotos en un espacio donde la gente literalmente las está buscando. Hasta ahora, he recibido una combinación de críticas buenas y malas. Las buenas obviamente me animan a seguir intentando sacar mejores fotos y subirlas. Las malas, simplemente las ignoro porque esta no es mi vida, es solo una forma de relajarme cuando, de momento, no es seguro salir de casa.

Ha habido trolls que me han molestado, pero los moderadores están atentos a ese tipo de cosas y los eliminan. De vez en cuando aún me llega algún correo electrónico de un tipo que tiene la imagen de Hitler como avatar, me dice que soy repugnante, pero no permito que eso me moleste. Creo que la positividad corporal es muy importante y una plataforma como esta brinda a las personas la oportunidad de sentirse apreciadas y admiradas, sin ninguna presión adicional. También trato de difundir la positividad corporal en otros subreddits, especialmente si el pie de foto dice que son inseguros. Me cercioro de señalar que son personas hermosas y que deben saberlo.

He pagado por valoraciones de mi pene en el pasado, a camgirls que ofrecían ese servicio. El trabajo sexual es un trabajo real, y siempre son amables si les brindas tu apoyo. Aquí en Reddit, puedes contar con algunas opiniones muy honestas y también con algo de apoyo.

25 años, desarrollador de software, Dinamarca

Me encontré con una de estas comunidades de manera aleatoria cuando estaba navegando por Reddit. Antes solo había mostrado mi pene sin que me lo solicitaran en [el sitio de chat en video] Omegle, donde muchos también lo hacen, pero a menudo te ignoran o simplemente se desconectan. Entonces pensé que era una idea divertida compartir la foto de mi pene en el subreddit para calificar penes, y también tenía curiosidad por saber qué diría la gente sobre mi pene. Solo he publicado aquí dos veces, pero creo que lo volveré a hacer, solo para que la gente reaccione a mis fotos y me sienta apreciado, supongo.

Hasta ahora, he recibido respuestas principalmente agradables. Creo que incluso un chico escribió, “buen pene, hermano”, lo que me hizo sentir bastante bien, especialmente viniendo de un hombre. Todos los hombres son my conscientes de sus penes, igual que yo, pero ha sido bastante alentador ver que absolutamente todos, independientemente de su talla, apariencia o color, están publicando sus fotos aquí. Eso me hace sentir visto y ayuda a normalizar cómo se ve un pene promedio. Además, jamás pagaría para que calificaran mi pene, así que esto funciona bien para mí.

25 años, asistente de almacén, Estados Unidos

Busqué una comunidad como esta porque estaba aburrido y me gusta exhibirme. He publicado fotos aquí varias veces.

Es emocionante no saber quién podría estar mirando mi pene. Preferiría que fuera una mujer porque generalmente eso lleva al sexteo, pero a veces es divertido que un femboy con lindo trasero me escriba. Para ser honesto, en su mayoría recibo muchas buenas críticas sobre mi pene. Esa es también la razón por la que no pagaría para que alguien simplemente mire mi pene y lo califique. Si hay dinero de por medio, será mejor que obtenga algo más que solo una calificación.

Estoy orgulloso de mi pene y cuando recibo comentarios, simplemente pienso que es divertido, sin importar si son buenos o malos. No me ofende si alguien dice algo malo, porque todos los gustos son diferentes y sé que de cualquier modo mi miembro está bien. Tampoco me comparo con los demás, porque no publico allí para ver a otros. Publico porque quiero que otros me vean, y los pocos que he llegado a ver accidentalmente no me interesan.

No estoy buscando sexo aquí. Ni siquiera envío fotos no solicitadas de mi pene en alguna otra parte. Siempre le pregunto a la otra persona si quiere ver una foto de mi polla, así que si dice que no, es su pérdida. Aquí, en cambio, la gente ha sido muy amable. Alguien dijo que quería chuparme la polla todo el día, eso se sintió increíble. De hecho, espero que mis imágenes capten la atención de alguien, para así poder entrar en la industria del porno.

21 años, empleado de restaurante, Estados Unidos

Busqué este tipo de comunidades porque, bueno, a veces me pongo cachondo. Solo quería ver si había una manera de compartir la imagen de mi pene en línea sin que nadie supiera quién era yo. No publico con frecuencia. Cuando publico, es porque si a las chicas les gusta cómo se ve, entonces sé que tiene un buen tamaño. No he tenido mucha suerte, pues aún no tengo ningún comentario, pero tampoco he recibido insultos ni me han molestado los trolls. Sin embargo, conocí a una chica con la que podría tener sexo, lo cual me alegra, ya que siento mucha curiosidad por el sexo.

Suele preocuparme que estas imágenes salgan a la luz pública, principalmente por miedo a que mi familia se entere. Realmente no me gustaría que lo supieran.

29 años, ingeniero, Estados Unidos

De hecho, descubrí los subreddits para calificar penes al ver los perfiles de los usuarios que publican en r/normalnudes (que es un excelente subreddit de positividad corporal) y r/averagepenis (que muestra genitales masculinos normales en lugar de los de las estrellas porno), en el que yo también publico con frecuencia. De hecho, una de mis publicaciones es una de las más votadas de todos los tiempos en r/averagepenis, lo que me ha hecho sentir muy bien con respecto a mi imagen corporal.

Inicialmente, me sentía muy inseguro acerca de mi imagen corporal y mi pene. Al crecer, en los vestidores de la secundaria y la preparatoria, me daba vergüenza cambiarme frente a los otros chicos. Todavía me siento incómodo al exponerme tanto frente a otras personas en gimnasios o piscinas. Tener una plataforma que me da retroalimentación positiva sobre mi cuerpo, sin tener que estar presente físicamente, ha sido muy bueno para mi confianza. Realmente no me importa si los comentarios son de hombres, mujeres, homosexuales o heterosexuales. Sigue siendo bueno escucharlos, y de todos modos no hay posibilidad de que me involucre sexualmente con alguien del sitio, por lo que sus preferencias sexuales son irrelevantes para mí. Disfruto compartir mis imágenes y, por supuesto, tratándose de que me vean desnudo, el consentimiento es extremadamente importante para mí, por lo que solo publico en subreddits donde la gente busca el contenido que creo. Hago esto por diversión, soy un tipo bastante normal, no un modelo profesional. Honestamente, la mayoría de las personas son amables y publican comentarios positivos. Mi pene está justo en el medio del rango promedio, alrededor de 14 centímetros de largo, pero durante mucho tiempo sentí que era pequeño. Que la gente te diga que eres atractivo y deseable es maravilloso. Los trolls son pocos, y sus comentarios generalmente son rechazados o reportados.

Todos estamos atrapados en los cuerpos que nos han dado y estar cómodos en nuestros propios cuerpos y sentirnos queridos es importante para nuestra salud mental. He visto MUCHOS penes desde que publico en Reddit, y debo decir que hay una gran variedad. Y creo que eso es bueno.

A veces tengo un poco de miedo de que alguien descubra mi identidad real, pero no tengo mi nombre ni ningún elemento que sirva de identificación vinculado a mi cuenta, por lo que es plausible que nunca pase. Además, de cualquier modo, dudo que alguien le envíe mis fotos a mi empleador o mis conocidos.

25 años, Alemania

Me encontré con esta comunidad por casualidad un día. Solo quería saber si a alguien le gustaría mi polla, así que a veces publico en estos subreddits. He tenido la suerte de tener reacciones positivas en su mayoría, me hacen sentir muy bien y feliz. Pero siempre se limitan a darme una calificación y nunca van más allá de eso. En caso contrario, creo que realmente no estoy interesado, pues no uso aplicaciones de citas ni ningún otro medio para conocer personas en línea o en la vida real. Tampoco envío fotos no solicitadas de mi pene a nadie. Creo que solo quiero sentir que validan mi pene en un foro donde está bien que lo exhiba.

Sigue a Snigdha en Twitter.