Por qué este es el momento de la semana en el que más gente se masturba

Por fin se ha descubierto. Este es el momento en el que podemos sumar el dato definitivo a la enorme sangría de conocimiento humano: conocemos el momento exacto de la semana en el que la mayoría de españoles —hombres y mujeres— decide masturbarse. Según este estudio de Pornhub sobre las tendencias de los usuarios durante el 2017, el día de la semana en el que más visitas tiene la página es el domingo y, concretamente, alrededor de las doce de la noche.

Este es el momento de sintonía en el que la gran mayoría de humanos dentro de un mismo territorio deciden masturbarse al unísono, en una especie de orgía descomunal diferida. Millones de genitales humedecidos siendo manipulados hasta la extenuación. Imaginaos cómo sería unirlos todos en una gran masa de tejido biológico, un conglomerado laberíntico de carne y fluidos, en una palabra: Tetsuo.

Pese a lo grotesco de la imagen, no deja de ser bello que una cantidad tan enorme de gente esté compartiendo indirectamente un momento de esta índole, un movimiento sincopado que va más allá del individuo y se extiende hasta lo colectivo. Una marea que une a una sociedad entera.

Pero bien, ¿qué es lo que hace que ese sea el momento escogido por todos? Me parece curioso que la gente decida hacerlo en ese momento en el que el tiempo libre y la diversión justo llegan a su fin y empieza la semana laboral, el tedio y los despertadores a las siete de la mañana. ¿Es masturbarse a esa hora el último aliento desesperado por aprovechar la libertad efímera? ¿O quizás es que llegados a ese punto de la semana ya no hay NADA más interesante que hacer y, como última medida ante el aburrimiento, la gente se decanta por la masturbación? Acudo a un profesional para resolver estas dudas.



“Hay dos factores que podrían influir en por qué se apura a la noche del domingo a lunes”, me comenta la sexóloga Elena Crespi. “Ambos casos van en relación a si durante el fin de semana se ha logrado tener sexo con alguien o no”.

Según la sexóloga, lamentablemente la masturbación sigue teniendo ciertos estigmas. Por un lado es algo que se vincula a la adolescencia —cuando no tienes pareja y vas todo el día cachondo y esto es lo único que puedes hacer para calmarte— y, por otro lado, durante la edad adulta, se considera como un efecto colateral de la ausencia de sexo.

“Tendría mucho sentido que el momento de mayor actividad masturbatoria fuera el domingo, porque, para los solteros o solteras, se supone que los días de máxima posibilidad de ligar —y terminar teniendo sexo con alguien— se acontecen alrededor del fin de semana, por lo tanto, si no se ha logrado, la masturbación puede funcionar como ese premio de consolación”.

Pero esto de las pajas domingueras no es solo cosa de solteros. “Hay muchas parejas a las que, inevitablemente, les es muy difícil encontrar sexo entre semana (por el trabajo, por los hijos…) y siempre se esperan a la noche del sábado. Si lo del sábado no funciona y durante el fin de semana no se han tenido relaciones sexuales con la pareja, entonces la masturbación funciona también como premio de consolación” me comenta Crespi.

Pero parece que incluso cuando se tiene sexo, no hay escapatoria al poder del domingo, pues la masturbación también se puede utilizar para recordar la experiencia que has tenido durante el fin de semana. Según la sexóloga, “normalmente cuando se tiene sexo se está hormonalmente, sexualmente y emocionalmente más activo y la masturbación es una forma de seguir teniendo sexo, aunque sea con uno mismo”.

Le comento a Elena que yo creía que esto del domingo era más bien un tema de tedio, de aburrimiento y de no saber qué hacer. El domingo es ese día en el que todo el mundo se queda en casa sin hacer planes, es un día de tristeza universal. Estar tumbado en la cama todo el día puede llevar a la masturbación, eso lo sabemos todos.



“Es cierto que el domingo es el día más apático, termina la semana y todo vuelve a empezar. Por lo general los hombres son más consumidores de porno que las mujeres (aunque cada vez ellas lo hacen más) y, además, uno de los motivos por los que los hombres se masturban es porque, simplemente, se aburren. Sí, ese podría ser otro motivo”.

Sea cual sea el motivo, me quedo con esta imagen: el domingo se apaga y, al este, el sol del lunes empieza a asomar su renovado rostro. Mientras, como música celestial, varios millones de almas sucumben a una misma fuerza y se masturban como si todos fueran una.