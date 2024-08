¿Por qué la música me suena mejor cuando estoy ovulando?

Los periodos menstruales no son algo que generalmente consideramos como uno de los mayores placeres de la vida entre quienes los tenemos. Puedes pasar de sentirte irritada/excitada por una persona que mueve su té lenta y concisamente en la oficina, a sentirte tan ansiosa que tienes que reportarte enferma al trabajo, y pasar todo el día caminando de un lado a otro en tu habitación analizando esa frase extraña que dijiste de paso hace tres años. Y durante todo ese tiempo, literalmente sangras sin parar. Entonces, cuando hablamos sobre períodos en relación con nuestras emociones, a menudo se manifiestan de manera negativa. Claro, los periodos no nos controlan del modo en que a algunos hombres cisgénero les gusta pensar, pero aún así pueden ser bastante molestos. No pretendamos que son un proceso divertido.

Por otro lado, hay ventajas del ciclo menstrual a las que por lo regular no les prestamos atención. Obviamente no puedo hablar por otras personas, porque solo tengo la experiencia de estar dentro de mi propio cuerpo y la constitución hormonal de cada persona es diferente, pero durante aproximadamente tres a seis días cada mes, me siento increíble. Cuando estoy ovulando —el momento en que el ovario libera a un óvulo maduro hacia la trompa de Falopio, digo, en caso de que no prestaras atención a tus clases de biología—, me siento con más energía, más inteligente, más atractiva, y capaz de llevar a cabo cualquier tarea; pero además, el mundo que me rodea parece más hermoso. El cielo se ve más azul. El aire parece más fresco. La gente con la que hablo pareciera más sexy. Y «White Ferrari» de Frank Ocean no solo suena genial, suena como si todos los ángeles del cielo estuvieran dando un concierto para mí exclusivamente, la sinfonía perfecta. O, ya sabes, simplemente suena mucho mejor.

Videos by VICE

Pasé mucho tiempo preguntándome por qué la música suena mucho mejor cuando estoy ovulando. Tal vez esto te pase a ti también. O tal vez no, y ni siquiera creas que es algo real. Pero personalmente sé que en un día normal, esa línea en «Runner» de Kevin Abstract donde canta: «And boy I’ll be back when you’re lonely, if you want me to / My parents don’t know what’s gotten into me since I met you» [Volveré cuando estés solo, si quieres que lo haga / Mis padres no saben lo que ha pasado dentro de mí desde que te conocí] es suficiente para causar una ligera agitación en mi pecho. Sin embargo, cuando estoy ovulando, siento como si estuviera dentro de la canción, como si estuviera hablando directamente acerca de mí, como si su voz capturara el sol en mi piel mientras camino a casa en una increíble tarde de verano. Para mí, es como la diferencia entre comer una barra de chocolate solo porque se te antoja, y estar tan hambrienta que tienes que devorar esa dulce y pegajosa delicia de inmediato.

«Esto tiene mucho sentido», dice la Dra. Christiane Northrup, médico y autoridad líder en el campo de la salud femenina, quien me asegura que no estoy sola en mi extraña y cíclica experiencia de placer auditivo. «Sabemos que al alcanzar ese pico en la progesterona durante la ovulación, literalmente se produce un cambio en el cerebro que está asociado con ser extremadamente receptivo a la energía que viene hacia ti». Continúa: «Pero también, en algo que se llama ‘prueba de audición dicótica’, se ha demostrado que durante el período premenstrual la audición asociada con el hemisferio derecho del cerebro mejora, y la del hemisferio izquierdo no. Esta es una investigación fascinante y quizás explica por qué las mujeres pueden sentirse sensibles antes de su período, dado que el hemisferio derecho está asociado con algunas de las partes más «críticas» [o negativas] de su psique. Sin embargo, durante la ovulación ocurre exactamente lo contrario, y es entonces cuando las mujeres se sienten mejor. Lo cual quizás explique por qué escuchar música puede ser más agradable durante la ovulación».



Al igual que con cualquier cosa en esta vida, existen motivos funcionales y evolutivos detrás de por qué la música puede sonar mejor durante la ovulación. La Dr. Northrup concuerda: «Diría que se trata de la naturaleza diciendo: ‘Sí, todo es hermoso, así que queremos más, tengamos un poco más’ porque necesitamos perpetuar a la especie y necesitamos sistemas que anulen nuestro intelecto. No es necesario que nuestra biología nos gobierne por completo, pero debemos entender cuán poderosa es. Es una forma de co-crear con el mundo natural a través de los ritmos de nuestro cuerpo». En otras palabras, cuando siento como si mi pecho fuera a explotar al ritmo del mix «Into You» de los 80 de Ariana Grande al momento de estar ovulando, es la manera en que el universo me dice que si tengo algunos bebés, ellos también podrían disfrutar del mix de los 80 de Ariana Grande. Lo cual es bastante justo.

https://www.youtube.com/watch?v=VkdvnCSm3fg

Nicole Telfer, una investigadora científica de la aplicación de seguimiento del período menstrual Clue, está de acuerdo en que las fluctuaciones hormonales durante la ovulación pueden llevarnos a disfrutar más de la música, pero dice que es algo que es necesario investigar más, y no algo que sepamos con certeza. «La ovulación se desencadena debido a diferentes cambios en los niveles hormonales, y esos cambios podrían tener toneladas de efectos en nosotros”, dice, antes de agregar: «Las emociones fluctúan en torno al ciclo. Algunos estudios han demostrado que durante la ovulación las mujeres tienen un mayor deseo sexual y más fantasías excitantes. Pero esto no aplica para todas. De hecho, algunas personas sienten mayor deseo sexual durante sus períodos menstruales, por ejemplo, así que en realidad es diferente para cada persona».

También señala un estudio de 2014 titulado «¿Las mujeres prefieren música más compleja durante la ovulación?», que plantea la teoría de que las mujeres en sus períodos menstruales pueden sentirse atraídas por sonidos más complejos cuando son más fértiles debido a que la «complejidad» es una característica que buscan en una ‘pareja’, como en el caso de los pájaros y su canto. En este estudio, sin embargo, descubrieron que en realidad no hay correlación entre la ovulación y la complejidad de los sonidos. Dicho lo cual, solo porque las personas que estaban ovulando y participaron en este pequeño estudio no se sintieron atraídas por una música más compleja, no significa que la música no suene ni se sienta subjetivamente mejor durante ese período, ya que son dos cosas distintas. «Este es un tema muy de nicho“, agrega Telfer, riendo, «pero generalmente hay una falta de investigación sobre la salud menstrual y sobre cómo cambiamos a lo largo de nuestros ciclos. Se necesita hacer más investigación».

Entonces, sobre la pregunta de por qué el nuevo álbum de Frankie Cosmos, Vessel, me provoca tantas emociones esta semana, y por qué seguramente la próxima semana no me importará en lo más mínimo (estoy ovulando justo ahora, solo en caso de que quisieran saberlo), la respuesta es multifacética y es algo de lo que no estamos seguros porque, como ocurre con todo lo relacionado con los períodos menstruales, no se han realizado suficientes estudios. Pero, según tengo entendido, probablemente soy una de esas afortunadas personas que se dejan llevar por sus fluctuaciones hormonales, y eso incluye la sensación general de positividad que rodea a todo lo que entra en contacto conmigo durante mi período de ovulación, como la relación que tengo con la música. Así que sí, al diablo con consumir drogas en una noche de fiesta, simplemente sincroniza tus salidas con tu período de ovulación y listo.

Puedes encontrar a Daisy en Twitter y a Esme en Instagram.