¿Por qué las canciones pegajosas se quedan en nuestra cabeza para siempre?

Artículo publicado originalmente por Noisey UK.

Comenzaré con la ciencia. Desde su forma más pura, la “música” es una sucesión de ondas vibrantes captadas por nuestros oídos e interpretadas por nuestros cerebros. La memoria es esencial ya que solo somos capaces de escuchar una pequeña instancia de sonido a la vez; nuestros cerebros los unen y nos los presentan como un “sonido” continuo.

Videos by VICE

No podemos evitar tratar de organizar los sonidos que nuestros oídos captan en algo cohesivo, incluso cuando lo que forman es “música”: si haces un loop de dos segundos con casi cualquier sonido, tu cerebro busca un patrón y un ritmo dentro de él, y generalmente encuentra uno. Entonces, ¿qué pasa cuando escuchas algo que fue construido precisamente para quedarse grabado en tu memoria de por vida?

Esto, por supuesto, nos lleva a “Baby Shark”, la canción de niños que documenta tres generaciones de una familia de tiburones. Su origen preciso es en gran parte desconocido, aunque se cree que se originó en los campamentos de verano de Estados Unidos, pero Pinkfong, un canal coreano de YouTube para niños, lo popularizó como una mezcla intensa de bajo sintetizado y una melodía imborrable que llega hasta el núcleo de tu alma. Y claro, cualquier persona con hijos en cualquier punto del orbe, ha tenido contacto con “Baby Shark”.

A medida que la letra avanza a través de las generaciones de tiburones de bebé a papá a abuela y así sucesivamente, los movimientos simulando las mandíbulas del tiburón que los acompaña se vuelven cada vez más grandes hasta que desaparecen por completo. Y luego, la pones otra vez.

Hace algunas semanas, “Baby Shark” llegó a la posición número 32 en la lista Billboard Hot 100 de EE. UU. Al momento de escribir este artículo, la canción se había reproducido 2,261,778,686 de veces; que equivalen como 20.8 millones de veces, solo durante la semana anterior. Como bien dice uno de los comments en el video: “RIP Despacito”. Pero, ¿por qué es una canción tan pegajosa? De vez en cuando, una canción así nos hace preguntarnos cómo es que logran quedarse en nuestras cabezas por tanto tiempo. Así que decidí hablar con algunos expertos acerca de los sencillos pegajosos, los patrones en las canciones y si hay una ciencia predeterminada para hacer música de esta manera.

Thomas Hodgson – Profesor de Etnomusicología, Departamento de Música, King’s College de Londres

Acabo de escucharla por primera vez en YouTube, es 1 minuto 45 de mi vida que nunca recuperaré. No creo que haya mucho que decir sobre la canción. ¿Por qué es pegajosa? Parte de la respuesta tiene que ver con la familiaridad. Sigue una progresión básica de acordes I-IV-VI en Do mayor (Do, Fa, Do, Sol), que se podría decir que es un patrón muy común en la música pop (por ejemplo: “Twist and Shout” de The Beatles [en realidad escrito por Bert Berns y Phil Medley en 1961], “Wild Thing” de The Troggs, “Ting Tings” de The Toggs, “Mustang Sally”… etc. etc). En cuanto a la letra y la melodía, no hay mucho qué decir. Me pregunto si las letras sin sentido – el “doo doo doo doo” – apelan a ciertas audiencias precisamente porque no tienen sentido.

No necesitas un conocimiento completo del idioma para aprenderte la canción, lo que puede darle un atractivo más grande. Es decir, es una canción para niños, ¿verdad? Es una de las razones por las que ha tenido tantas reproducciones simplemente porque la dejan de fondo, o porque los niños la repiten incesantemente en iPads (en cuyo caso, pobres de los padres) Creo que debemos tener cuidado de no exagerar la importancia del recuento de reproducciones.

La música interesante suele ser interesante porque se desvía de alguna manera de lo que esperamos o nos habla de una parte de nosotros. Y esto es históricamente porque la música, como el arte y la literatura, es una respuesta humana al mundo. Con el tiempo, estoy seguro de que la IA podrá imitar estas respuestas, pero eso no es lo mismo que experimentarlas. En un nivel básico, creo que respondemos a la música porque reconocemos que fue escrita por alguien con quien podemos empatizar. ¿Podemos sentir empatía con un algoritmo?



¡Ahora voy a escuchar otra cosa en un vano intento de sacar esa canción de mi cabeza!





Elizabeth Hellmuth Margulis – Distinguida profesora y directora en Music Cognition Lab, Universidad de Arkansas

Hay algunas pruebas de que percibimos que las canciones son más atractivas cuando nos hacen bailar. Esos gestos adorables de tiburón en “Baby Shark” pueden ayudar a que la melodía se adentre en tu cerebro. Las canciones pegajosas también tienden a presentar una combinación óptima entre un atributo convencional que las hace fáciles de recordar y giros sorprendentes que las hacen distintivas.



“Baby Shark” es bastante fácil de cantar, lo que podría hacer que sea más difícil resistirse a cantarla en tu cabeza mientras la escuchas. Una vez que hayas hecho eso, es mucho más fácil que comiences a cantar automáticamente en tu cabeza sin tener que escucharla. Algunos estudios han expuesto a las personas a música pegajosa en el laboratorio y luego contaron el número de melodías pegajosas que experimentaron más tarde durante una tarea mundana. Hubieran experimentado más melodías pegajosas si hubieran bailado mientras la escuchaban.

La ciencia no tiene una fórmula precisa para una canción pegajosa, ya que la pegajosidad también depende de factores externos a las notas, por ejemplo, la frecuencia con la que una persona escucha una canción y sus hábitos generales de escucha. Las canciones pegajosas tienden a presentar una combinación óptima de sorpresa y previsibilidad, pero lo que parece predecible para cualquier oyente puede variar según los tipos de música que hayan escuchado antes.

Dr James Kellaris – compositor, músico y profesor de marketing en la Universidad de Cincinnati

Las canciones pegajosas en general tienden a tener tres características en común: simplicidad, repetición e incongruencia. “Baby Shark” es una combinación perfecta de las tres. Crear una melodía pegajosa es más arte que ciencia, pero aquellos que la crean pueden aplicar los principios de diseño conocidos de simplicidad, repetición e incongruencia. La simplicidad facilita el aprendizaje, tal vez el “sobre-aprendizaje”. La repetición refuerza el aprendizaje y puede transmitir una sugerencia implícita al cerebro para continuar la repetición mentalmente, incluso después de que dejen de escuchar la canción. La incongruencia es lo que causa un “picor cognitivo”. Al igual que la picadura de un mosquito mental, cuando la información es incongruente (o viola las expectativas de los oyentes), motiva el esfuerzo cognitivo para resolver la incongruencia. Este esfuerzo cognitivo implica pensar en la canción.



Spoiler Alert: la incongruencia en “Baby Shark” es que mientras que las frases musicales finales terminan generalmente en la tónica (la armonía compuesta por do-mi-sol; el acorde Do en la tecla Do) para indicar la finalidad, “Baby Shark” la frase final se apoya en la dominante (la armonía compuesta de sol-ti-re; el acorde de Sol en la tecla Do), que señala la continuación. Los detalles específicos para decidir qué tan pegajosas son: simplicidad, repetición, incongruencia y un ingrediente secreto que puedo revelar a los lectores de Noisey que me manden dinero en un sobre. Pero en realidad, ¿qué fue lo primero que aprendiste de niño: las letras del alfabeto o la melodía de la canción del alfabeto?

La repetición mental de melodías puede volverse involuntaria, similar a los pensamientos intrusivos. La teoría del proceso irónico explica que, para suprimir un pensamiento, uno debe recordar el pensamiento que quiere suprimir. Voilà – el efecto ‘oso blanco’. (Si le dices a alguien que no piense en un oso blanco, cuanto más se esfuerzan, más piensan en un oso blanco). Pero la mejor estrategia para deshacerse de una melodía pegajosa puede depender de la razón por la cual la canción se quedó en tu cabeza. Por ejemplo, si traes atorada una canción porque la has escuchado muchas veces, tal vez dejar de escucharla o reducir las veces que las escuchas podría ayudar. Si traes pegada una canción porque no puedes recordar la letra, busca la letra y cántala completa, eso podría ayudar.

¡Creo que ya compartí toda la sabiduría que pude! Fue divertido…

Encuentra a Patrick en Twitter.