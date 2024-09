¿Por qué me da ansiedad cuando tengo resaca?

En mis días de juventud (por ahí de los 21) podía pasar la noche del viernes tomando shots de vodka, despertarme para hacer ejercicio o lo que sea el sábado por la mañana y luego volver a tomar esa noche sin consecuencia alguna. Ahora, esos fines de semana se sienten como una experiencia digna de los Juegos Olímpicos. Cuanto más me alejo de mis 20, peor es la resaca. No solo peor, sino llena de matices, como una copa de buen vino. Me da el típico dolor de cabeza acompañado con náuseas, pero ya con lagunas mentales y, en los peores días, un buen nivel de ansiedad.

Estoy lejos de ser la única. La ansiedad por resaca/cruda es tan común que se le ha dado su propio acrónimo en inglés: Hangxiety. Y en un estudio sobre los síntomas de la resaca, publicado en 2017 por Human Psychopharmacology: Clinical & Experimental, más del 22 por ciento de los encuestados informó que la «ansiedad» es un efecto secundario negativo. Combinado con el divertido sentimiento de arrepentimiento por a quién le mandamos DM y lo que hicimos cuando bebimos, la ansiedad es un síntoma de resaca bastante molesto. Entonces, ¿por qué sucede?

Como dijo Laura Veach, especialista en medicina de adicciones, tiene que ver con la forma en que el alcohol afecta tu cuerpo y el intento de tu cuerpo de regular esos efectos. Si bien beber puede hacer que te sientas con energía e hiperactivo, Veach dijo que el alcohol sirve «como una especie de sedante».

“Deprime el sistema nervioso central”, dijo Veach, comparando lo que sucede con un péndulo que se balancea hacia atrás.

Explicó que, al igual que el alcohol reduce las inhibiciones, también deprime la parte del cerebro que regula las preocupaciones y la ansiedad. Lo que hace que sea más fácil, digamos, bailar sobre una mesa o besar a un extraño, o lo que sea que hagas cuando estás borracho. Pero una vez que el alcohol sale de tu sistema y entras en «abstinencia» (o en otras palabras, te entra la cruda), tu cuerpo, en un intento por alcanzar la homeostasis, libera una avalancha de hormonas que fueron suprimidas a través del licor. El péndulo se balancea hacia atrás. Y el resultado, para algunos, es una sensación de mayor ansiedad el día después de beber.

Sabes de lo que hablo. La ansiedad por resaca puede sentirse como paranoia: empiezas a pensar una y otra vez todo lo que hiciste y dijiste cuando estabas borracho, y te quedas pensando: ¿Por qué hice eso? ¡Soy un idiota! Veach agregó que, para algunos, la ansiedad por resaca es tan intensa que puede desencadenar ataques de pánico, particularmente para aquellos que ya luchan con algún tipo de trastorno de ansiedad. Ya que el alcohol sale del cuerpo de manera tan abrupta, Veach dijo que algunos investigadores incluso comparan el ciclo de beber-resaca con tomar una benzodiazepina, como Xanax. Es un ciclo de mierda que, en teoría, debería disuadirnos de volver a tomar tanto, pero bueno.

La buena noticia de todo esto es que la ansiedad por resaca es temporal (al igual que la cruda en sí) y disminuye a lo largo del día a medida que tu cuerpo empieza a regular adecuadamente todos tus químicos. Pero mientras estás en ese proceso, Veach recomendó ser amable contigo mismo y hacer todo lo posible por no obsesionarte con todo lo que hiciste la noche anterior. Quizás sí hiciste algo bastante estúpido, pero los sentimientos que tienes al día siguiente son intensificados por tu resaca cerebral. O, como una vez dijo el escritor de VICE Mack Lamoureux, la hierba puede ser un buen antídoto para la ansiedad causada por beber en exceso.

Veach concluye que la ansiedad por resaca es algo fugaz; cada resaca llega a su fin, la ansiedad se disipa y vuelves a beber igual otro día.

