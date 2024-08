¿Por qué niegan tanto el cambio climático en Australia?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La cantidad de negacionistas del cambio climático en Australia es más del doble del promedio global, según un nuevo estudio, lo que lo convierte en uno de los tres principales países del mundo en términos del porcentaje de personas que desacredita la ciencia.

Los hallazgos se publicaron esta semana en el “Reporte de noticias digitales: Australia 2020 ” de la Universidad de Canberra: una encuesta en internet realizada a principios de este año como parte de un estudio global que analiza los comportamientos de los consumidores en 40 países de todo el mundo.

De los 2,131 australianos involucrados, el ocho por ciento dijo que consideraba que el cambio climático “no era en absoluto serio”, colocando a Australia justo detrás de Suecia (9 por ciento) y Estados Unidos (12 por ciento) en el ranking mundial de negacionismo climático. El promedio global fue solo del tres por ciento.

El 58 por ciento de los encuestados australianos dijo que consideraba el cambio climático como un problema extremadamente grave (en comparación con el promedio mundial del 69 por ciento); el 21 por ciento lo consideró algo serio; y el 10 por ciento consideró que no era un problema muy grave. Solo 10 países incluidos en la encuesta se mostraron menos preocupados que Australia.

El estudio también encontró —como era de esperarse— que el nivel de preocupación de una persona sobre el cambio climático está influenciado de manera significativa por factores como la edad, el sexo, el lugar de residencia y el tipo de noticias consumidas. Los jóvenes expresaron mucha más preocupación que las generaciones mayores y las mujeres mostraron una mayor preocupación que los hombres. Asimismo, las personas que viven en la ciudad piensan que es un problema más grave que los que viven en las regiones rurales de Australia.

El número de australianos que dijeron no prestar atención a las noticias sobre el cambio climático (15 por ciento) también fue más del doble del promedio mundial (siete por ciento). Los consumidores de noticias de derecha eran más propensos a ignorar las noticias sobre el cambio climático que los consumidores de izquierda, y tenían menos probabilidades de confiar en la precisión de los reportes. En general, independientemente de la persuasión política, solo el 36 por ciento de los consumidores australianos dijo que los reportes sobre el cambio climático son precisos.

Entonces, ¿por qué es tan fuerte el negacionismo del cambio climático en Australia, especialmente en comparación con otros países como el Reino Unido, donde los negacionistas representan solo el tres por ciento de la población?

¿Acaso es la gran cantidad de voces de derecha que cuentan con plataformas influyentes en los medios de comunicación, o el hecho de que la economía australiana depende tanto de los combustibles fósiles, o el hecho de que Australia tiene un gobierno federal con un interés particular en disputar la ciencia climática?

“Para ser honestos, probablemente sea una mezcla de todo”, dijo a VICE por correo electrónico Caroline Fisher, coautora del reporte y profesora de periodismo en la Universidad de Canberra. “También tenemos una población que envejece y las personas mayores están mucho menos preocupadas por el cambio climático que los jóvenes. Además hay voces conservadoras en los medios y el debate se ha vuelto muy partidista ente la izquierda y la derecha. Todo esto es visible en el consumo de noticias”.

La profesora Fisher, junto con su colega y autora principal del reporte, Sora Park, identificó “una fuerte conexión entre las marcas que usan las personas y sus ideas sobre la gravedad de cambio climático”.

“Más de un tercio (35 por ciento) de las personas que escuchan radio AM comercial (como 2GB, 2UE, 3AW) o que miran Sky News consideran que el cambio climático “carece totalmente de seriedad” o “no es tan serio”, seguido de los consumidores de Fox News (32 por ciento)”, señalaron en un artículo publicado en The Conversation. “Quizás no sea sorprendente cuando algunos de los críticos más estridentes de la ciencia del cambio climático pueden encontrarse en la radio comercial AM, y en Sky News y Fox News”.

Es particularmente interesante que la encuesta se realizara durante las últimas etapas de la horrible temporada de incendios forestales de 2019-2020 de Australia. A pesar de que la mayor parte del país se encuentra al frente de la crisis climática, estos hallazgos revelan un número alarmante de personas que son ambivalentes, si no del todo escépticas, respecto al tema del cambio climático.

Hemos visto esto antes. En septiembre del año pasado, mientras reportaba sobre la grave sequía y los incendios forestales que asolaron las zonas rurales de Nueva Gales del Sur, VICE habló con una serie de miembros de la comunidad de tendencia conservadora que se negaron a creer que el cambio climático fuera responsable de los desastres. Algunos dijeron que fue un evento meteorológico aleatorio, otros afirmaron que era la norma, mientras que varias personas culparon al Partido Verde y su supuesta oposición a las quemas controladas.

“Es la Madre Naturaleza”, dijo un residente local, cuya ciudad estaba en la vanguardia cuando la primera ola de incendios arrasó la región de Nueva Gales del Sur, que ya había sido azotada por la sequía. “Simplemente no estoy convencido de que todo sea causado por los humanos. Es muy fácil echarle la culpa de todo al cambio climático”.

Pero el negacionismo es solo una de las preocupaciones; la indiferencia es otra. Como afirman las autoras del reporte de la Universidad de Canberra, estos hallazgos recientes “apuntan a una sección significativa de la comunidad que simplemente no presta atención al problema, a pesar de los catastróficos incendios forestales.

“Esto presenta un verdadero desafío para las organizaciones de noticias”, señalan. “Deben encontrar formas de reportar las cuestiones del cambio climático para llamar la atención del 15 por ciento de las personas que no están interesadas, pero que siguen sintiendo sus efectos”.

