¿Por qué no necesitas un iPhone 11?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

¿Estás leyendo este artículo en tu teléfono? ¡Buenas noticias! No necesitas un teléfono nuevo.

Videos by VICE

El pasado martes Apple lanzó el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max con la fanfarria típica que le damos a nuestra depravada tradición de tratar los lanzamientos de dispositivos como si fueran eventos de noticias importantes y de gran impacto. En realidad no hay ninguna razón para ver este tipo de eventos: ya los hemos visto muchas veces.

En el lanzamiento proyectaron todo tipo de estadísticas y datos: los nuevos teléfonos tienen procesadores más rápidos y mejores cámaras y más píxeles que los antiguos. Los teléfonos son mejores que antes. Esto no significa nada porque la verdad es muy simple: o necesitas un teléfono nuevo o no lo necesitas, y si no necesitas un teléfono nuevo, entonces no hay razón que valga para comprar.

Esta verdad práctica, por razones existenciales, morales y extremadamente banales, se vuelve más verdadera con cada año que pasa. La compra de un teléfono inteligente en 2019 debería funcionar bajo la misma lógica que determina la compra de un microondas: solo si el microondas no enciende o se incendia regularmente compras uno nuevo.

El iPhone 11 se ve un poco mejor que los últimos iPhones, sí, pero si tu iPhone viejo no esta literalmente inutilizable (no enciende, no puede ejecutar aplicaciones), entonces no necesitas comprar el nuevo. Cualquier cosa que esté mal en tu iPhone viejo puede repararse de forma económica y rápida en alguno de los muchos lugares con servicio técnico independientes que hay. Las cámaras rotas, las pantallas reventadas y las baterías que pierden carga rápidamente pueden reemplazarse por una pequeña fracción de lo que cuesta un nuevo iPhone. Un teléfono que no es destruido a propósito debería durar, no sé, tres o cuatro años. Definitivamente más de un año.

Si optas por reparar tu teléfono, quedará como nuevo y aún te permitirá hacer cosas como navegar por Facebook, enviar mensajes de texto y tomar fotos. Habrás ahorrado mucho dinero, participado en la economía local y apoyado a un pequeño negocio de reparaciones. Habrás aportado tu granito de arena para ayudar a evitar que se extraigan más metales de la Tierra y para evitar que un dispositivo aún útil termine en un vertedero o sea triturado como confeti metálico.

Cuando tu teléfono se descomponga sin posibilidad de reparación, ese es el momento de comprar uno nuevo. De la misma manera en que (probablemente) no ves transmisiones en vivo de dos horas sobre los nuevos modelos de microondas o investigas todas sus especificaciones antes de salir y comprar uno nuevo, no necesitas ver o prestar atención a estas presentaciones anuales de iPhone. La buena noticia es que esto requiere menos esfuerzo y menos dinero de tu parte. Todo lo que tienes que hacer es usar tu teléfono hasta que deje de encender y luego comprar uno nuevo.