¿Por qué tus DJs favoritos están en LinkedIn?

LinkedIn es un sitio donde, básicamente, vendes tus habilidades en un intento sin fin por brincar del trabajo que tanto odias a uno que quizá no odiarás tanto antes de terminar odiando ese también para después brincar a otro que quizá no sea tan malo.

Ser DJ, si ya se nos olvidó, también es un empleo. Claro, sus ventajas (las oportunidades de viajar por el mundo, el alcohol gratis, las asombrosas noches que terminan en días inimaginables) son mejores a las que muchos experimentamos; si tenemos suerte podríamos obtener una barra de chocolate gratis de un cliente como agradecimiento por escogerlo para ser el abastecedor oficial de papel de baño. Aún así, ser DJ es un trabajo.

Así que no debe sorprendernos, cuando piensas en ello, que tu DJ favorito tiene una cuenta de LinkedIn. Espera. Recapitulación. Todos tus DJs favoritos son como tu y tus amigos, con mierderos trabajos de oficina que todos ustedes prometieron sólo los atarían el primer año tras haber terminado la universidad, aunque ahora están por llegar a los 30 y la vida, en todos sus propósitos, se les está acabando y también tienen cuenta de LinkedIn? Si. Si la tienen. Por alguna razón algunos de los más renombrados personajes de la música electrónica comparten una red de trabajo con tu compañero de la escuela que ahora vende soluciones via telefónica. ¿Es sólo otra forma de aumentar su presencia en redes sociales? ¿O los clubes como Space y Fabric ahora seleccionan a sus DJs de acuerdo a la cantidad de experiencia que tengas en Photoshop?

Bueno, en el nombre del periodismo profesional y en un esfuerzo por entender qué sucede, hemos visitado algunos de los perfiles para descubrir si nosotros los contrataríamos.

DJ EZ

¿Contratable?

Definitivamente. Primero, EZ tiene un CV que va desde lo épico («El futuro es el garage, el DJ es EZ»), hasta lo más ingenioso («Como su equipo favorito de football, Tottenham Hotspurs, EZ pertenece a las ligas mayores»). Segundo, tiene 45 habilidades registradas. Como es de esperarse, ser DJ y productor son algunas de ellas, pero nos intriga que también ha sido avalado en 13 ocasiones por su Servicio al Cliente. Es un movimiento hábil para cualquiera en LinkedIn, al menos EZ puede estar seguro de quedarse sin ofertas en el mundo de la música garage, habrá un lugar esperando por él, para manejar quejas de clientes en una compañía en alguna parte.

Carl Cox

¿Contratable?

Probablemente no. Su perfil es sólo una foto de él en una moto. Carl, date cuenta que esto no es tinder.

Ellen Allien

¿Contratable?

Posiblemente. Ellen se presenta de forma muy modesta para ser alguien que dirige uno de los sellos de techno más grande del mundo y a cientos de DJs de todo el planeta año con año, sin olvidar mencionar que también es una diseñadora de playeras. La cosa es que, a todos nos encantan las playeras, pero no a todos les gusta el techno y la llave para cualquier lugar de trabajo hoy en día es mantener las cosas en armonía. Si mantiene sus gustos para ella y no diseña playeras sobre techno podría tener futuro en una compañía. Vale la pena entablar una entrevista con ella, aunque no sabemos si nos molestaremos en contactarla.

Derrick May

¿Contratable?

Sabes qué. A veces un toque personal hace la diferencia y eso aplica muy bien en el caso de Derrick May. A excepción de los otros DJs en esta lista, Derrick se refiere a si mismo en primera persona. Nada de «Derrick May es un estimado entretenedor y un profesional consumado.» No. En lugar de eso explica su trabajo como «trato de salvar al mundo de la mala música.» Humilde pero ambicioso, estamos sorprendidos. También menciona en su lista que pasó ocho años en la Universidad de Los Golpes Duros, algo que normalmente diría la nueva pareja de la madre de tu amigo en una barbacoa, pero en realidad suena muy bien viniendo de la leyenda del techno de Detroit.

Todd Terry

¿Contratable?

Definitivamente. Todd ha hecho esto (ser dueño de INHOUSE RECORDS INC) por 29 años y dos meses y nos gusta pensar que eso muestra determinación y compromiso con la carrera que escogió en lugar de ser una personalidad emblemática que le pertenece a alguien a quien nunca le ha importado un carajo el mundo laboral. Está en el limite de pensionarse lo que podría ser un ligero problema, pero al ver lo bien que trabaja podría valer la pena probarlo. Todos lo aman. Todd, compañero, ¿puedes deshacerte de los trolls? ¿si? Tu abrigo de invierno llegará pronto, disculpa la demora. Se que esta helando afuera, pero sólo estás en un contrato temporal navideño así que sólo debes esperar por tu abrigo. Lo siento amigo, sólo sigo ordenes.

Danny Rampling

Contratable: Basado en lo sorprendentemente detallado de su perfil de LinkedIn, es un si de nuestra parte. Nos deja sorprendidos con su previa experiencia (como DJ de la BBC Radio 1 y autor de un e-book). Llenó su página con videos, dandole un aire más fresco, lo cual siempre es bueno. También enumera algunos de los temas sociales que le preocupan, lo cual nos impresiona porque nos consideramos un lugar de trabajo integral, dandole importancia a las necesidades e intereses de todos nuestros empleados.

Willie Burns

¿Contratable?

No. Porque si hay algo que odiamos son las mentiras y usted señor ha engañado a la gente haciéndolos creer que usted es el conocido DJ y favorito de todos en Nueva York, Willie Burns, cuando en realidad sólo eres William Burns, quien quiera que ese sea y no, no nos importa que sea el director de una importante agencia musical. Francamente, por favor sólo váyase. Gracias.

Pete Tong

¿Contratable?

Quizá. Al CV de Pete no le hace falta su experiencia previa como empleado de la BBC, London Records y Warner Music. Aún así, su perfil no tiene mucha personalidad, ni habilidades. Así que tristemente, sin información o referencias que nos indiquen lo contrario, suponemos que cada uno de estos empleos ha terminado porque algo se fue al carajo.

