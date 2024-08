¿Por qué últimamente me cuesta trabajo concentrarme en las conversaciones?

Algo así me pasó a mí: le pregunté a mi novio qué quería para Navidad y luego me distraje mientras contestaba, así que le tuve que volver a preguntar y se enojó (comprensiblemente).

No se siente bien pedirle a un amigo, a un roomie, a un padre, a un hermano o a un colega que te repita las cosas una y otra vez porque pierdes el hilo de la conversación. Incluso en el mejor de los casos, no siempre es fácil poner atención y escuchar. Pueden darte ganas de quedarte dormido, puedes distraerte con tu celular porque te llega una notificación de Instagram o estar pensando en lo que vas a decir en lugar de escuchar a la persona con la que estás hablando.

En caso de que alguien no se haya dado cuenta, estamos pasando por un momento difícil, y, en consecuencia, a muchos nos está costando trabajo escuchar. “Estamos en una pandemia global que implica incertidumbre económica, disturbios civiles, estructuras políticas incompetentes y temores existenciales en torno al significado y el propósito”, le dijo el psicólogo Matthew Jones a VICE. El constante diluvio de desesperación de 2020 nos ha dejado a todos un poco estresados emocionalmente.

Según Jones, el estrés emocional puede limitar seriamente nuestra capacidad para escuchar y relacionarnos con otras personas. «Hay un impulso significativo para disociar y desconectarnos de lo que está sucediendo, ya sea porque nos distraemos, por la atención selectiva o por crearnos teorías que alivien nuestro estrés emocional», dijo. «Todos estos factores tienen un impacto negativo en la capacidad de las personas para escucharse a sí mismas y a los demás». Afortunadamente, existen algunas formas sencillas de combatir la falta de atención.

Prepárate para improvisar

Hay una razón por la que las clases de improvisación son un paso importante para los retiros corporativos y las personas que buscan abrirse a los demás. Cualquier conversación orgánica requerirá las mismas habilidades que hacen que la comedia de improvisación funcione: la habilidad de escuchar y reaccionar en consecuencia.

Según Devin Bockrath, quien imparte clases de improvisación en Brooklyn Comedy Collective, planificar con anticipación una respuesta es un punto de inflexión importante para los principiantes de la improvisación, y dijo que habría que aplicar el mismo principio para tener una buena práctica de conversación. «La gente puede sentirse muy presionada respecto a lo que va a decir, cuando en realidad es más como un partido de tenis», le dijo Bockrath a VICE. «Solo necesitas golpear la pelota de un lado a otro».

Bockrath dijo que puede ser útil pensar en las conversaciones como si fueran un proyecto en equipo o incluso como un juego para visualizar la cantidad de esfuerzo que debes hacer para mantener las cosas en movimiento. «Tanto en la improvisación como en una conversación, se construye algo juntos», dijo. «Eso es lo más importante».

Crea un buen ambiente para escuchar

Según Jones, el lugar donde nos encontramos y las cosas que nos rodean juegan un papel clave en nuestra capacidad de concentrarnos en escuchar e involucrar a nuestro interlocutor. «Si estás rodeado de caos, incertidumbre o ruidos, tu atención se centrará en buscar formas de controlar el entorno para hacerlo más óptimo para la conversación», dijo. «Este procesamiento a menudo ocurre en el fondo de tu mente, pero puede contribuir a que se te vayan partes clave de la conversación».

Jones dijo que controles tu entorno lo mejor que puedas, por ejemplo, si estás en un parque aléjate del grupo de niños jugando futbol o espera a que la construcción cerca de tu casa de una pausa para invitar a alguien a platicar mientras pasean por la cuadra. Esta es una buena manera de asegurarte de que realmente puedes escuchar a la persona con la que estás hablando. “Darle prioridad a que haya un espacio tranquilo y que te ayude a escuchar puede ser útil”, dijo.

Adáptate a las conversaciones a través de una pantalla

Desafortunadamente, muchas de las conversaciones que estamos teniendo en este momento ocurren a través de una pantalla. Facetime y Zoom reinan cuando se trata de conectarnos con seres queridos lejanos, algo que definitivamente puede empeorar los problemas para poner atención y escuchar.

Jones dijo, paradójicamente, que la presión de mantener el contacto visual en una videollamada puede interrumpir nuestra capacidad de concentración, porque nos estamos enfocando más en dar la impresión de estar escuchando que en hacerlo realmente. “Muchas veces le recomiendo a mis clientes que se permitan desviar la mirada y dejar que sus pensamientos divaguen como lo harían en persona”, dijo. «Esto puede liberar recursos mentales y generar información más interesante».

La tentación de realizar múltiples tareas cuando hay varias conversaciones ocurriendo al mismo tiempo es muy alta, pero en la vida real nunca intentarías leer algo y hablar con alguien al mismo tiempo (a menos que fueras un gran idiota). Si quieres aumentar la concentración en tu videollamada, pon tu celular en modo avión o desactiva las notificaciones; el 99.99 por ciento de las veces, esa notificación puede esperar hasta que tu madre termine de hablar sobre su cirugía de cataratas.

Explícate

Algunos días simplemente no son buenos días para escuchar, especialmente ahora. «Si estás demasiado preocupado por otras cosas, es posible que no tengas la capacidad de escuchar con atención a otra persona», dijo Jones. También dijo que los problemas de atención pueden surgir en relación con una gama más amplia de problemas de salud mental de lo que se podría esperar. «Los problemas relacionados con la atención no son exclusivos del TDAH, sino que se manifiestan en muchos trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión», dijo, por lo que si tienes problemas de salud mental en general en este momento, la falta de concentración en un entorno de conversación podría ser solo otro síntoma.

Bockrath también dijo que cree que la causa principal de las deficientes habilidades para escuchar, especialmente cuando se trata de premeditar respuestas en lugar de responder realmente, es la ansiedad social. «En este momento, no estamos conociendo gente o tratando de entablar una conversación», dijo. «No estamos practicando esa habilidad con tanta frecuencia, y creo que eso nos da un poco de miedo».

Ser abierto y mostrarte vulnerable (¡y disculparte, si es necesario!) acerca de por qué no estás tan atento como deberías, ayudará en gran medida a asegurarte que la otra persona sepa que no es nada personal, y que esperas escuchar noticias de él o ella en otro momento cuando no estés tan oxidado y mucho menos agobiado.

