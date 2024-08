Durante un día comí solamente hamburguesas

Este artículo se publicó originalmente en VICE.com, en mayo de 2017

La hamburguesa es uno de los platillos más amados por los seres humanos, y creo que aquí no hay ningún secreto. En mi caso, el amor surgió gracias a mi padre, que me llevaba a comer mi hamburguesa favorita cuando terminaban mis prácticas de futbol, siempre a escondidas de mi mamá. Y desde entonces mi relación con ellas se convirtió en una larga y duradera.



El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, así que pensé en pasar un día entero comiendo todas las hamburguesas posibles. Me pareció la forma más fiel y sincera de prepararme adecuadamente para el día. Ahora, como ya había decidido pasar un día homenajeando este platillo, concluí que esto no podía consistir en sólo comer por comer.

A ver, ¿cuántas veces hemos sido engañados por las fotos de las hamburguesas que nos venden? ¿Cuál es la diferencia entre los ingredientes que usan las cadenas de comida rápida más famosas? ¿En qué tanto se diferencian las carnes, quesos, trozos de pan, y hasta las papas fritas que vienen en los combos? ¿Cuántas calorías tiene cada una?

Así que para poner un propósito periodístico a esta odisea del sándwich industrializado decidí escoger las hamburguesas más representativas y famosas de las diferentes cadenas para calificar y comparar la consistencia de sus ingredientes, sabor, precio, etcétera. Mc Donald’s, Burger King, Carl’s JR, KFC y Wendy’s: estas serían las cadenas que competirían por un puesto en el podio de mi paladar.

Las reglas eran las siguientes:

—Pedir el combo más famoso de cada cada cadena en tamaño grande.

—Pesar las carnes con una báscula.

—Tomar fotos reales de las hamburguesas y compararlas con la foto del menú.

—Decidir cuál era la mejor de todas tomando en cuenta su calidad, veracidad, costo y calorías.

THICKBURGER DE CARL’S JR

Combo de Carl’s Jr.

Mi recorrido empezó a las 11 de la mañana; estaba muy emocionado porque empezar el día con una hamburguesa era señal de buen augurio. Le pregunté al cajero acerca de la hamburguesa más representativa de Carl’s JR y me dijo que sin dudas era la Thickburger. Esta hamburguesa viene con tocino, 1/3 de libra de carne, aros de cebolla y pan horneado «justo al momento».

Carl’s JR te vende que la carne de la Thickburger pesa 1/3 de libra y, según nuestra báscula, su peso fue de 170 grs aproximadamente; lo cual equivale a 0.374 lbs. Así que acá comenzamos bien. Sí, es un poco raro tomar la carne para pesarla antes de comérmela pero bueno; esto fue con fines periodísticos.

Pesando la carne de la Tickeburguer.

La presentación de la hamburguesa estaba en su punto; así que pensé que esta sería una tremenda experiencia. Al darle los tres primeros mordiscos, desafortunadamente sentí que el pan estaba un poco quemado y definitivamente no se sintió esa frescura de la que hablaba el cajero. El tocino sí estaba bueno y su combinación con los aros de cebolla lograron darle un sabor y textura a la hamburguesa bastante agradable; creo que de ahora en adelante siempre pediré estos ingredientes en mis hamburguesas futuras. Las papas fritas merecen una mención aparte; son de las mejores que he comido.

Siempre he tenido una teoría acerca de los refrescos de máquina; me parece que saben muchísimo mejor que los que vienen embotellados y bueno, acá no fue la excepción. Es como si sintieras que están más fríos y su sabor tiende a sentirse mucho más; incluso saben más «nuevos», como si los prepararan segundos antes de servírtelos.

«El costo de este combo es un poco elevado para mi gusto».

El costo de este combo es un poco elevado para mi gusto, en comparación con las demás hamburguesas de cadena rápida que he comido antes: $170 pesos. En cuestiones de salud, esta es una hamburguesa de 1,010 calorías, lo que significa que tendría que pasar 96 minutos corriendo a nueve kilómetros por hora para quemarla. Suerte.



Calificación:

Veracidad: 3/5

Pan: 2/5

Carne: 3.5/5

Tocino: 3.5/5

Aros de cebolla: 4/5

Papas fritas: 5/5

Refresco: 5/5

Costo: 2.5/5

CALIFICACIÓN TOTAL: 3.5 DE 5

Nota del editor: Todas las calorías nombradas fueron exclusivamente de las hamburguesas, sin contar papas fritas y refrescos.