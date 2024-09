Pornceptual: la fiesta sexual queer donde podrías terminar participando en una película porno

Nunca antes había esperado en una fila de guardarropa como esta. Chaquetas pesadas y playeras caían de los cuerpos mientras todo el mundo se desvestía de una vez, revelando carnes suaves apretadas por tiras de cuero, cadenas tintineantes, máscaras de gimp y otras indumentarias fetichistas. El olor intenso de axilas sudorosas flotaba por Alte Münze, una imponente fábrica de monedas antigua en Berlín donde una fiesta sexual queer llamada Pornceptual estaba ocurriendo por primera vez este abril pasado. (Ediciones anteriores de la fiesta, ya de cuatro años, se habían llevado a cabo en un club de Berlín llamado Prince Charles). Antes de liberarme a lo salvaje, una altanera drag queen de pelo rubio que trabajaba en la puerta me dio un repaso de las reglas: como en casi todas las fiestas sexuales, respetar los límites de mis compañeros hedonistas era de suma importancia.

Pero Pornceptual no es una fiesta sexual común y corriente donde la meta principal es tener sexo con extraños candentes –aunque eso igual podría ocurrir. El proyecto tiene una misión sociocultural que no tienen muchas fiestas de este estilo: desafiar la misoginia de la industria pornográfica mainstream, el trato explotador de sus trabajadores y las visiones fetichistas de raza y sexualidad, creando un modelo alternativo basado en la inclusión y el ser queer.

De hecho, cuando Pornceptual fue fundada en mayo del 2012 por el artista nacido en Brasil, Chris Phillips, fue concebida como una galería en línea de imágenes eróticas antes de evolucionar a su forma actual: una fiesta de baile con una visión positiva de la sexualidad, popular entre el público queer de Berlin. El proyecto todavía conserva su marco conceptual impulsado artísticamente, con Phillips y su equipo –que incluye a sus compatriotas brasileños Emre Busse, Raquel Fedato y el DJ residente Diego García (AKA Projekt Gestalten)—curando DJs, shows sexuales en vivo e instalaciones de video para la fiesta de acuerdo a una temática distinta cada mes, con una edición reciente que celebró el documental Paris Is Burning y la cultura ballroom de Nueva York.

El equipo de Pornceptual. Desde la izquierda: Emre Busse, Raquel Fedato, Chris Phillips y Diego García

La sección «Acerca De» del sitio web de la fiesta resume esta misión: «Pornceptual presenta la pornografía como queer, diversa e incluyente. Apuntamos a probar que la pornografía puede ser respetuosa, íntima y artística, mientras cuestionamos las típicas etiquetas pornográficas. ¿Puede el arte tener éxito donde el porno fracasa—y realmente excitarnos?»

Lo que más me intrigó sobre Pornceptual cuando escuché de ella por primera vez a través de algunos amigos en Nueva York, fue cómo su relación con los medios y a la documentación de actos sexuales era más complicada que la mayoría. Las fiestas sexuales tienden a ser aventuras efímeras con una prohibición casi omnipresente de evidencias fotográficas; la presunción subyacente, compartida con clubes como Berghain, es que esta falta de vigilancia y de rastros digitales da lugar a una sensación de liberación absoluta y en el ahora.

Un invitado en la fiesta Pornceptual temática de la industria del porno a la que asistí

Filmar sin consentimiento es un «no» rotundo en Pornceptual, pero crear erótica en el sitio es fundamental para la misión de la fiesta que es el de desafiar el status quo pornográfico. Por lo tanto, los asistentes son usualmente fotografiados y grabados en la misma fiesta—siempre consensualmente, en determinados espacios acordonados—y se publican sus imágenes cogiendo o luciendo sus cuerpos en la página de Pornceptual, o se convierten en verdaderas películas pornográficas a través de asociaciones con sitios como kink.com. La fiesta también imprime su propia revista porno de edición limitada con arte original comisionado a artistas de todo el mundo.

Abajo, en una entrevista hecha por Skype, Phillips, Fedato y García explican cómo navegan los límites del consentimiento y la privacidad mientras fomentan su alternativa liberadora al porno—y también discuten el estado actual de la escena queer de Berlín, y los conceptos subyacentes detrás de esta orgía de carne y cuero.

THUMP: ¿Cómo comenzó Pornceptual?

Chris Phillips: En realidad comenzamos el proyecto cuando estábamos en Brasil, de donde somos, hace unos cuatro o cinco años. Cuando me mudé a Berlín, sentí que de verdad era la ciudad indicada para restructurar y comenzar de nuevo. Era importante para nosotros tener «porn» en el nombre para luchar contra este tabú, y mostrarle a la gente que podemos hacer pornografía –pero de una forma diferente. Todo, desde la producción a la distribución, lo hacemos como una alternativa a la industria [mainstream del porno].

¿Cuál crees que es el tabú cuando se habla del porno?

Phillips: La gente asocia el porno con todas estas cosas negativas, como la explotación de las mujeres. Pero la gente confunde el producto de la industria con la pornografía en sí. También somos críticos de la industria pero, nuevamente, puedes hacer porno de una forma diferente.

Raquel Fedato: La gente también está muy avergonzada por ello—avergonzada de decirle a los otros, «sí, yo veo porno». O hasta de hablar de sus vidas sexuales.

Phillips: Es gracioso, porque es un producto que mucha gente consume de diferentes maneras, pero parece que algunas personas se avergüenzan de hablar de eso.

¿Cómo creen que su fiesta va a ayudar a la gente a romper estos tabúes?

Fedato: Creamos una atmósfera donde la gente es libre de explorar sus cuerpos y su sexualidad, y pienso que es realmente difícil encontrar sitios como ese –donde no eres juzgado, y donde la gente no te está mirando constantemente.

Diego García: La gente cree que va a una fiesta sexual, y rompe estos conceptos errados.

Fedato: Es muy importante mencionar que no es una fiesta sexual común y corriente, porque estamos promoviendo una conexión entre el sexo y el mundo del arte, y esto no es normal en una fiesta sexual.

¿Qué es lo que conecta específicamente la fiesta al mundo del arte?

Phillips: Comenzó originalmente como un proyecto de arte, así que ya teníamos este antecedente.

Fedato: Normalmente inventamos una temática y, basados en eso, desarrollamos la parte visual relacionada a grabaciones de video, performances en vivo y proyecciones [de video].

Phillips: También hacemos videos para promocionar la fiesta con antelación, los cuales edito y a veces les hago la música. Todo tiene que estar conectado.

García: También intento hacer la música de acuerdo al tema. Por ejemplo, recuerdo que hicimos una fiesta que estaba basada en la película Paris Is Burning y en la cultura en Nueva York que la rodea, la escena ballroom. Así que puse música de este momento y también de esta escena.

Un video promocional para una fiesta anterior temática de caseros

¿Tienen a menudo performances con temas sexuales?

Phillips: Siempre hay un elemento sexual. Algunas veces lo hacemos muy explícito—tuvimos un performance de fisting hace algunas ediciones. Pero normalmente son performances casi de erótica.

Fedato: El año pasado, para nuestro segundo aniversario, le dimos a [el sitio web porno] kink.com un rincón en la fiesta donde estaban filmando su propia película con personas [del público]. Fue bastante chido.

Phillips: Ese fue mi performance favorito, la verdad. Sólo observar lo que estaba ocurriendo, fue bastante agradable.

¿Ustedes filman películas porno en los cuartos oscuros en sus fiestas?

Phillips: En la pista de baile y en los cuartos oscuros está completamente prohibido tomar fotos y videos. Queremos que la gente tenga sexo si lo siente, donde sea.

Fedato: Algo que me molesta bastante es cuando voy a una fiesta y un fotógrafo se me acerca y tiene su cámara en la mano, y de verdad quiere tomarme una foto. Especialmente para Pornceptual, donde mucha gente está desnuda y probando cosas nuevas, tomar un video no es en realidad…

Phillips: Tenemos un photo booth donde fotografiamos a gente de la fiesta de una forma específica. Es importante para nosotros producir material visual en las fiestas, pero sólo lo hacemos en un espacio separado. Somos muy cuidadosos en cuanto a exponer a las personas.

Bueno, la mayoría de las fiestas sexuales—y muchos clubes en Berlín—tienen la regla de «prohibido tomar fotos». Pero lo que considero más interesante de Pornceptual es cómo su relación con los medios es diferente que la de la mayoría de las fiestas sexuales, quienes rehúyen de cualquier tipo de documentación; mientras que producir porno y otras imágenes eróticas es fundamental en su misión de romper tabúes. ¿Cómo navegan los límites del consentimiento cuando intentan grabar o fotografiar a gente teniendo sexo?

Fedato: Tenemos un photo booth, y Chris y su hermano Eric son las únicas dos personas que pueden tomar fotos. Es muy importante que las otras personas no lo hagan. Hemos recibido miles de emails de gente diciendo cosas tipo «oh, mis bolas están en la web, sería muy padre si pudieran quitar la foto». Así que en realidad tenemos control sobre nuestro material y sobre cómo preservar la privacidad de las personas.

Phillips: El punto [del photo booth] es abrir el proyecto para que la gente pueda participar. Queremos que las personas actúen, se desnuden, y sean fotografiadas mientras estén desnudos. Hemos tenido esta idea del photo booth desde el principio, y creo que es la mejor manera de hacer que muchas personas interactúen y se acoplen.

García: También es la mejor configuración, porque no es como si no supieran o no estuvieran conscientes de ello.

¿Qué notan de cómo interactúan las personas cuando entran al photo booth?

Phillips: Depende. Nuestro público no es la gente que va a fiestas sexuales normalmente. Algunas personas quieren experimentar, pero todavía están un poco asustados. Algunas personas están felices de que les tomen fotos sexualmente explícitas. Algunas personas piden que se recorten sus caras de las fotos. Es muy importante tener este diálogo—para entender qué tan cómoda está una persona. Se trata de respeto, y tomamos eso muy en serio.

Fedato: Cuando comenzamos a hacer Pornceptual, no me sentía muy cómoda con mi cuerpo. Soy una chica muy alta y todos siempre dicen «oh Dios, eres muy alta». Pero Chris me tomó fotos, y después de tres años y medio, me comencé a sentir muy bien y comencé a ver que hay diferentes tipos de belleza, y que no tienes que seguir cierto patrón.

Serie de fotografías «Demimonde« hecha por la artista Andrea Galad, de la revista porno de Pornceptual

García: Chris es la única persona que me ha fotografiado desnudo, y eso también me ayudó. Soy muy peludo y, la verdad, en Brasil, nunca me quito la camisa en un club. Allá creen que tengo cáncer de piel. Pero en Pornceptual, toco sin la camisa puesta. A lo mejor un día me desnudaré.

Phillips: De verdad creo en esta idea—que todos se deberían sentir cómodos desnudos.

¿Se identifican como una fiesta queer?

Phillips: Definitivamente. Ser queer se trata de ser incluyente. Nuestra selección en la puerta tiene que ver sólo con la actitud de la gente—no seleccionamos basados en identidad de género o en sexualidad, porque queremos mantener la fiesta tan incluyente y diversa como sea posible.

Fedato: Comparada con muchas otras fiestas queer en Berlín, realmente tenemos cada tipo de persona que puedas imaginar: lesbianas, gais, parejas hetero. Logramos nuestro objetivo siendo muy incluyentes.

¿Cuál es la diferencia entre la escena gay y la escena queer en Berlín?

Phillips: No son completamente iguales. La escena gay es bastante sexista, creo que en realidad es sólo para hombres, y es sólo para este tipo específico de cuerpo—esos clichés gay. Ser queer es más político. Es también algo más transgresor. Se trata de no conformarse con etiquetas y crear tu propia identidad.

De la serie «Skin Depth« hecha por Flesh Mag en el sitio web de Pornceptual

¿Qué hace que Pornceptual sea distinta a otras fiestas queer?

Desato: Creo que la diferencia entre Pornceptual y otras fiestas es que tenemos todo un conjunto de cosas, como una revista, un website, videos, performances, música…

¿Me pueden contar más de la revista? ¿Es una revista porno?

Phillips: Creo que va en contra del mercado. Es un poco anacrónica. Muchas revistas porno han cerrado, e incluso revistas como Playboy ya no publican desnudos. Queremos una revista porno, pero queremos que sea algo que la gente quiera coleccionar, así que no imprimimos muchas. Sacamos la revista dos veces al año. De nuevo, tenemos un tema distinto para cada edición, y colaboramos con personas de todos lados. Tampoco tenemos ningún patrocinador en la revista, así que es muy underground.

Fedato: Y publicada independientemente.

Phillips: Es más sobre crear algo colectivamente que sobre hacer dinero con ella.

¿Creen que nuestra generación de ravers y gente que va a clubes tiene una actitud diferente hacia el sexo que generaciones pasadas?

Phillips: Creo que internet juega un rol inmenso en nuestra sexualidad hoy en día.

García: Escribí mi proyecto de maestría sobre [la aplicación de citas gay] Grindr, y sobre cómo la gente intercambia fotos desnudos para crear diferentes relaciones sexuales. Creo que juega un papel enorme. Somos la primera generación que creció con el internet, y para mí, es la forma más fácil de conectar con gente que tiene una visión similar de la sexualidad. Porque vengo de una comunidad súper conservadora, creo que el internet realmente me ayudo a darme cuenta de que no estoy solo.

Fedato: Para mí ése es el punto más importante: es sencillo tener sexo ahora. Sólo abre Grindr y encontrarás a alguien con quien coger en cinco minutos.

Antes del internet, las fiestas sexuales y los saunas eran donde muchas personas, en especial hombres gais, encontraban gente con visiones similares de la sexulidad. Tal vez pensarían que como es tan fácil usar apps hoy en día, no necesitas fiestas sexuales. Pero creo que las fiestas sexuales se están volviendo incluso más populares. Así que, incluso cuando el sexo se está convirtiendo más en una experiencia virtual, parece haber una tendencia de gente joven volviéndose más abierta a ir a espacios físicos y comunales a tener sexo.

Fedato: Pero no creo que puedas comparar que venga alguien con tener sexo en un espacio público. Claro, creo que juega un papel en hacer que la gente sea más abierta e involucrada con su sexualidad, pero no todos. No creo que lo puedas generalizar.

Phillips: No veo ambas cosas completamente por separado—creo que en realidad están conectadas. Muchas de las personas que conocí en esta escena en verdad las conocí a través de esas apps. Pero creo que el tipo de interacción que tienes en las apps puede ser un poco frustrante, porque mucha gente está ahí para hacer que pierdas el tiempo.

García: Mi experiencia fue en realidad lo opuesto. Me meto en Grindr y alguien dice «oh, tocaste un buen set en Pornceptual». [Risas]

Phillips: Estoy en mis treintas, así que cuando comencé a salir a clubes gay, no había tal cosa como apps gay. La gente iba a los cuartos oscuros de un club a buscar sexo.

Fedato: Tinder y Grindr son extensiones del cuarto oscuro—pero una versión en línea de eso.

Eso está padre, me gusta la idea. Última pregunta. ¿Me podrían contar más de su próxima fiesta?

Phillips: La próxima temática será de «Bomb Resistance». Tenemos esta [vribra] militar, pero no se asocia con ningún tipo de nacionalismo. No queremos que la gente tenga banderas ni ninguna identidad nacional; se trata más bien de ser parte de una milicia que usa el prono como un arma simbólica contra los sentimientos dominantes de la sexualidad.

Fedato: Por primera vez, vamos a tener un lineup compuesto sólo de mujeres cisgénero. Me he encargado principalmente del booking desde hace ya tres años, y me di cuenta de que la escena está compuesta mayormente por hombres. Creo que tal vez el 10% son mujeres. Así que para esta edición realmente queríamos mujeres.

García: Queremos ser más conscientes del sexismo en la escena. Comencé un sello queer que también se enfoca en brindar espacios a artistas techno femeninas y queer. Voy a tocar [en la próxima fiesta] pero voy a usar mi identidad femenina—esa es mi identidad cuando toco techno.

Michelle Lhooq es la Editora de Artículos de THUMP. Síguela en Twitter.