Pornhub filmó un video porno en una playa sucia para crear consciencia sobre los océanos

Teniendo en cuenta que nuestros océanos están desbordándose con más de 6,5 millones de toneladas de basura y que estamos avanzando hacia un futuro sombrío gracias al cambio climático, ya deberíamos saber que nuestro planeta está medio jodido. Pero al movimiento para salvarnos del hoyo en que nos metimos se le acaba de unir un aliado poco probable: Pornhub.

El sitio de videos porno más grande del mundo acaba de publicar un video llamado ‘The Dirtiest Porn Ever’, y es una de las cosas más desagradables que hemos visto. No solo porque presenta a la popular pareja porno LeoLulu teniendo sexo y ensuciándose junto al océano, sino también porque la playa en la que lo hacen está más sucia que el acto en sí. Filmado en una playa llena de botellas de plástico, bolsas y residuos, el video presenta a personas con trajes de Pornhub que vienen a recoger basura mientras la pareja acelera el ritmo de sus fuertes caricias. A medida que el video avanza hacia una conclusión candente, el mismo océano que una vez arrojó las tapas de las botellas ahora vuelve a su verdadero azul. Y lo mejor de todo es que, por cada vista, Pornhub planea donar una cantidad desconocida de dinero a Ocean Polymers, una empresa británica de reciclaje que quiere limpiar los océanos del mundo y usar tecnología para reprocesar los desechos plásticos recogidos del océano en combustible renovable.

“En Pornhub somos sucios, pero eso no significa que nuestras playas tengan que serlo”, dijo Corey Price, vicepresidente de Pornhub, en un comunicado de prensa. Por irónico que parezca ver un video porno que intenta no joderse a nuestro planeta, teniendo en cuenta que la transmisión puede generar casi tanto dióxido de carbono como un país, esta no es la primera vez que Pornhub ha penetrado en el mundo de la filantropía a través de su iniciativa “Pornhub Cares”. Ya han trabajado en proyectos para alentar la plantación de árboles y en investigaciones para salvar a las abejas melíferas. También crearon una página alternativa que desglosa el proceso paso a paso para ser más conscientes de nuestro uso de plástico, de reciclar lo que utilicemos y limpiar nuestra basura cuando vayamos a la naturaleza.

Algunos han expresado su preocupación acerca de si la plataforma de videos para adultos realmente se preocupa por la conservación del océano, señalando que muchas compañías de combustibles fósiles patrocinan la limpieza de playas en un intento por limpiar su propia imagen. Pero, teniendo en cuenta que el tráfico de Pornhub ascendió a más de 28,5 mil millones de visitas tan solo en 2017, al menos este video hará todo lo posible para crear conciencia a través de un método poco convencional que todos puedan disfrutar. Ese es el tipo de porno sucio que nos gusta.

