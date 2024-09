Me pagan por ver porno amateur a diario

A Sven Lewandowski, de 50 años, le pagan por ver porno a diario. Pero, como sociólogo, lo hace en el nombre de la ciencia.

Estos últimos años, ha estado estudiando la sexualidad humana con un pequeño equipo de la universidad alemana de Bielefeld, viendo vídeos porno de aficionados. Lewandowski analiza la escena y luego entrevista a los sujetos, gente de todas las sexualidades y en todo tipo de relaciones, sobre su comportamiento en la cama. Su intención es observar nuestros hábitos sexuales particulares y cómo se crean.

Lewandowski encuentra a sus sujetos a través de anuncios en la universidad, sitios de citas, panfletos y sex shops. Va a estar trabajando en su teoría de la sexualidad durante los próximos dos años, así que tienes tiempo de sobra para enviarle tus vídeos caseros si quieres ayudarle con el estudio. Mientras tanto, hemos querido hacerle un par de preguntas.

LEWANDOWSKI recopila y ve porno aficionado para su investigación. foto: cortesía de SVEN LEWANDOWSKI

VICE: ¿Por qué te interesan tanto los vídeos caseros de la gente?

Sven Lewandowski: Si preguntas a la gente qué hace exactamente cuando mantiene relaciones sexuales, le cuesta explicarlo. Es muy difícil decir con palabras lo que nuestro propio cuerpo hace durante el sexo. En sexología, no se sabe nada sobre las interacciones sexuales.

Los vídeos caseros de la gente son un material interesante porque no están hechos por sociólogos. Reflejan la realidad y muestran la sexualidad en un entorno privado. No tiene sentido meter a la gente en un laboratorio y pedirles que tengan sexo.

¿Y cuál es el propósito de la investigación?

La pregunta es: ¿cómo funcionan la sexualidad y el porno amateur? Creo que nuestra sexualidad es una función física de la que no somos conscientes, como muchas otras. Jugar a fútbol, por ejemplo; todo el mundo tiene una forma determinada de interactuar con la pelota. Creo que es lo mismo con el sexo: aunque quieran hacer juegos de rol eróticos, al final los vídeos muestran la sexualidad real de cada uno.

¿A cuánta gente has entrevistado hasta ahora?

Un puñado. Si quieres ser meticuloso, tienes que ir despacio. La entrevista más larga que hicimos duró seis horas. La condición es que todos los participantes sean mayores de edad. Tampoco aceptamos vídeos de individuos masturbándose, porque el estudio es sobre la interacción sexual, lo cual quiere decir que debe haber al menos dos personas. Pero no importa la relación que tengan entre ellas. Pueden ser amigas, encuentros casuales o parejas.

¿Qué tipo de gente graba vídeos caseros y por qué lo hace?

Gente normal. No sabrías quiénes son por la calle. Sus motivos son increíblemente diversos. Algunos graban vídeos porno por la misma razón que graban vídeos de sus vacaciones: de recuerdo. Otros lo encuentran excitante y disfrutan viendo los vídeos después, o sabiendo que los va a ver más gente. Otros se graban para usar los vídeos en plataformas de citas.

Hoy día, la mayoría de la gente lleva una cámara encima todo el rato y puede grabar espontáneamente. Publican fotos de su comida y de sus hijos, ¿por qué no de su sexualidad? No me parece tan raro.

¿El porno amateur refleja la sexualidad de la gente normal?

Sí, la gente enseguida se olvida de que hay una cámara, especialmente cuando está en casa. Claro, siempre va a haber quien intente lucirse, especialmente cuando el vídeo va a ser publicado. Pero se nota en seguida cuándo la gente actúa y cuándo no.

¿Cómo lo notas?

Por ejemplo, hemos estado estudiando un vídeo que es el ejemplo ideal porque ambos conectan perfectamente: ella se sube encima de él y el le agarra el culo por debajo de las piernas. Están tan coordinados que es imposible que estén actuando; son como piezas de un mecanismo. Probablemente, cada vez que tienen sexo, hacen lo mismo.

Se puede ver lo bien que las parejas se conocen, por ejemplo, cuando algo les corta el rollo. Ya sea porque se han hecho daño o porque cuesta penetrar. Las parejas que llevan mucho tiempo manteniendo relaciones sexuales le dan la vuelta a la situación en cuestión de segundos, sin decir nada. La cuestión es: ¿cómo se desarrolla un estilo sexual determinado? No hay campamentos de verano donde te entrenen.

¿Es excitante ver vídeos en la oficina?

Todo el mundo piensa que es genial ver porno en la oficina, pero no es así. Tienes que hacerlo desde un punto de vista profesional. Dicho de otra forma, has de ser capaz de ver los vídeos sin que te exciten. Vemos los vídeos con detenimiento y los rebobinamos hacia adelante y hacia atrás. Si queremos describir un vídeo de un minuto y medio con detalle, necesitamos escribir al menos diez páginas. En total, puedes estar dos semanas con un vídeo corto.

¿Qué es lo más interesante que has descubierto hasta ahora?

La diversidad de la sexualidad: los deseos, las prácticas y los enfoques diferentes. Lo más interesante son las microinteracciones. Las cosas que fluyen y de las que nadie se da cuenta normalmente, pero que son cruciales para que funcione la interacción sexual.

La Universidad de Bielefeld busca participantes para este estudio. Puedes encontrar más información aquí y escribir un correo electrónico a Sven Lewandowski con cualquier pregunta: amateurpornographie@uni-bielefeld.de

Este artículo se publicó originalmente en VICE DE.