Fotos de superfans del porno en el mayor evento internacional de porno

A mi padre le gustan mucho, pero mucho, mucho los trenes de vapor. Si cogieras la pasión que siento por cada persona y cosa que me apasionan y la juntaras, quizá equivaldría a una centésima parte de la pasión que siente mi padre por las locomotoras. Estoy convencido de que es física y mentalmente incapaz de centrar su atención más de unos pocos minutos en otra cosa.

Como consecuencia, he pasado gran parte de mi infancia subido en un tren de vapor, mirando un tren de vapor u oyendo hablar de trenes de vapor. Creo que nunca ha habido unas vacaciones familiares en las que no estuvieran presente los trenes, de un modo u otro.

Videos by VICE

Si mi padre hubiera tenido que elegir entre mí y los trenes de vapor en una situación rollo La decisión de Sophie, quiero pensar que me escogería a mí, aunque estoy seguro de que dudaría unos segundos. (No me siento mal por cachondearme de mi padre en internet porque no existe ninguna posibilidad de que lea esto. No va sobre trenes).

Obviamente, no se trata de algo exclusivo. Así funciona la personalidad de la mayoría de los padres. He conocido a cientos de otros aficionados de mediana edad con un grado de pasión devota similar, aunque canalizada hacia los muscle cars, las pistolas, los sellos o las muñecas repollo.

Siendo el porno algo que gusta a los hombres adultos, también hay superfans del porno.

MIRA:

Los vi por primera vez hace unos años, en un evento de porno que se celebraba en Londres. Estaban en la entrada, reunidos en un extremo de la alfombra roja, con sus carpetas muy bien organizadas llenas de fotos de sus estrellas favoritas que esperan que estas les autografíen. Un poco como la gente que ves en el estreno de una película, solo que en vez de retratos antiguos, esta gente pide a las actrices que le firmen fotos en las que aparecen con una corrida en la cara o una polla en la boca.

El acontecimiento más importante en el calendario de todo megafan del porno es la AVN Adult Entertainment Expo, una feria comercial gigantesca que se celebra cada año en Las Vegas. Según sus organizadores, atrae a más de 30 000 personas, de las cuales aproximadamente la mitad son fans.

Al igual que en Comic-Con, los fans pueden pagar por un autógrafo o una foto de su estrella favorita. A diferencia de Comic-Con, por un dinero extra algunas estrellas te dejarán enterrar la cara en sus pechos.

Asistí a la edición de este año, que tuvo lugar la semana pasada en el Hard Rock Hotel, para hacer fotos de los aficionados. A ojo de buen cubero, diría que el 80 por ciento de los asistentes eran hombres de mediana edad que parecían modelos hechos por ordenador basados en un promedio de todos y cada uno de los padres de mis amigos. Un 10 por ciento eran hombres jóvenes con una energía extrema, a lo Jean-Ralphio. El otro 10 por ciento se encontraba en un punto intermedio. (También vi a tres mujeres que creo que estaban ahí como admiradoras).

Del mismo modo que mi padre habla entusiasmado de formaciones de ruedas en 2-8-0 o de Thomas Brassey pese a mis miradas de pura incomprensión, toda la gente que conocí en AVN hablaba con toda naturalidad de camgirls y productoras de porno específicas, como si fueran los temas de conversación más extendidos y normales del mundo.

“Es bastante barato, muchas de las modelos son majas y tienes oportunidad de conocerlas”, dice Nick Koontz, a quien, según me dijo, todos conocen como KingNut345, su nombre de usuario en MyFreeCams.com. “Es más una comunidad que un sitio web sin más”.

Aquí os dejo varias fotos de superfans, actrices y otros personajes que vi en la feria:

Sigue a Jamie Lee Curtis Taete en Instagram.



Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.