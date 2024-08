El porno sigue filmándose durante la cuarentena: así es como se lleva a cabo

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

King Noire y su pareja, Jet-Setting Jasmine, conversan sobre lujuria durante la cuarentena en su casa de Tampa, Florida, mientras se esconden de sus tres hijos.

Videos by VICE

King acaba de revelar que, como muchos padres, ha estado escapando al baño de visitas para masturbarse. Jasmine se entera de este secreto en cámara. Es un pequeño problema al que se enfrentan muchas parejas en todo el mundo en esta época de coronavirus, pero como habrán adivinado por los nombres, estos dos personajes son estrellas porno.

El clip pertenece a Sex and Love in the Time of Quarantine (Sexo y amor en tiempos de cuarentena), un nuevo documental/filme porno financiado por el público —vía crowdfunding— y filmado por la reconocida cineasta erótica independiente Erika Lust. El proyecto, protagonizado por seis actores —dos parejas, dos solistas— de todo el mundo, explora dos temas particulares: cómo se desenvuelven sexualmente en su vida personal y cómo siguen haciendo porno desde sus propios hogares.

La película es parte OnlyFans, parte Gogglebox. Un momento estás viendo a los actores conversando casualmente en el sillón y al siguiente hay un duelo de dildos y gemidos de éxtasis. Esto lo convierte en una mezcla convincente entre lo trivial y lo cachondo: King Noire reflexiona sobre la escasez de balas y papel de baño de Florida; la estrella porno Casey Calvert pasea por su apartamento vestida con una sudadera rosa, mientras clasifica los cajones donde almacena sus juguetes sexuales; y el vlogger sexual Kenneth Play deambula sin rumbo por su opulento departamento de Nueva York mientras extraña a su prometida, una doctora de emergencias, quien se ha puesto en cuarentena voluntaria para contener el virus.

Según la marca de condones Durex, muchos de nosotros podríamos sentirnos demasiado ansiosos como para pensar en tener sexo en este momento. Pero eso no detiene a las estrellas de la película, tanto dentro como fuera de cámara. “Depende del día, pero algunos días tenemos sexo hasta diez veces”, dice Kim, de 26 años, que junto con su pareja hace porno bajo el nombre de MySweetApple. Lleva más de 50 días encerrada con su pareja, Paolo, en su piso de Barcelona. “No es que se esté viniendo diez veces”, dice ella, para mi alivio. “Tal vez empezamos a tener sexo, nos da hambre, nos hacemos unos huevos, seguimos teniendo sexo. Es como un día entero de tener sexo”.

La pareja se conoció en un trío hace seis años. Dos años más tarde dejaron sus trabajos diarios en el área de Tecnología de la Información para dedicarse de lleno al porno. Sus carreras en la industria incluso los llevaron a recibir una ronda de aplausos del público en una ocasión que fueron filmados teniendo sexo junto a la ventana gigante de un hotel, mientras afuera se llevaba a cabo un festival callejero en Suiza. “Incluso agregamos las grabaciones de los fans a nuestros propios videos”, recuerda Paolo con cariño.

Podrían imaginarse a una pareja porno que depende de que la gente visite su contenido en internet con una sobredosis de cafeína encima y, francamente, un poco cansados el uno del otro, pero suenan —tanto en la película como cuando conversamos por teléfono— obsesionados entre sí. Afirman que ningún pleito durante el confinamiento ha interferido con sus citas sexuales en video. ¿Quizás no se preocupan por las pequeñas cosas cuando el mundo ha visto su cara de orgasmo? O tal vez solo son profesionales.

En cuanto a la producción de pornografía durante la pandemia, Lust buscó parejas que se dedicaran al porno y que vivieran juntas, se amaran y tuvieran la cámara e iluminación adecuadas para garantizar continuidad. Esto último también fue un requisito para los artistas solistas. En esencia, Lust quería mostrar vidas sexuales imperfectas, para crear el tipo de película que sus hijas, de nueve y 12 años, podrían ver cuando sean mayores. “Quiero que vean una alternativa al porno estereotípico de los sitios de streaming gratuitos que, la mayoría de las veces, son perjudiciales en lugar de sensuales”, explica.



Después de una conversación inicial por Skype, Lust permitió que los artistas filmaran lo que ellos desearan: pasear al perro, tomar el sol desnudos, jugar a girar la botella. “Nunca les doy instrucciones estrictas a los actores sobre las escenas de sexo”, aclara.

Pero no todos en la película están teniendo sexo con sus parejas. El organizador de fiestas y partidario del movimiento pro-sexo, Kenneth Play, de 38 años, está separado de su prometida durante la cuarentena. Solían vivir juntos en una comunidad de 16 personas llamada Hacienda —donde Kenneth aún reside— y tienen una relación abierta. “Los residentes no tienen sexo entre ellos”, dice Kenneth. “Pero tenemos fiestas de juego de vez en cuando. Es una comunidad que celebra el sexo, el deseo y la expresión individual”.

Kenneth realiza una escena de sexo puramente solista en la película, una novedad para él. Llegó a la industria para adultos como un “inmigrante asiático inseguro sexualmente y con un pene promedio” (sus palabras), pero se hizo famoso a través de su serie de videos en internet Hack Your Sex Life!, que enseña a hombres y mujeres de todas las sexualidades cómo convertirse en amantes “notables”. Su tutorial sobre squirting tiene 4,7 millones de visitas en PornHub.



Sin una pareja con la cual hacer videos en este momento, Kenneth ha tenido que “actualizar su coeficiente intelectual erótico”, ofreciendo más fantasía y juego en lugar de solo sexo. El filme nos da un vistazo de esta situación cuando Kenneth acepta con entusiasmo el desafío de Lust de mostrar cómo se excita en solitario, algo que le provoca cierta reflexión. “En mis tutoriales estoy desnudo, pero es más fácil, porque estoy enfocado en mostrar cómo satisfacer a la otra persona”, cuenta. “Cuando estás solo, masturbándote, solo puedes concentrarte en ti mismo. ‘¿Cómo te mantienes duro? ¿Cómo se ve lo que estás haciendo?’”.

Fotograma de ‘Sex and Love in the Time of Quarantine’

Esto es algo en lo que es experta la actriz solista Casey Calvert, de 30 años y residente de Los Ángeles. Ha estado en la industria desde que tenía 21 años y actualmente está encerrada con su pareja de siete años, que también es su camarógrafo. Justo ahora, la carrera de Casey está resultando lucrativa: su cuenta de OnlyFans se disparó un 50 por ciento durante el primer mes del confinamiento y el aumento de suscriptores le ha dado una visión única de cómo se sienten las personas sobre su situación actual.

“Llego a escuchar comentarios como: ‘He tenido cinco reuniones de Zoom consecutivas hoy, ¡necesito relajarme!’”, cuenta. “O, una vez que se vienen, de repente te dicen: ‘Espero que te sientas segura y feliz durante el confinamiento’. Se preocupan por tu salud mental, lo cual es bueno”.

Al igual que la directora Erika Lust, Casey quiere que su pornografía ofrezca un servicio público en la pandemia: acaba de enseñar una clase de “Cómo enviar mejores fotos sexuales” a parejas separadas temporalmente por la cuarentena, en la cual evaluó más de 30 fotos de penes por su estilo y calidad. “¿Mis consejos para las fotos sexuales?” dice. “Utilicen luz natural, no el flash de sus teléfonos. No hagan la típica toma directa al piso en las que sus pies son visibles. Y limpien el fondo de cualquier desorden o pila de ropa”.

Mucha gente están experimentando ahora con el trabajo sexual en internet como un modo alternativo de ganar dinero, lo cual tiende a dificultar las cosas para los artistas profesionales. Con el colapso de la industria para adultos basada en las filmaciones debido al virus, y con todas las producciones caseras actuales, los profesionales se encuentran en una posición similar a quienes hacen videos amateur. La única diferencia momentánea entre ellos y los aficionados es su experiencia y el tamaño de su plataforma.

De cualquier manera, como lo muestra Sex and Love in the Time of Quarantine, las estrellas porno y los cineastas profesionales siempre encontrarán formas de hacer películas de alta calidad. Podríamos estar en medio de una pandemia que requiere un estricto distanciamiento social, pero para estas personas —y aquellos que los observan— siempre habrá formas de satisfacer sus deseos sexuales.

@andyjoneswrites