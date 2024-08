Hablamos con españoles que pagan por ver porno

Existe una leyenda que dice que en la república de Nicaragua el gobierno sandinista hace un trapicheo electoral que consiste en proporcionar arroz y frijoles de forma gratuita a todos los ciudadanos que les voten. Si uno no es muy exigente, puede contentarse con estos ágapes gratuitos y vivir hasta la muerte.

Con internet y la pornografía pasa algo similar a lo de Nicaragua. La red es un enorme —e incluso escalofriante— pasto de sexo gratuito, de hecho, internet es solo una descomunal base de datos pornográfica, el sitio donde va la gente a masturbarse, en una especie de peregrinación onanista. Vale, hay redes sociales y la gente hace traspasos de dinero, pero, mayoritariamente, la gente va a internet a masturbarse. Y está bien, no pasa nada.

El tema es que la gran mayoría lo hace a través de todas esas webs gratuitas que todos conocemos pero fingimos no conocer, pero hay un pequeño grupo de disidentes que ha decidido pagar por tener acceso al porno. ¿Por qué diablos lo hacen si internet nos proporciona sacos de porno gratis? Eso exactamente es lo que les hemos preguntado a estos testimonios anónimos que pagan por ver pornografía.

Antonio, 27 años, comunicación

VICE: Cuéntame, ¿cómo llegaste a pagar por pornografía?

Antonio: Era verano, estaba cansado de ver el porno de siempre y decidí ver algo en directo, purito stream.

¿Qué página?

Mira, yo utilizo Chaturbate. La cosa va de webcams y los usuarios van pidiendo cosas para que la chica las hagan. Algunas tías se sacan una jodida pasta con esto.

¿Cómo funciona?

Hay dos opciones: o tipeas como si estuvieras mirando una barra de striptease (en la que hay más gente) o haces un cam 2 cam (un privado) donde estás solo tú. Hay algunas que llevan una historia en la vagina o en el culo y según los usuarios mandan tokens la cosa vibra. Hay verdaderos shows ahí, de varias horas.

«Me siento mal porque ya hay suficiente oferta gratis y al final sigues siendo tú dándole al tema solito»

Pero entrar al canal ya cuesta algo, ¿no?

Va por monedas o tokens, como en un festival. Yo pago seis tokens al minuto pero hay otros canales de 120 tokens al minuto, y luego están las aportaciones. Puedes entrar a mirar, como todo el mundo hace, o puedes participar “activamente”. Hay gente que paga como 500 o 1000 tokens para pedir cosas a las chicas.

¿Y a cuánto equivale un token de estos?

200 fichas cuestan 20,99 dólares y 500 salen a 44,99 dólares. Hay descuentos si te dejas más pasta, como ves.

¿Te sientes moralmente mal al pagar por porno?

Me siento mal porque ya hay suficiente oferta gratis y al final sigues siendo tú dándole al tema solito. Tampoco voy sobrado de dinero, luego cada vez que vas a gastar dinero durante los días siguientes piensas que eres gilipollas porque podrías tener más dinero si no te lo hubieras gastado en aquella paja.

«Si tuviera una prostituta en la casa de al lado probablemente viviría debajo de un puente ahora mismo»

¿Consideras que es como prostitución en diferido?

Mmmm, ¿sí? Es prostitución porque al final es un trabajo sexual. Pero piensa que al final es rollo producer de trap, se lo hacen todo desde su cuarto, hay cero esclavismo. Ya te digo, hay tías megaforradas ahí. Algunas venden las bragas y calcetines, ojalá lo pudiera hacer yo. Además, supongo que ellas se lo lleva casi todo, hay menos trata. Es bastante mejor para ellas. Para mí no.

Estamos acostumbrados a tener pornografía gratis, ¿consideras que es mejor la de pago?

Es mejor porque es una tía haciendo lo que yo le pido al momento, sí.

¿Qué referencia sale en el extracto de la tarjeta de crédito? ¿Se nota cuando pagas por porno?

Sí, sale “chaturbile”.

¿Crees que esos momentos en los que estás muy cachondo puede nublarse tu raciocinio y pagar por porno en páginas poco fiables?



Sí. Si tuviera una prostituta en la casa de al lado probablemente viviría debajo de un puente ahora mismo.

Carla, 30 años, periodista

VICE: ¿Qué página utilizabas y por qué?

Carla: Estuve haciendo research sobre páginas de porno ético y al final me decidí por esta porque la llevan varias chicas que molan un montón (como Paulita Pappel). Además hay vídeos de chicas que me gustan mucho y que no siguen los cánones de belleza establecidos, cosa que cuesta encontrar en las páginas gratuitas.



Además los vídeos tienen una estética amateur que me flipa, los vídeos súper bien grabados en casoplones de Los Ángeles me dan bastante palo.

¿Encuentras inmoral masturbarte con otro tipo de producciones eróticas?

Lo he hecho y lo sigo haciendo, pero sí que me crea una controversia porque no sabes en qué condiciones están trabajando las personas que salen en el vídeo. La mayoría de veces, según la escena, me siento mal pensando en que quizás la tía ha trabajado en unas condiciones de mierda.

A veces hago la triquiñuela de buscar en páginas gratuitas a actrices porno que me gustan y sé que trabajan éticamente, pero sé que no es lo ideal.

Supongo que la página que utilizabas funcionaba por PayPal, ¿o tenías que poner tu número de tarjeta?

Sí, el pago era a través de PayPal, pero si hubiera sido con tarjeta de crédito no hubiera tenido ningún problema usarla.

¿Crees que el precio era razonable?

El servicio salía por 14,60€ al mes. Parece mucho dinero, pero teniendo en cuenta que tienen que pagar a las personas que salen en los vídeos, mantener la web y todo eso, no está tan mal.

¿Por qué motivo crees que ya no sigues pagando por porno? ¿Por qué lo dejaste?

No dejé de pagar porque la página fuera una caca y no estuviera contenta con el contenido. Dejé de pagar porque ahora mi sueldo no me lo permite. Pero si pudiera pagarlo, volvería a hacerlo.

Gerard, 32 años, guionista

VICE: ¿En qué momento de tu vida te encontraste en la situación de tener que pagar por porno?

Gerard: Yo soy consumidor de porno para una masturbación rápida y como cinéfilo curioso pero solo he pagado tres veces en mi vida por consumir porno.

Soy todo oídos.

La primera vez fue por unos archivos de fotos amateurs de maduras y universitarias de Madrid y Barcelona. Me picaba mucho la curiosidad, por si me encontraba a alguna conocida comiendo polla. Al final resultó ser un fake y todo eran maduras del este, universitarias francesas y ninguna conocida. Pero bueno, cayeron unas cuantas manolas y no fue tirar dinero en balde.

La siguiente fue por el vídeo de Rebequita/Rebecota de Gran Hermano de una página española llamada Crapulosos. El personaje me ponía burrísimo y era como una especie de tontita inocente que hablaba con una muñeca. Joder, ¿quién no iba a pagar por ver cómo se la follaban? Pues pagué creo que 20 pavos y resultó que el vídeo era una mierda. No lo encontraba para descargar y no podía esperar.

La tercera fue en una página y era porque buscaba un título en especial porque me ponía brutísimo la tía de la portada. Me hice una suscripción de un día para ver la peli y matarme a pajas. Pero resulta que estas páginas son más peligrosas que las de Ryanair, hay que leer detenidamente. QUERERLO AHORA no te hace leer detenidamente.

«Me arrepiento de pagar si el material es una mierda y porque, por lo general, hay mucho timo y hay que andar con ojo»

Entonces tú relación con el porno pagado se limita a una cuestión de inmediatez.

Absolutamente, y lo peor es que hay consecuencias.

¿Cómo cuáles?

Pues en el último caso la consecuencia fue que estuve pagando una suscripción de 30 pavos al mes. Yo la página la seguía viendo y flipaba porque podía ver mazo de pelis pero no sabía de qué era el cargo de 30 euros que me llegaba a la tarjeta. El caso es que fui al banco a que me lo anularan y me pedían que antes fuera a denunciar a la poli. Fui a denunciar diciendo que me pasaba un cargo de una página que no sabía qué era. Me lo anularon y cuando volví a meterme a ver pelis a esa página estaba capada. Una pena, tenían buen material.

¿Te arrepientes de haber pagado?

Me arrepiento de pagar si el material es una mierda y porque, por lo general, hay mucho timo y hay que andar con ojo y, qué coño, ahora pongo una combinación mágica de palabras en inglés en Google, le doy a vídeos y voilà, para qué pagar si lo tienes gratis.

«No compensa el desembolso por hacerse una paja. Uno se acostumbra, busca y se adapta a la pobreza y a lo gratis»

¿Lo buscas directamente en Google?

Sí, en Google sale de todo. Si hago click en un vídeo que me mola luego me lleva a Pornhub o XVideos y ahí veo otros vídeos relacionados que me molan y entonces sigo buscando desde allí, pero la búsqueda inicial la hago en Google.

¿Son mejores las pajas si pagas por ellas?

Hombre, la calidad de los vídeos suele molar más y tienes mejor contenido. Pero no compensa el desembolso por hacerse una paja. Uno se acostumbra, busca y se adapta a la pobreza y a lo gratis.

¿Borras las cookies y el historial después de masturbarte?

En mi vida he borrado ni cookies ni el historial por consumir porno.

Jose, 31 años, camarero

VICE: Bien, ¿en qué consiste el porno por el que pagas?

Jose: Son chats, consisten en pagar a las chicas que más te gustan y mejor te caen para que hagan lo que a ti te apetezca (según el budget que tienes).

¿Cómo funcionan estos chats?

Hay un montón de chicas/chicos, parejas, travestis, etcétera que conectan su cam y están dispuestas a hacer “cosillas” si les pagas, cosas que pueden ser desde meterse dos dildos por el culo mientras cantan La macarena llenas de aceite de coco, hasta enseñarte la planta de los pies.

«Muy pocos de mis amigos pagan, todavía no confían en dar sus datos bancarios a esas páginas»

¿Qué tiene que no tenga el porno gratis que encontramos en Xhamster o YouPorn?

Tiene el placer y el gusto de la instantaneidad y el placer de poder hablar con esa persona, cosas que en las webs que dices no existe. Además, hablar con una persona, conocerla, hace que te excite mucho más.

¿Siempre que te masturbas vía internet lo haces pagando?

No, casi nunca realmente. Pero a veces siento que me lo merezco y pago.

¿Cuánto te gastas al mes?

Muy poco realmente (pero creo que es porque gano muy poco). Diría entre los 10 y los 20 euros como máximo.

«No gasto mucho, por eso aunque me haga una paja pagando 10 euros luego pienso en todos los cocktails de mi vida que he pagado y me siento mejor»

¿Alguna vez has tenido que renunciar al porno de pago por problemas de pasta?

¡Obviamente! Renuncio a muchas cosas por problemas de pasta y gracias a Dios la “masturbación pagando dinero” está entre las ultimas en el listado de las “necesidades”.

¿Sabes de alguien más que lo haga?

Todos los amigos a los que he podido convencer de pasarse al mundo de las chats. Pero muy pocos pagan, todavía no confían en dar sus datos bancarios a esas páginas. Pero en breve lo harán, seguro.

¿Sientes algún tipo de remordimiento?

No más de lo que siempre siento después de pajearme. No gasto mucho, por eso aunque me haga una paja pagando 10 euros luego pienso en todos los cocktails de mi vida que he pagado y me siento mejor.

¿Cuando tienes pareja sigues pagando por estos chats?

Sí, y a veces he tenido la suerte de poder compartir la experiencia. Y mola.