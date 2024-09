El porno de Pokémon existe: ¡Háztelos a todos!

Como a muchos niños de los 90, a Charlie* le encantaba Pokémon. Le encantaba la serie de anime y solía coleccionar, intercambiar y jugar con cartas de Pokémon. Como muchos niños de los 90, Charlie también descubrió el porno gratis en Internet cuando llegó a la pubertad. Cualquier adolescente cachondo con conexión a internet sabe que es fácil encontrar una relación entre intereses aparentemente desconectados. «Un día, cuando tenía unos 14 años, tuve la idea de escribir ‘Poképorno’ en Google para ver qué salía», cuenta. El resto es historia: años después, me encontré con Charlie haciendo una lista de los Pokémon a los que le gustaría tirarse en el subreddit r/PokePorn.

En este subreddit, que tiene 90 500 suscriptores, se sube a diario contenido Poképorno en todo su colorido y variado esplendor. Hay bocetos de entrenadores Pokémon desnudos, dibujos de todo tipo de Pokémon con pollas humanas y pechos hinchados (conocidos entre la comunidad como anthro), ilustraciones de muchos otros Pokémon con características sexuales más naturales y animales (conocidos como feral). Y hay mucho de sexo: entre entrenadores, entre Pokémon y entre entrenadores y Pokémon. Reddit alberga varios subreddits más de Poképorno, como r/GayPokePorn y r/PokeFutanari, una página dedicada al subgénero del hentai llamado futanari, donde se representa a los personajes con rasgos sexuales masculinos y femeninos.

Videos by VICE

Pero eso es solo en Reddit. Antes de que recientemente prohibiera subir contenido de desnudos, Tumblr contenía muchas colecciones de Poképorno; DeviantArt sigue en activo, al igual que sitios como Pixiv y Newgrounds. El flujo más completo de pornografía con temática Pokémon se puede encontrar en los tablones de imágenes Gelbooru y e621: el primero contiene una amplia gama de anime hentai y adulto, perfecto para el porno de entrenadores Pokémon; el segundo está dedicado al contenido furry y antropomórfico, del que no se puede ver en la oficina. Páginas porno gratuitas como Pornhub también tienen anime Poképorno, escenas con actores y actrices de carne y hueso vestidos con trajes de Pikachu y animaciones en 3D de Lugia, la mascota de la portada del Pokémon Plata, haciéndose una autofelación.

No es que el éxito del Poképorno pille por sorpresa. Según la infalible sabiduría de la regla 34 de internet, “Si existe, se ha hecho porno sobre ello”. La franquicia Pokémon, que ya tiene 20 años, no ha perdido nada de popularidad y ha seguido generando interminables videojuegos, anime y horrores surrealistas como la próxima adaptación cinematográfica, Pokémon: Detective Pikachu. Tras el lanzamiento de Pokémon Go, la aplicación móvil se volvió por un breve periodo más popular que el porno en internet, lo que a su vez provocó un aumento del 136 por ciento en las búsquedas de pornografía Pokémon. No olvidemos que el propio equipo de Nintendo aprobó el primer registro que se tiene de erótica Pokémon. No olvidemos que en el juego original de Pokémon Rojo/Azul de 1998 el líder del gimnasio de Pewter City, Brock, declaró sin vergüenza alguna: «Todos mis Pokémon están duros como rocas «.

Arwen Datnoid es una creadora de contenido para adultos de Toronto. Actúa en vídeos que abarcan todo, desde mamadas de aficionados hasta consoladores de dragones. Dentro de la franquicia de Pokémon, ha hecho cosplays de Misty, la enfermera Joy y la agente Mara. Esto se debe en parte a su afición a los Pokémon, en parte a lo que disfruta escribiendo fantasías escapistas y, en parte, a las solicitudes de vídeo personalizadas: su vídeo de Misty haciendo una paja con los pies se lo encargó un fan. «Muchos niños pequeños están enamorados de todas las chicas protagonistas de Pokémon», me cuenta Arwen, describiendo cómo los personajes humanos fueron diseñados para ser mujeres monas, guapas y encantadoras. «Crecer y descubrir qué es la vida es una mierda, especialmente para muchos tipos que están atrapados en el trabajo o en lugares lejanos como plataformas petroleras o Alaska». En algún momento, estos hombres buscan porno y se encuentran con un artista del cosplay haciendo una escena de ensueño con uno de sus personajes favoritos de la infancia. «Se convierte en una vía escape para ellos, pueden volver a una época más sencilla, pero con un toque adulto», explica.

«Supongo que tiene que ver con lo única que es una franquicia donde la regla 34 abarca tanto los universos hentai (entrenadores) como los universos furry (Pokémon) y con cómo la franquicia está tan establecida que podría apostar a que tiene más de 1000 personajes únicos (combinando ambos tipos y todos los universos) «, dice Alain*, otro fan del porno Pokémon. Conoció por primera vez el universo Pokémon cuando era adolescente y descubrió su variedad pornográfica cuando se aburrió del porno normal y empezó a ver vídeos de fantasía. Tanto Alain como Charlie me dicen que empezaron buscando entrenadores. «Hay muchos personajes humanos atractivos en la serie Pokémon. Fue la razón principal por la que busqué ‘Poképorn’ en un primer momento», explica Charlie. Después de encontrarse con imágenes de Pokémon junto a los entrenadores, ambos acabaron interesándose por el anthro y el feral.

Al igual que en el mundo no porno del anime y los juegos de Pokémon, la gente tiene personajes favoritos. Según el director de Comunicaciones de Pornhub, Chris Jackson, las entrenadoras Misty y Serena, así como Jessie, del equipo Rocket, se encuentran entre las diez búsquedas más recientes relacionadas con Pokémon en la página porno. Respecto a los Pokémon, Gardevoir, Eevee y Lopunny son los tres principales actualmente. El dominio de Gardevoir y Lopunny está presente en varios sitios de Poképorno y Lucario no suele quedarse muy atrás. Como me explica Charlie: «Gardevoir es mucho más humano y también tiene un diseño bonito. Hasta la Generación III (donde se presentó), no había ningún Pokémon humanoide femenino”. R-MK, un artista malasio que ilustra Pokémon anthro y personajes de otras franquicias, me dice que el atractivo de Lopunny podría residir en sus caderas estrechas, en cómo levanta las cejas y en su risueño gritito de batalla. «Parece que los caninos / felinos / con escamas son las especies que más triunfan en la comunidad anthro«, añade el artista.

Mientras que webs como Reddit, Gelbooru y e621 tienen páginas llenas de ilustraciones de Poképorno, solo contienen imágenes. Otros sitios web, como DeviantArt y Patreon, se han convertido en lugares populares para los artistas de Poképorno para probar nuevas ideas y monetizar su trabajo. Patreon es donde Terufuu, un artista centrado en representaciones eróticas de entrenadores Pokémon, actualmente gana 760 euros al mes de 295 clientes. También es donde R-MK comparte contenido exclusivo con sus fans. R-MK fue el primero en dibujar porno Pokémon, porque le gustaban los diseños. «Deberíamos alabar a Game Freak [el desarrollador de los juegos de Pokémon] por su capacidad de hacerlos únicos pero simples», dice el artista. «Hay unos 800 Pokémon y aun así puedo dibujarlos (casi) todos de memoria. Ahí es cuando te das cuenta de que el diseño realmente se te queda dentro». R-MK utiliza mayormente sombreado plano y suave y se centra en pechos grandes, culos grandes y pollas futanari grandes. Triunfa lo suficiente como para ganarse la vida con Patreon y encargos puntuales.

A pesar de su aparente popularidad, el Poképorno no está exento de polémica. Al igual que otros géneros de pornografía de la regla 34, el material del que parte está basado en personajes principalmente infantiles. Hay colecciones de Poképorno lolicon y shotacon que muestran a los entrenadores desnudos cuando eran niños, y eso es pornografía infantil. En el subreddit r/Pokeporn y en plataformas como Patreon y DeviantArt, dicho contenido es ilegal y se modera de manera eficiente. Aunque el Poképorno que he visto describe estrictamente características sexuales adultas y completamente desarrolladas en entrenadores, sabemos que Misty es canónicamente una niña de diez años. Esto ha llevado a varias disputas legales sobre algunos sitios de Poképorno.

Ninguno de los fans y artistas de Poképorno con los que hablé está interesado en lolicon y shotacon; Alain lo describió como «asqueroso». Cuando se trata de resolver posibles conflictos de edad entre el canon de Pokémon y la forma en que los dibujan los artistas, los enfoques difieren. R-MK evita dibujar entrenadores humanos. «Si los entrenadores son de la serie anime de Pokémon, entonces no me parece bien por lo jóvenes que son», dice. «Incluso si los ‘envejeces’, hay algo con lo que no estoy cómodo». Alain intenta discernir si un personaje ha sido dibujado como adulto, mientras evita automáticamente cualquier cosa que se etiquete como menor de edad. «Algunas personas verán a estos personajes ficticios como niños porque eso es lo que se supone que deben ser en sus series», dice Charlie. «Los demás verán a los personajes ficticios simplemente como eso, personajes ficticios». Para Charlie, estos personajes no son reales, por lo que las suposiciones acerca de que son niños no le parecen importantes.

A pesar de esta controversia, no parece que el Poképorno vaya a desaparecer, tal vez debido a su atractivo de género y a la atracción nostálgica inherente de una de las franquicias más populares internacionalmente de los últimos 20 años. “Ya es hora de que los medios de comunicación más importantes se den cuenta de que la regla 34 existe. Es inevitable, la gente pagará por ello y no todos los que lo dibujan y promueven son unos desviados horribles”, dice Alain. «Para mí el porno de la regla 34 es como cualquier otro porno, solo que este está tematizado”.

*Se han cambiado los nombres para preservar el anonimato.

Sigue a Richard Greenhill en Twitter.