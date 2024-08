Hablamos con pornofans del Salón Erótico para saber si consumen o no porno feminista

Este fin de semana se ha celebrado en Barcelona la última edición del Salón Erótico dedicada especialmente al porno feminista. La gente aplaudió hasta con las orejas el polémico spot de promoción protagonizado por Silvia Rubí en el que se cuestionaba cómo la sociedad nos educa en materia sexual y en el que se explicaba cómo el porno ha cambiado para ser más feminista.

En un género en el que las escenas de violaciones o abusos a mujeres de todo tipo han sido la tónica habitual durante mucho tiempo, cuesta creer que un simple anuncio pueda limpiar una imagen que tan manchada está.

He asistido al Salón para comprobar si realmente la industria ha cambiado tanto y la gente ha dejado de consumir el tipo de porno que consumía por un porno más ético y feminista o bien simplemente el SEB se ha subido a al carro del feminismo porque es el discurso que todas queremos escuchar.

Entre adultos de mediana edad grabándolo todo con sus cámaras, también encuentro más jóvenes que en anteriores ediciones. Más mujeres que asisten con amigas y más grupos mixtos que han cambiado el cine por el Salón.

Ares Bautista, 26 años

VICE: ¿En qué te fijas a la hora de ver un vídeo porno?

Ares: Normalmente siempre suele haber un estriptis de lencería. Entro en la web, filtro a veces por la palabra lencería y me fijo en las imágenes y en la chica. Si me convence bicheo un poco qué pasará. Soy hetero y busco vídeos en los que aparezcan mujeres aunque obviamente si hay penetración y aparece un hombre no me molesta.

Para ti qué es el porno feminista?

Pues ¿Porno igualitario? ¿Aquel en el que ves correrse a una mujer a la vez que al hombre?

¿Y lo consumes?

Tampoco me paro mucho a pensar en este aspecto. Entiendo que es algo que importa pero a la hora de consumir no me fijo en estos detalles. En realidad me gusta bastante todo.

“Deberían enseñar en las escuelas que el porno no es real y que ver una violación en el porno no significa ir violando por la calle”

¿Crees que el problema lo tienen las personas o la industria?

Por un lado creo que a muchas personas les falta educación sexual. Deberían enseñar en las escuelas que el porno no es real y que ver una violación en el porno no significa ir violando por la calle. Por otro lado creo que el porno amateur debería estar más regulado porque es muy peligroso lo que muchos pueden aprender allí.

Carla Gómez, 25 años

VICE: ¿Qué tipo de porno sueles consumir?

Carla: Veo porno de tríos mayoritariamente de chicas con chico, que estén bien físicamente, aunque no hace falta que estén muy mazados, simplemente que me gusten. El vídeo típico de una pareja follando no lo suelo ver. Me gusta que sean en alta definición y voy a productoras específicas que ya sé que me gustan y que son gratis.

¿Dentro de los vídeos que consumes has detectado algunas prácticas que consideras machistas?

Sí, aunque en las páginas que consulto habitualmente he visto pocas pocas. Los vídeos que intento ver son los que es el chico el que trabaja y las chicas las que disfrutan. Aunque hay vídeos que se les coge la cabeza muy bruscamente y eso no me mola. Cuando pasa eso tiro para adelante o si la tónica es muy así pongo otro vídeo.

¿Con qué problemas te encuentras a la hora de consumir porno siendo mujer?

Pues que muchos vídeos están pensados para que sea el hombre el que disfrute, los que me gustan no son así. Hay poco porno ético y no suelo encontrar porno feminista gratis. Vivimos en una sociedad muy machista todavía. Todas tenemos derecho a consumir porno.

“Muchos vídeos están pensados para que sea el hombre el que disfrute”

¿Crees que a las mujeres también nos influyen de alguna manera las prácticas machistas que vemos en los vídeos porno?

Sí, hay cosas que ves y que luego cuando lo pruebas y si eres sincera contigo misma ya ves que no mola nada. Me ha pasado, por ejemplo, al hacer las típicas sentadillas encima del chico. Visualmente gusta mucho pero en realidad es muy difícil si no estás ultra mazada porque piensas más en tus piernas que en otra cosa. Luego cuando ves una escena así ya te das cuenta de que no es la realidad, al menos la mía no lo es. Creo que fisiológicamente no estamos hechas para hacer esto.

Jorge, 33 años

VICE: ¿Qué tipo de prácticas te gustan en el sexo?

Jorge: Me gusta todo, pero sobre todo el BDSM. Me gustan las prácticas en las que el hombre es dominante. Me flipa la dominación total. Yo tengo que tener el control en todo momento hasta que la deje libre. Luego le dejo a ella hacerme lo que quiera. Siempre hablo con ella antes para conocer sus gustos y que ella conozca los míos. En el porno también me gusta ver vídeos de BDSM.

¿El hecho de que el hombre domine a la mujer en la práctica sexual es una actitud machista?

No. Cada uno tiene su fantasía. A mí me gusta dominar. Se supone que es un juego. La gente tiene que comprender que cuando ve un vídeo de BDSM es porno, es ficción. El fontanero no tarda tanto en llegar a casa como en la vida real. Deberían entender que es ficticio, para satisfacer una fantasía que tengas.

“Me gustan las prácticas en las que el hombre es dominante. Me flipa la dominación total”

¿Por qué crees que mucha gente se basa en el porno para tener nociones de sexo?

Porque no hemos tenido en la puta vida una educación sexual. Deberíamos abrir más la mente. Es algo que está muy vetado.

¿El porno feminista lo tocas?

Sí. Lo que más veo es de Amarna Miller. Me gusta porque se centra un poquito más en la mujer. Personalmente para mí en el sexo lo importante es la mujer, si ella disfruta mientras la estoy dominando yo también disfruto.

Cesc Rosado, 20 años

VICE: ¿Qué escribes en el buscador de tu web porno favorita?

Cesc: Porno público y sexo oral.

Muchos de los vídeos de sexo oral entre heteros acaban con la corrida de él y la arcada de ella. ¿Qué opinas sobre esto?

Entiendo que hay gente que crea que es ofensivo pero hay mujeres que les gusta y a mí sinceramente también. Me he encontrado con muchas chicas a las que les encanta que los tíos tomemos la iniciativa.

“He dejado de entrar en la web porno española más visitada porque los hombres que aparecen allí son de un prototipo en plan machirulo que trata mal a las mujeres”

¿Consideras que el porno que se consume hoy es machista?

Sí. Es un mundo en el que hay muchas cosas que no me gustan. He dejado de entrar en la web porno española más visitada porque los hombres que aparecen allí son de un prototipo en plan machirulo, mazado que trata mal a las mujeres y eso no me gusta nada. No me siento identificado.

¿Qué piensas de que en muchos vídeos porno no aparezca el consentimiento explícito de una mujer?

Yo parto de la base de que las relaciones que veo son consentidas. No consumo escenas de violaciones porque sé que si le das al click provocas que surjan más vídeos de este estilo.

¿Qué es lo que sabes sobre el porno feminista?

Sigo a una chica que su máxima aspiración es hacer porno feminista, se llama Sex Alexa, pero el vídeo que he visto donde aparece a ella la agredían y eso me llamó bastante la atención. Hay categorías en las páginas que pone porno para mujeres. El hecho en sí ya es machista, porque es dar por hecho que el resto de porno es para hombres.

Felipe, 24 años

VICE: ¿Qué tipo de porno te gusta?

Felipe: Me gusta el porno lésbico y el heterosexual. Preferiblemente me gustan las Milf y de profesores y alumnas. Siempre lo consumo por internet, desde los 16 años.

¿Consumes algún tipo de porno feminista?

No lo sé, creo que no. Quizás alguna vez sí, pero ahora no lo recuerdo.

¿Cómo reaccionas cuando ves alguna práctica machista?

Uy… es que hay muchas, pero no me gustan. Si me encuentro con algún contenido así dentro de un vídeo normalmente sigo viendo el vídeo, pero a veces cambio.

¿Crees que está cambiando la industria del sexo respecto a este tema?

Creo que ha empeorado. Hay mucho contenido que a mí no me gusta, degrada mucho a la mujer. Por eso los aparto y me pongo otro.

Sofia, 18 años

VICE: ¿Qué haces cuando ves algo en un vídeo porno que va en contra de tu ética?

Sofia: Si veo algo que no me gustaría que me hicieran a mí, en plan que a la chica le ponen una venda a la fuerza a una mujer o hay una violación normalmente lo quito y a veces incluso lo denuncio en la misma página. Suele haber un botón de denunciar en el que puedes poner el motivo de denuncia.

“Suele haber un botón de denunciar en el que puedes poner el motivo de denuncia”

¿Te encuentras mucho con esta situación?

Un montón. Cada vez que miro porno hay uno, dos, tres vídeos así. Me corta mucho el rollo. Tardo más denunciando, pero creo que es lo correcto para que no haya personas que piensen que es lo normal.

Hay mujeres que se han puesto en contacto con el Salón Erótico y les han dicho “yo soy feminista y en la cama me gustan este tipo de prácticas”. ¿Qué les dirías a estas mujeres?

Justo el otro día estaba mirando un documental sobre una mujer a la que le gusta ser dominada. Pienso que aunque le guste tiene que ver una parte de consentimiento explícito. También tiene que ver con lo que nos han enseñado. Si las mujeres también consumimos este tipo de porno en cierto modo formará parte de sus referentes visuales.

