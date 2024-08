Porque el capitalismo nunca descansa, Ol’ Dirty Bastard tiene una criptomoneda

La criptomoneda se ha vuelto mucho más sucia. Los herederos de Ol ‘Dirty Bastard se unen a esta industria con «Dirty Coin», una moneda temática de ODB. Esta moneda blockchain se utilizará para ofrecer a los fanáticos el catálogo de productos y música de Ol ‘Dirty Bastard, junto con la financiación del álbum debut de su hijo Young Dirty Bastard.

En una entrevista de 2013 con Noisey, Young Dirty Bastard admite que su padre no creía en sus capacidad para hacer rap. Con la Dirty Coin como vehículo promocional para su álbum, tenemos que cuestionarnos cómo sonará. Sabemos que el joven bastardo ha logrado emular el parecido y el sonido de su padre, aunque no es tan bueno. Tratar de recrear el aura que irradiaba su padre en Return to the 36 Chambers o en cualquiera de sus trabajos con Wu Tang suena como a querer hacer ese álbum debut que nadie está pidiendo.

ODB no es el primer miembro de Wu Tang en entrarle a la criptomoneda. El año pasado, Ghostface anunció su firma de criptomonedas: Cream Capital, una oda al éxito de Wu Tang en 1993. Hace sentido perfectamente para un tipo que hizo una canción diciendo: “Cash rules everything around me, CREAM, get the money/Dolla’ dolla’ bill, y’all.” Salvo que aquí, C.R.E.A.M significa “Crypto Rules Everything Around Me.”

Seré honesta aquí, todavía no sé realmente qué es Bitcoin. Me cuesta recordar cobrar Cash App, así que el concepto de dinero que no se puede ver es demasiado futurista para mi gusto.

Dirty Coin es una sociedad con Link Media que se intercambiará en AltMarket a través de la red TAO desde este verano, con un lanzamiento anticipado en otoño de Young Dirty Bastard.

