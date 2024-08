Gente que no se lava las manos después de mear justifica su actitud

Existe la creencia higiénica de que cualquier tipo de contacto genital debe resolverse y expurgarse de forma inmediata, como proponiendo que los penes y las vaginas son siempre cuerpos carnosos sucios y corrompidos, cuando realmente son un trozo de piel como cualquier otro. Siguiendo esta creencia, yo siempre he sentido la obligación de lavarme las manos después de mear, decisión que propicia cierta incomodidad o sorpresa cuando veo a gente miccionar y luego largarse tan tranquilamente sin tocar el grifo.

Me parece como una barbaridad, como conducir en contra dirección y con los ojos cerrados un camión lleno de los últimos recién nacidos que existirán jamás en la Tierra, en fin, algo totalmente IRRESPONSABLE.

Videos by VICE

LEE: El arte de mear en barras de discotecas

Aun así, lo cierto es que, en contra de lo que yo pensaba, son muchas las personas que han decidido no lavarse las manos después de ir al baño. Yo creía que ellos eran “los raros” pero resulta que al final, la ecuación se invierte y “los raros” somos los otros, los manos limpias.

Hablé con varias de estas personas para saber qué excusas mentales recorren su cerebro para no necesitar untarse las manos con agua, estos son, pues, sus motivos y teorías:

«Me da la sensación de que vivo rodeada de gente que no se lava las manos después de mear, de hecho nunca he vivido con nadie que lo haga. Para mí es algo que pasa en las películas y que hace la gente cuando está en un baño con otra gente, como para aparentar que viven en una peli. De hecho, yo también lo hago a veces frente a gente que me parece que acaba de lavarse las manos después de mear. Supongo que es por respeto a los demás, no lo hago por mí, sino por los demás».



—Sara, 26 años

«A ver. Lo primero es que me ducho con agua y jabón todas las mañanas, y me cambio la ropa interior diariamente. Uso boxers de algodón 100%, tipo calzoncillo clásico. No soy una persona que sude abundantemente. Así que lo habitual es que si voy a mear a media mañana tengo la piel del pene limpia. Supongo que si me mirara las manos con un microscopio, a media mañana tendría más bacterias sobre la piel de mis dedos que sobre la piel de mi pene».

«Yo me suelo lavar antes porque voy siempre con manos sucias e infectas»

—Javier, 30 años

«Para mí hay algo de robot metido en el círculo malvado de la sociedad y sus protocolos idiotas. Cada vez que veo a unas chicas lavarse las manos después de hacer pis, no puedo evitar pensar que son un poco cretinas. Las peores amigas que he tenido, las más viles en su trato hacia los demás, se lavaban mucho las manos, una incluso se duchaba al cambiarse el tampón.

Es ese tipo de tía que va de que es súper correcta y que hace todo como hay que hacerlo, pero que luego te deja tirada por un novio o es extremadamente competitiva en feminidad, ese es para mí el ejemplo de cretina y ese tipo de tía se lava las manos y es fanática de las toallitas».

—Carla, 28 años

LEE: Excitarte con las ganas de mear: hablamos con fetichistas ‘omorashi’

«Yo solo lo hago si me mancho con meada o algo al limpiarme, si no, no sé, solo estoy tocando un papel, no mi culo. No sé lo que hace el resto, la verdad».



—Andrea, 28 años

«Es que yo pienso que no pasa nada. Si luego tengo que comer algo con las manos igual sí me las lavo pero también podría darse el caso de que no lo haga. No soy nada escrupuloso con este tema. Si hiciera una peste evidente, pues me las lavaría pero si no apesta, no hace falta».

—Carlos, 27 años

«Yo me suelo lavar antes porque voy siempre con manos sucias e infectas (por motivos laborales), paso de movidas raras a la altura del bañador. Solo me lavo después si me salpico o algo. Y, por cierto, no me da asco comer después de tocarme el pito. ¡CHOCA ESOS CINCO!»

—Martín, 28 años

«Hace tiempo que se sabe que es antihigiénico lavarse demasiado y expone a la población a enfermedades. El higienismo estuvo bien de cara al alcantarillado, pero llevado al extremo es de una egolatría narcisista bastante ridícula, a la par que una superstición. La higiene como verduguismo arrojadizo hacia la gente que no está obsesionada con ella».

—Pablo, 34 años

«No le veo ningún fundamento, las pollas suelen estar limpias, ¿no? Y las chicas no tenemos contacto ninguno con nuestro coño cuando hacemos pis, yo creo que nadie lo hace. No sé, creo que tiene más sentido lavarse las manos tras un viaje en metro. Teniendo en cuenta que la ciudad está llena de gérmenes varios y todo está sucísimo, lo de lavarse las manos después de mear me parece una tontería».

—Alba, 30 años

«En casa, absolutamente nadie se lava las manos. La de los genitales es una piel mucho menos expuesta que la del resto del cuerpo, está más protegida, en teoría es más limpia. Son protocolos, cuestiones de educación. Creo que es eso, una costumbre protocolaria, como tomar el té a las cinco. Solo es importante lavarse las manos antes de comer y antes de dormir».

—Cristina, 22 años

«Quizás es un poco irresponsable por mi parte pensar así, pero en el caso de no limpiarme, tengo como la sensación de que en algún momento de mi infancia me lo deberían haber enseñado o algo y como siempre estuve muy mimado y tal, no lo sé, no me adoctrinaron en este sentido. Cuando defeco tengo más interiorizado lavarme las manos que cuando meo, eso sí. O si es antes de comer o durante la comida, pero es como que, por dejadez o por no haber establecido la asociación voy a mear y luego sigo haciendo mis cosas y si no tengo que ir a un sitio o algo no siento la necesidad de lavarme las manos».

—Adrián, 26 años

«Creo que solo cambia un poco la cosa al cagar (aunque yo no entro en contacto con mi culo cuando cago, la verdad), pero, en ese caso, sí me lavo las manos, a veces. En casa no, fuera sí».



—Silvia, 33 años

LEE: Lo que las chicas deben saber sobre mear al fresco

«Yo siempre he sido muy guarro, durante años no me lavaba las manos después de mear y creo que ahora tampoco lo hago, al menos no siempre, pero intento tener un poco más de cuidado e incluso me lavo algunas veces las manos, en los restaurantes después de comer. No me enseñaron a hacerlo y nunca cogí la costumbre. De hecho, tampoco tenía la costumbre de sacudir un poco la polla después de mear hasta que mi primera novia me amonestó varias veces para no hacerlo, aduciendo razones como que ‘si te la tengo que comer, no querrás que note tu maldito meado’».



—Víctor, 27 años

«Pues te diría que me las lavo tres de cada cinco veces. Normalmente cuando no lo hago es porque estoy solo en casa y no ando en la cocina, o en el curro o en clases o lo que sea. Si estoy en casa sin hacer nada, no creo que mi polla me dé a mí nada que no tenga ya».

—Miguel, 31 años

«Tengo el pene igual de limpio a las seis de la tarde que a las siete de la mañana, después de la ducha»

«No me lavo las manos porque, más que nada, apenas me toco la polla para mear. Soy freestyle, control mental para tu pene y haciendo formas como las fuentes de colores de Montjuïc. También está lo de que si me lavo con agua fría me entran ganas de mear otra vez y entonces es un bucle».

—Vicente, 36 años

«La mitad de las veces que voy a mear, me siento en el váter. En esos casos mis manos no tocan más que mis pantalones y calzoncillos para bajarlos y subirlos. Si no tengo que defecar, no me lavo las manos. Lo veo absurdo. ¿Tendría que lavarme los glúteos por haberlos puesto en un váter que ha usado otra persona antes? Jajajaja. No, no es algo que pueda hacerse.



Vamos ahora a la otra mitad de las veces, cuando meo de pie sobre un urinario mural. Hombre. Con la mano izquierda me abro la bragueta y con la yema del índice y pulgar derechos levanto un área de medio centímetro cuadrado de la piel del pene. Que lo tengo limpio, porque me ducho cada día. Joder. Lo tengo limpio. Mi trabajo no me hace sudar por el pene. Uso algodón transpirable. No juego a fútbol ni a squash ni todas esas actividades deportivas que te hacen chorrear de sudor por todo el cuerpo. Tengo el pene igual de limpio a las seis de la tarde que a las siete de la mañana, después de la ducha. No se me ocurre restregar el pene contra el urinario, ni creo que haya nadie que lo haga. Mi vida sexual es patética. Me da tiempo a ducharme por lo menos veinte veces entre polvo y polvo. No tengo ni he tenido nunca ni sífilis, ni blenorragia, ni clamidias ni nada. Siempre he usado condones. Y siempre me ducho después de echar un polvo. ¿Hace falta que dé más detalles? Joder, por supuesto que no tengo ladillas».



—Carlos, 34 años

LEE: Llevo un año bebiéndome mi propio pis

«Yo me lavo las manos solo cuando no hay papel porque en ese caso me limpio la vagina con la mano. No tengo tanto tiempo como para lavarme siempre y para mí nos limpiamos demasiado, eso no puede ser bueno para la piel, no sirve para nada. Estamos en una sociedad esterilizada y no es natural».

—Lucía, 22 años

«Nunca lo hago pero puede pasar que alguna vez, si uno ha bebido mucho o llega con mucha urgencia al urinario, el pis rebote y salpique. En ese caso yo soy el primero que voy corriendo a lavarme las manos para arreglar el estropicio, pero en una micción normal, hombre, solo he tocado medio centímetro cuadrado de mi piel que está limpia. No me agarro todo el pene como si me fuera a hacer una paja. Me niego a gastar recursos valiosos (agua potable, jabón, papel secante, electricidad del secador) y castigar al medio ambiente solo porque me he tocado medio centímetro de mi aburridísimo pene. En un apretón de manos social hay más bacterias que en mi viaje al urinario. Y no pillo ninguna infección porque siempre me lavo las manos antes de comer. Eso sí es importante».



—Antonio, 23 años

«Yo soy de no lavarme las manos después de mear pero el tema es que está el lavado de manos social»

«No me lavo las manos después de mear. No entiendo por qué hay que hacerlo. Nadie nunca me enseñó que hubiera que hacer eso, si no me mancho de pis, ¿por qué habría de hacerlo? A ver, si me da la sensación de que un baño está cerdo, entonces sí, me lavo las manos».



—Raquel, 25 años

«Bueno, si te digo la verdad, no pienso en ello y punto. Si estoy con una churri en su casa, cenando o donde sea sí que lo hago, en esos casos salgo del baño en plan medio secándome las manos para que vea que soy limpio. Lo hago condicionado por el hecho de que posiblemente ese día fornique y todo lo que sea sumar o, como mínimo, no restar puntos, me vale. Pero ya te digo, normalmente no me las lavo porque no se me pasa ni por la almendra».

—Alberto, 28 años

«Yo soy de no lavarme las manos después de mear pero el tema es que está el lavado de manos social, que es lo que me ocurrió esta mañana en los aseos de mi curro. Mientras yo estaba usando el urinario mural, un compañero que acababa de mear empezó a lavarse las manos concienzudamente. Así que al terminar yo, tuve que lavarme las manos para que el tipo —que seguía lavándose y secándose como si hubiera salido de una mina— no piense que soy un guarro. Hala, a gastar agua y jabón y una toalla de papel desechable. Tampoco le voy a explicar a mi compañero mis costumbres mingitorias».



—Jordi, 30 años