La portada de ‘folklore’ de Taylor Swift es lo más black metal del mundo

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La semana pasada, Taylor Swift conmocionó al mundo entero con el anuncio del lanzamiento de folklore, un álbum que hizo mientras el resto de nosotros dejábamos manchas de pepperoni en los muebles de nuestra oficina/dormitorio y publicábamos memes vergonzosos de Tiger King. Swift grabó el álbum en su casa de Los Ángeles y coescribió o coprodujo 11 de sus 16 tracks con el eternamente lúgubre Aaron Dessner de The National.

“Antes de este año probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo lanzar esta música en el momento ‘perfecto’, pero los tiempos que vivimos ahora me recuerdan que nada está garantizado”, explicó en Instagram. “Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrarlo al mundo”.

Pero antes de que folklore vendiera 1,3 millones de copias en un solo día, y antes de que se reprodujera casi 115 millones de veces en Spotify y Apple Music, los usuarios de las redes sociales deconstruyeron su foto de portada en blanco y negro: una imagen borrosa de Swift parada sola en un bosque. El arte del álbum fue creado por la fotógrafa radicada en Texas Beth Garrabrant, pero eso no impidió que algunos nerds de la música sugirieran que T-Swift había tomado prestada la vibra del black metal escandinavo.

https://twitter.com/_deadastronaut_/status/1286276571653955585

New Taylor Swift album cover looks nuts pic.twitter.com/cVCVWPIZTI — the original self-identified emo (@ThyArtIsMemes) July 23, 2020

Una persona que observó el parecido fue David Thiérrée, un artista francés que diseña portadas de álbumes y que ha proporcionado material gráfico para decenas de bandas de black metal, incluyendo Behemoth, Gift of Gods de Nocturno Culto, Satanic Warmaster y Warloghe. A principios de este año, Thiérrée creó la portada de Telemark, el primero de una serie de EPs lanzados por Ihsahn, el guitarrista y vocalista de Emperor. Rápidamente notó la similitud entre su ilustración y la foto de Swift.

“Bueno, amigos, no soy el único que piensa que la nueva imagen de Taylor Swift es muy Metal”, escribió Thiérrée en Instagram. “Incluso muy parecida al arte que hice para Ihsahn. Yo podría haberle hecho el trabajo, probablemente por un precio menor de lo que pagó”. (No todos se mostraron convencidos: “¡Estudiantes de fotografía de primer año, tengan cuidado!”, escribió un usuario. “¡Cualquier imagen en blanco y negro de un bosque es una copia!”).

Cuando las portadas de folklore y Telemark se colocan una al lado de la otra, son semejantes… pero existe un límite para las maneras en que podemos diferenciar imágenes de árboles deliberadamente atmosféricos. De todos modos, Ihsahn compartió la publicación de Thiérrée y escribió: “Entonces, ¿alguien ya echó un vistazo al nuevo [álbum de] @taylorswift? Personalmente, me gusta el diseño”. Cerró su comentario con un emoji de risa, porque claramente no se lo está tomando tan en serio. (Quiero decir… no lo está haciendo, ¿o sí?).

Sin embargo, Ihsahn no es el único que se unió a la conversación. Otros usuarios de Twitter dijeron que el álbum de Swift les recordó la portada de las versiones de PlayStation 2 y Wii de Resident Evil 4. Otros piensan que podría haberse inspirado en For Emma, Forever Ago, el disco debut de Bon Iver, una de las bandas con las que Swift colabora en folklore. Otro individuo (quizás solo este individuo) lo comparó con Storm and Grace, el tercer álbum de Lisa Marie Presley.

taylor swift ”folklore” cover reminds me of lisa marie presley’s ”storm and grace” album cover ☔️ pic.twitter.com/NBLCN3VRjb — presleyjackson (@lmpmjjj) July 23, 2020

Es una imagen en blanco y negro de un bosque. Puede ser lo que uno quiera, excepto quizás un meme de Tiger King. No más de esos, por favor.