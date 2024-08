Estas son las 50 portadas de discos más extravagantes

Hace poco nos topamos con una lista que nos entretuvo durante el resto de la tarde. Se trata de una selección de las 50 carátulas más extravagantes en el mundo musical hecha por la revista Consequence of Sound, donde nos encontramos desde nombres clásicos como Queen, The Beatles y los Bee Gees , hasta artistas más contemporáneos como Marylin Manson, The Beastie Boys y Aphex Twin. Todas las portadas, a pesar de tener sus exóticas particularidades individuales, tienen algo en común: son en verdad extrañas.

Si necesitan una distracción sustanciosa para movilizar el día laboral con amenidad, y además salir descubriendo una cosita o dos del mundo de la música, les dejamos algunas de esas portadas pintoréscas y extravagantes. Bien pueda pásese por Consequence of Sound para ver la selección completa de portadas musicales bastante confusas.

QUEENS OF THE STONE AGE – ERA VULGARIS (2007)

MARILYN MANSON – MECHANICAL ANIMALS (1998)

QUEEN – THE MIRACLE

ARIEL PINK’S HAUNTED GRAFFITI – ROUND AND ROUND

INSANE CLOWN POSSE – THE TEMPEST (2007)

THE BEATLES – YESTERDAY AND TODAY (1966)

DEATH GRIPS – NO LOVE DEEP WEB

DETROIT GRAND PUBAHS – GALACTIC ASS CREATURES FROM URANUS

