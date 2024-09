El portero de Corea del Norte encaja el peor gol de la historia

¿Cuántas veces saca un portero en largo durante un partido? ¿7? ¿8? A final de la temporada se convierten en unos 300 despejes que tienen como único objetivo —no nos engañemos— alejar el balón de la portería y probar suerte a ver si le cae a algún jugador del mismo equipo.

Jasurbek Umrzakov, el portero sub 16 de Uzbekistán, sin embargo, le ha dado un nuevo significado a esto de sacar en largo con este increíble gol en un partido de la Copa de Asia. Marcarle a Corea del Norte un gol así es, simplemente, espectacular.

Videos by VICE

Su saque superó a los veinte jugadores de campo y solo tenía por delante al portero norcoreano antes de llegar a la portería, pero el cancerbero de Corea del Norte lo tenía todo a favor para rechazar el chute. Sin embargo, se pasó de frenada en su salida y el esférico lo superó. Aún así tenía muchos metros por delante para llegar a atajar el balón y dejarlo todo en un susto.

Lo que nadie esperaba es que el portero norcoreano se tropezara con una hierba fuera de sitio y concediera el gol a Umrzakov. Nadie en el estadio se lo creía, sin embargo después de ver la actuación de la defensa y el portero de Corea del Norte todo se entiende un poco más. Digamos que no se ganarán la vida con esto del fútbol.

O sí, porque al perder el partido, los norcoreanos se clasificaron como segundos de grupo y jugaron contra Omán en los cuartos de final mientras que Uzbekistán lo hizo contra Irak. Corea del Norte superó a Omán y ya está en semifinales mientras que el equipo de Umrzakov no ha podido superar los iraquíes y no han pasado de ronda. Cosas de la vida.

Quizás todo era una estrategia para llegar más lejos… aunque el ridículo no se lo quitará nadie y menos en un país como Corea del Norte, que no recibe con demasiado cariño a los deportistas que no triunfan.