Post Malone le tiene miedo a los fantasmas y hay evidencia en video

Post Malone puede ser un «Rockstar» (jaja!) Pero ¿adivina qué? ¡También es un pequeño bebé que teme a los fantasmas! Apareciendo en Ghost Adventures de Travel Channel este fin de semana pasado, Post Malone se mostró como lo que se conoce en el negocio como «un gato asustado». Aquí está la prueba irrefutable:

Honestamente, no puedo decir que me comportaría de manera diferente a Post, como una persona que tiene miedo de todo lo que simpatiza. La locación de este episodio fue en algún lugar conocido como The Slaughterhouse en Tucson, Arizona, y la narración describe a Post (que, hasta donde sabemos, puede llegar a ser mortalmente grave) como «sudando continuamente», algo que es a la vez hilarante y bastante poco generoso A lo largo del video, se sigue describiendo la atmósfera como «pesada». Pero probablemente la mejor parte es cuando un cazador de fantasmas definitivamente se posesiona y Post se mueve lentamente, pero deliberadamente, lejos de él, como alguien que él conoce, pero está tratando de evitar tener una conversación en el supermercado.

Videos by VICE

En un tweet, describió su experiencia de cazar fantasmas como una oportunidad para «vivir mi sueño». A lo que debo responder: ¿seguro mi bro?

Para más noticias de rap y fantasmas, síguenos en Twitter o en Instagram.

Este artículo apareció originalmente en Noisey US