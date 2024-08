Postales tétricas del cementerio más grande de la CDMX

Artículo publicado por VICE México.

Cuando era pequeño, recuerdo haber visitado el Panteón Francés para ir a dejarle un par de flores a mi abuelo. Sobre todo, cuando se trataba de su aniversario luctuoso, que casualmente coincidía con la temporada de Día de Muertos y Día de Brujas; un par de días antes del 31 de octubre. Eso hacía que mis visitas fueran distintas, porque al interior del panteón se veía más actividad, más colores, más personas felices y menos rostros lúgubres que de costumbre. A fin de cuentas, es la fiesta de los muertos y a una fiesta uno va a pasarla bien.

Pero, además de esos colores, lo que más me interesaba como niño era conocer las historias de terror que posiblemente también dormían en ese panteón. Seguido me perdía para buscar a los guardias o para preguntarle a los trabajadores sobre sus anécdotas, pero lo que más terror les causaba eran los grupos que se metían en las noches a saquear los mausoleos o a desprender herrería de tumbas y ornamentas. Ahí comprendí que el miedo a los muertos, aunque sea en un panteón, no se equipara al de los vivos.

A pesar de los saqueos en varios cementerios de la CDMX, aún conservan gestos, detalles e imágenes —en piedra, hierro o musgo—, que están ahí para recordarnos el lugar donde estamos parados. El único lugar seguro en el que podremos encontrar un espacio dedicado a conservar la idea de lo que fuimos en algún momento.



Visitamos el Panteón Civil de Dolores, el más grande de la Ciudad de México y antiguo en uso civil, muy cerca del Castillo de Chapultepec, en búsqueda de todas estas figuras, mira la serie fotográfica de Paulina Munive abajo.





