Pounda & NoModico muestran el lado existencial del hip-hop peruano con “Hadas y Unicornios”

Gran parte del hip-hop ha girado alrededor de la máxima ética «mantenlo real», es decir, alejarse del artificio, hablar de lo que eres y de lo que conoces y permanecer con los pies en la tierra. Es algo que se ha mantenido constante en la cultura del hip-hop, aunque es un mensaje que se ha permeado con tantos tipos de narrativas como hay culturas y sociedades en el mundo.

Desde Perú nos llega el dúo Pounda & NoModico, quienes desde su punto de vista nos recuerdan cómo mantenerlo real, no solo en el plano existencial más inmediato de nuestra realidad, sino en el metafísico. Con su música no temen ir más allá del conocimiento urbano y se meten en la literatura, el cine de culto y el arte, para hacerse preguntas aún más profundas de lo que vemos al día a día, y nos dan como resultado «Hadas y Unicornios», donde renuncian a cualquier ideología que no sea inmediata y palpable, comparando estas con cuentos de niños.

El dúo limeño tiene sus origines en el grupo Lyrikal Fam, con quienes tocaron por muchos años hasta su separación. Desde su nueva unión en el 2014 han lanzado 12 producciones discográficas que incluyen álbumes, EPs, mixtapes y beat-tapes. P y N hacen los beats y prácticamente todo, desde las letras a la producción. Su sonido es fresco con elementos actuales en cada rincón pero a la vez incluye música que refiere a su propia cultura peruana.

Tenemos la premiere de su nuevo video y platicamos con Pounda sobre la canción, su proyecto y la escena de hip-hop en Perú.

Noisey: ¿Podrían hablarnos brevemente de la inspiración, sonido y temática de «Hadas y Unicornios»?

Pounda: «Hadas y Unicornios» es un tema inspirado en la falsedad, en las mentiras creadas para mantenernos al margen, mantenernos controlados, está inspirado en la frustración frente a este contexto pero no en la ingenuidad, no creemos más en dioses, hadas o unicornios salvadores. Con este tema queremos reflexionar sobre la falsedad en la sociedad, la religión, las apariencias y en uno mismo. Por otro lado, el sonido es producto de nuestra constante experimentación, además de ser intérpretes también somos productores musicales, por ello nos interesa buscar conceptos sonoros diferentes.

En el video hay citas y referencias a Nietzsche, RL Stevenson y Jodorowsky, ¿podrían platicar acerca de la influencia de la literatura, cine y otras disciplinas artísticas en su música?

Pensamos que toda expresión artística se puede complementar con otras y servir como soporte para reforzar una idea. El cine, la fotografía, la literatura y el diseño son cosas que nos interesan porque nos dimos cuenta que generan una experiencia más allá del sonido, involucra a otros sentidos y por ende la experiencia es más completa. Cuando estaba componiendo este tema se me vino a la cabeza, por ejemplo, algunas frases del libro «Geopolítica del hambre» de Josué de Castro que habla un poco de las miserias sociales en países emergentes que son provocadas por los poderes económicos reinantes. NoModico por su lado estaba alucinado con las películas de Jodorowsky así que decidimos incluir ciertas imágenes en nuestro videoclip porque traducen bastante bien el ‘mood’ de «Hadas y Unicornios», además de ser un referente importante a nivel creativo.

Llevan mucho tiempo siendo parte de la escena de hip-hop de Perú y con Pounda & NoModico han sido muy prolíficos además que han cubierto muchos estilos musicales. ¿Qué los motiva a explorar tantos sonidos y qué piensan es el factor que une su música?

El factor que une nuestra música es simplemente la necesidad, sentimos necesidad de hacer algo diferente, hacer lo que siempre nos gustó pero con una personalidad diferente. Otro factor influyente es que los integrantes del proyecto también tienen otras bandas de estilos muy distintos al hip hop. NoModico, por ejemplo, tiene fuertes raíces de reggae roots y dancehall, yo (Pounda) me intereso más por el global bass, el trap, la música experimental y obviamente el hip hop.

En su sonido tienen influencia de música típica del Perú. ¿Cómo lograr integrar esto al idioma del hip-hop de manera orgánica?

Así es, no solo en nuestro sonido, también en nuestra gráfica y visuales utilizamos referentes locales, ahora por ejemplo hemos integrado a nuestro show en vivo al «Burrofá», personaje mitológico andino que aparece en nuestros últimos videoclips («Bounce» y «Hadas y Unicornios») y pertenece a la Danza de los Diablitos de Huancabamba, una pequeña ciudad ubicada en la región andina del norte del Perú. En cuanto a lo musical hemos trabajado mucho con samples, por ejemplo, de chicha peruana que es el estilo peruano de la cumbia con muchas guitarras y efectos, también hemos regrabado librerías de instrumentos autóctonos peruanos e incluso diálogos de programas de televisión y fragmentos de discos de vinilo antiguos que nos ayudaron a transmitir cierta nostalgia, por ejemplo. Recordemos que el hip hop nació del sampleo y por ello puede ser adaptado a las diferentes sonoridades de cada lugar del mundo.

Cuéntenos por favor sobre su disco próximo a salir.

Nuestro siguiente disco se llamará R.E.M (Rapid Eye Movement), que es la etapa del sueño más intensa y profunda. No es un homenaje a la banda inglesa por cierto jajaja aunque nos gusta su música. Este disco ha sido una gran experiencia y evolución tanto como productores e intérpretes porque nos ha permitido estructurar distintos elementos musicales que no suelen utilizarse en el género, en R.E.M hay desde la electrónica intensa del trap, algunos riffs de rock, mucho groove de reggae y funk, hasta la crudeza y personalidad del rap que es de donde venimos.

Nos llega muy poco acerca del hip-hop peruano. ¿Qué nos pueden decir de su escena?

Es una escena que surgió a mediados de los 90 y se ha venido consolidando poco a poco, siempre desde la periferia, con propuestas que si bien se mantienen aún en el purismo del género poseen una fuerza importante desde lo lírico y musical, allí están, por ejemplo, los Rapper School (que acaban de tocar en el festival Hip Hop Al Parque de Colombia), La Torita, La Nova Doctrina, Rafo Magia, Ruco Rap, entre otros.

¿Cuáles son sus planes una vez lanzado el disco?

Después de que lancemos R.E.M, nos gustaría salir de gira al interior de nuestro país pero también fuera de nuestras fronteras, México es un lugar que nos encantaría visitar por su cultura, su tradición musical, por el mezcal y la buena onda que siempre han tenido con nuestro proyecto. Con nuestro representante estamos coordinando una colaboración con otra banda peruana llamada Liquidarlo Celuloide (quienes se presentaron este año en el Festival Nrmal) que no tiene nada que ver con nuestro género ya que su onda es noise rock experimental pero nos voló la cabeza cuando los vimos en vivo así que sería estupendo hacer algo con ellos.

