Porros e internet: estrenamos el nuevo vídeo de Power Burkas

De aquella ahora lejana escena de Vic que tanto dio que hablar con nombres como Univers, Furguson, l’Hereu Escampa, Mates Mates et al., surgieron nuevas bandas capitaneadas por nuevas generaciones que actualmente componen la escena catalana de garaje, punk y power pop, bandas como los Power Burkas, que ahora están presentando su nuevo disco Mai nego l’oci, editado por Bcore y Famèlic.

El nuevo vídeo de la banda se mueve por los habituales cauces de la broma, territorio en el que parecen encontrarse muy cómodos (solo hace falta ver sus portadas, escuchar sus letras o echarle un ojo a su Instagram). El vídeo ha sido elaborado por la gente de Masedi Studio (Marc Ureña y Dídac Baldà, dos colegas skaters de Sant Pere de Torelló que se pasan el día jugando a la PS4, fumando hierba y grabando vídeos) y mezcla la estética norteamericana del skater, los colgados de las películas de Kevin Smith y los memes de internet, siempre con la inmadurez como inspiración artística.

Videos by VICE

Aprovechamos el lanzamiento del vídeo para charlar con ellos sobre la vida del rock, el Lidl y cagar.

VICE: No me interesa cómo se formó el grupo, prefiero saber cómo se disolverá. Decidme, ¿qué coño pasará para que os veáis obligados a matar Power Burkas?

Power Burkas: Power Burkas morirá porque Martí decidirá continuar en solitario, al poco Claudi se tendrá que retirar después de un bypass y Aleix entrará en una secta destructiva. Marcel, años más tarde, aún no se habrá enterado que Power Burkas no existe.

Pero oju, habrá un resurgimiento. Martí, después de haberse gastado todas las rentas en heroína, decidirá juntar a la banda cuando Power Burkas sea una banda más en el repertorio de “Rock FM”. “El pirata y su banda”. Claudi tocará en silla de ruedas. Aleix, junto a su marido filipino, repartirá flyers de una nueva fe que habrá surgido hace poco. Y Marcel estará muerto.

Una cosa: cuando cagáis, ¿sois de pillar un libro/cómic/lo que sea o de mirar el móvil y hacer una rondita de Instagram? En fin, ¿cagadas analógicas o digitales?

Uno de los peores recuerdos de infancia es ir al baño de casa de un amigo y casi potar al ver petrificada la HOLA de al lado del wáter. Eso era un pergamino hecho a base de meado, salpicaduras de heces y alguna que otra corrida en las páginas donde salía María Patiño. Si tengo que elegir, prefiero digital, es todo más efímero.

MIRA:

Habladme sobre las gestiones logísticas de salir a tocar: ¿quién alquila la furgo? ¿Quiénes son los que más pringan a la hora de cargar y descargar material en el local de ensayo?

Por suerte, Claudi tiene su propia furgoneta, una Citröen Berlingo. El “Power Buga”, lo llaman algunos. El que más pringa, por consecuencia, es Claudi. Aleix normalmente también suele ir a cargar y descargar. Realmente, en la carga no suele haber problemas, tenemos el local al lado de una tienda de chuches al por mayor y vamos cargando trastos con la calma, comemos unas pipas, unos ositos Haribo y nos echamos unas risas. Pero la descarga es lo conflictivo, sobre todo cuando vuelves de algún sitio a tomar por culo y llegas a Barcelona a las tantas. Normalmente, entonces, Marcel y Martí no están. Son unos pillastres.

¿Quién lleva vuestra cuenta Instagram? Veo que hay bastante cachondeo en vuestro perfil. ¿Los posts se hablan entre vosotros o se suben a lo loco?

Lo solemos llevar entre todos y pocas veces hay censura entre nosotros, solo cuando se habla de los políticos presos o gente implicada en el Procés. Entonces se tienen que borrar y reformular o cambiar la imagen. Pero eso no es nada, para censura, la de TV3.

¿Qué pensáis de Gerard Quintana? ¿Conocéis este mítico vídeo?

És un venut. Joder, es uno de los mejores vídeos de YouTube. Labios de chulito, lecciones de catalanidad y citas de Bob Marley son igual a combinación ganadora. La verdad es que sería genial tocar en Cardedéu por el simple hecho de preguntar a la gente sobre ese concierto.

De hecho, hay algo que nunca hemos dicho. La canción del primer álbum, “Gerard Quintana“, tiene su razón de ser después de ver el vídeo en casa de Martí. Después de unas cervezas y muchas revisiones del vídeo, la letra salió sola. De hecho, es una de las pocas letras que hemos hecho en conjunto, por eso es tan dispersa.

¿Cuántas consumiciones os dan normalmente en las salas donde vais a tocar? ¿Os parece justo?

Normalmente nos dan tres consumiciones. Aunque a veces (pocas) también nos dan barra libre. Esto es lo mejor. Incluso ha habido alguna ocasión (hace poco) que nos dieron barra libre de cerveza artesana (Merci, Héctor <3). Creo que he abusado de los “()”.

Que sea justo o no, muchas veces depende del sitio. Si los precios son baratos no pasa nada por seguir consumiendo en el bar, hay que apoyar a la gente de los bares. Ahora, cuando te cobran la cerveza a cuatro euros pues normalmente nos pillamos las consumiciones y luego nos vamos para el local a dejar los trastos.

¿Los frankfurts fritos o hervidos?

Hervidos si son de esos gruesos del Lidl. Fritos si son de esos típicos del súper.

¿Pero el Lidl no es un súper?

El Lidl para Power Burkas es como la Fabada Litoral para Mujeres, aunque sin el patrocinio de por medio. Tenemos en buena consideración los productos de la marca y nos es difícil considerarlo un súper cualquiera, de ahí la distinción.

Sigue a Pol en @rodellaroficial.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.