Sí, el PP es un partido revolucionario

«La casa de Bernarda Alba es el libro que me ha hecho reivindicativa y revolucionaria», declaraba Andrea Levy en una entrevista a Zenda Libros el pasado 7 de agosto. Y, aunque sorprendió que la indie del PP, la hipster del conservadurismo español, optara por Lorca en lugar de por James Rhodes, asombró todavía más que se declarara revolucionaria.

La Vicesecretaria del PP se reafirmó en una entrevista con la Cadena SER como revolucionaria, y extendió el adjetivo a su partido. «Cuando uno no es revolucionario de izquierdas ya parece que no se es revolucionario», declaró. El PP, por su parte, sacó tajada en Twitter, contribuyendo a que el asunto se convirtiera en trending topic.

Pero no es la primera vez que el Partido Popular echa mano del término. En su vídeo electoral de 2015, afirmaban: «Esta es nuestra revolución, una revolución sin ruidos, sin grandes pancartas, pero que aspira a cambiarlo todo para que lo que de verdad le importa a la gente cambie. Una revolución cuya lucha se libra todos los días en la oficina, en el almacén. Esta es la revolución del sentido común, profundamente optimista, una revolución en la que cada día ponemos toda nuestra experiencia, ilusión y trabajo para que todos sigamos creciendo».

Y tienen razón. Sí. Recopilamos 10 momentos de su pasado reciente en los que verdaderamente lo fueron.

1. Rajoy, primer presidente en activo en declarar como testigo: El pasado 26 de julio, Mariano Rajoy fue el primer presidente en activo que tuvo el honor de declarar como testigo ante un juez. Y esa declaración, en el marco del caso Gürtel, sí que fue revolucionaria. Además de por constituir un hecho insólito en nuestra democracia, porque el Presidente demostró un dominio retórico inaudito, dejándonos frases como «La contestación tiene que ser gallega porque no podría ser riojana» cuando un letrado le acusó de irse por las ramas.

2. Las comparecencias de Rajoy en pantalla de plasma: La primera vez que Mariano Rajoy compareció a través de una pantalla de plasma fue en el año 2013, para dar explicaciones sobre los papales de Bárcenas y la presunta contabilidad B del PP. Pero no fue la única. Las ruedas de prensa sin preguntas y/o a través de televisión se han convertido en un comodín del que echar mano cuando la cosa se pone fea. Eso sí que es la «nueva política».

3. Andrea Fabra y su «que se jodan»: Si hay una Andrea revolucionaria en el PP esa es (lo sentimos, Levy), Andrea Fabra. La hija del expresidente de la Diputación de Castellón se coronó como antisistema en 2012, cuando, tras anunciar Rajoy un recorte en las prestaciones por desempleo, gritó «que se jodan» desde su escaño como diputada. El orgullo de clase era esto.

4. Récord en casos de corrupción: Este punto se explica solo.



5. Las concertinas de la valla de Melilla: Para contener a aquellos que buscaban el «sueño Europeo», al Partido Popular se le ocurrió rescatar y reforzar en 2013 una brillante idea que tuvo el PSOE en 2005 y de la que más tarde se retractó: instalar alambres de cuchillas en la valla de Melilla. El debate del «tú primero» estuvo servido. Lo grave es que en 2015, todos los partidos estaban de acuerdo en retirarlas. Todos menos el PP. Porque, según ellos, «cumplían la normativa». Y para cuando no la cumplen, como con las devoluciones en caliente, tienen una respuesta bastante efectiva:

6. La Virgen María Santísima del Amor, Medalla de Oro al Mérito Policial: En el año 2014, el Ministro del Interior Fernández Díaz le concedió a la Virgen María Santísima del Amor la Medalla de Oro al Mérito Policial. La Santísima Virgen de los Dolores de Archidona recibió la Cruz de Plata de la Guardia Civil por orden del mismo ministro. Si esto no es revolucionario, que baje Dios y lo vea.

7. Dos homosexuales que se casan no son un matrimonio: Aunque celebraron por todo lo alto la boda de Maroto y este año tuvieron representación por vez primera en la manifestación del Orgullo LGTBI, al PP no siempre le hizo mucha gracia eso de dos personas del mismo sexo pudieran casarse y a eso se le llamara matrimonio. Mariano Rajoy declaró que el matrimonio siempre ha sido y es «una institución entre un hombre y una mujer para la procreación», Aznar dijo que «la unión entre homosexuales no puede ser llamada matrimonio porque esto ofende a la población» y Ana Botella se lió con las manzanas y las peras, intentando ser más sutil.



8. Ley Mordaza: Si quieres probar si es revolucionaria o no, queda con 15 amigos enfrente del Congreso y llevad camisetas de la PAH.



9. Esperanza a la fuga: En abril de 2014, Esperanza Aguirre se dio a la fuga cuando iba a ser multada en el centro de Madrid por dejar su coche estacionado en un carril bus, demostrando que las leyes no van con ella. Esperanza es, como ella misma se autodenomina, una maverick, una persona que piensa y actúa de manera diferente a la común.

10. El rescate a Bankia: Sobre su rescate, Rato no dice mucho, pero Bankia sí que da explicaciones en su web:

«No se rescató a los banqueros, pues todo el consejo de administración dejó su puesto sin ninguna indemnización. Tampoco a los accionistas, pues perdieron su inversión —si bien posteriormente a los minoritarios se les retornó lo invertido—, ni a los empleados, pues la entidad se vio sometida a un fuerte proceso de reestructuración que obligó a ajustar la plantilla en más de un 30% y se redujeron los salarios de quienes mantuvieron su empleo. Al suministrar dinero en Bankia se evitó que el desfase patrimonial que en 2012 arrastraba la entidad, y que obligó a inyectar 17.959 millones de euros, fuese cubierto por familias y empresas que tenían su dinero depositado en el banco. Se tomó la mejor decisión que se podía tomar en aquellos momentos. ¿Cuál hubiese sido la alternativa?».

Toma revolución.

La RAE define revolución como «cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional». Y, ¿acaso no pretende cambios profundos el PP condecorando a vírgenes o negando que el matrimonio homosexual sea un matrimonio? ¿Acaso no es violenta la Ley Mordaza o las concertinas de la valla de Melilla? Nadie puede quitarle la razón a Andrea Levy.