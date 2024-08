Preguntamos a fans de Foo Fighters qué opinan del reggaetón

El 2017 ha sido quizás el año más importante desde que existe el reaggetón, gracias a «Despacito» y rolas como «Mi Gente». El planeta entero conoció el apellido Fonsi, su peinado perfecto, y copió los tennis que J Balvin saca en su Instagram a diario. El reggeatón se ha convertido en un fenómeno sociocultural más allá de prejuicios y gustos personales, y más que nunca, el género está influenciando al mundo de una forma que no se había visto. También, según los numeritos, es la música más influyente del planeta. Incluso, personajes que criticaron al reggaetón de manera despectiva y sin fundamentos, fueron destrozados.

Ahora, en mis cortos y tediosos años de vida, he visto y vivido una mirada «curiosa» hacia géneros como el reggeatón por parte de los fans del rock de antaño, o rock de los años ochenta y noventa. Es como si haber vivido a Poison y Gun’s N’ Roses o a Pearl Jam y Nirvana, hace que les sea absolutamente imposible disfrutar de otro tipo de músicas y, en este caso, de distraerse tres minutos de sus problemas diarios y bailar lentamente, cuidadosamente, alguna canción de J Balvin o Daddy Yankee.

Videos by VICE

Foo Fighters lleva casi el mismo tiempo como banda que yo llevo viviendo en este planeta. Además, todos conocen a Dave Grohl. Es quizás la cara más reconocida de la entidad anteriormente conocida como «rock». Los Foo son una banda que no necesita que gaste mi tiempo escribiendo una introducción. Personalmente no me gustan, siento que ese tipo de guitarrazos no están hechos para mis oídos. Hay algo en las melodías de David que, lastimosamente, no generan ningún tipo de sentimiento bonito en mi organismo, y me hacen sentir bien incómodo y con ganas de salir corriendo y poner la última rola de Jaden Smith. Al final del día, no soy fan del rock de estadio y creo que estamos actualmente en otro momento musical. Tal vez los seres humanos como especie en el planeta estamos buscando algo distinto cuando nos ponemos unos audífonos y le damos play a nuestra plataforma de streaming preferida.

Pienso que el reggeatón y el hip hop, actualmente son las músicas más importantes del mundo y dictan desde la ropa que te vas a poner en el verano, los tennis que te vas a comprar para ir a casa de tu pareja, hasta el hit que vas a bailar. Pero, sé que mucha gente no piensa así y que, probablemente, se sientan ofendidos o les duela en su «Smells Like Teen Spirit».

Pero bueno, obviamente soy una persona con principios, entonces no quería generalizar la opinión de absolutamente todos los fans del rock, así que fuimos al Corona Capital para preguntarle a los fans de Foo Fighters qué opinan del género más escuchado en el planeta tierra: el reggeatón.

Ever

Vengo a ver varias bandas, pero hoy a Foo Fighters. El único género que escucho es rock, y de otros géneros muy pocas canciones me gustan. La verdad, la importancia del reggaetón depende de cómo se defina el éxito, porque si se mide en ventas y plays, pues sí es importante. Pero que tenga demasiadas ventas no significa que sea trascendente, más que nada por lo que le están enseñando a los jóvenes. Ya no es ese reggeatón que conocíamos al principio, que tenía letras elevadas pero no tan explícitas como ahora. Yo soy maestro, y trabajo en una escuela, y te puedo decir con certeza que veo a niños de ocho años hablando en un vocabulario que ni siquiera nos imaginábamos a esa edad tú y yo, y eso en parte es por el reggeatón. Yo, como siempre he escuchado rock, nunca he aguantado «Despacito» completa, así que siento que dependiendo de la influencia que traigas o lo seguro que tú seas, pues vas a ceder y oír reggeatón. De igual forma, es un género muy respetable como cualquier otro, pero no es mi género. Yo me defino por lo que es el rock. Quizás si hubiese un artista de reggaetón en estos festivales de rock, pues aquí lo oigo y ahí dependiendo de la letra decido si lo escucho o no. —Ever.

Lalo

No me gusta mucho el ritmo reggaetón porque se me hace muy repetitivo, y las letras no me gustan. Pero respeto a la gente que lo escucha. Se me hace un género que no destaca mucho porque los ritmos son iguales y las canciones no tienen mucho significado, como con otros géneros. Todo es lo mismo, y se hace popular por eso. Es un género más sexual, en vez de tener profundidad como otros géneros y bandas. Pierde sentido musicalmente porque son muy fáciles de oír. Suele ser muy denigrante para las mujeres y para nada es el género más importante del mundo, hay algunos que aportan mucho más a la cultura de cada quién. Quizás, es tan escuchado porque suele ser un ritmo muy sencillo y que atrae. —Lalo.

Jesús

Es un género más sexual, en vez de tener profundidad como otros géneros y bandas. Pierde sentido musicalmente porque es muy fácil de oír. Opino que debería de haber más bandas como Foo Fighters y así revertir la realidad de que el reggeatón es el género más oído en el mundo. Es más fácil de escuchar, y lamentablemente es un ritmo sencillo. Los temas que toca: ligar, alcohol, excesos, pues gustan a la gente. No tolero el reggaetón, jamás lo pongo, pero si está en una fiesta pues que más, no voy a subir y bajarle a la canción. —Jesús.

Lalo

Es lo más comercial que está actualmente, y bueno, está dejando mucho dinero. No me parece que sea el género más importante del mundo, es una música que la han tildado como «género urbano», no sé dónde inventaron eso, quizás para que se oiga más bonito. No sé si has visto el meme que dice: «¿Y tú qué eres? Soy baladista, no dispares. ¿Y qué haces tocando reggeatón? Es que tengo hambre». No sé por qué es el género más oído en el mundo, no sé qué está pasando en el resto del mundo que la gente está escuchando reggeatón. Acá en América Latina lo entiendo, pero en los demás países no. Y bueno, a lo mejor el reggaetón tiene más views en YouTube que Foo Fighters porque YouTube es gratis. Los que pagamos escuchamos un poco más rock, y los que no pagan tanto escuchan reggaetón. Es lo que consigues rápido y gratis, ya nosotros los que escuchamos hard rock bajamos la música o la compramos. —Lalo.

Luis





No me gusta mucho el ritmo reggaetón porque se me hace muy repetitivo, y las letras no me gustan. Pero respeto a la gente que lo escucha. Se me hace un género que no destaca mucho porque los ritmos son iguales y las canciones no tienen mucho significado, como con otros géneros. Todo es lo mismo, y se hace popular por eso. Es más fácil de escuchar, y más pegajoso para la gente, por eso su éxito. —Luis.

Puedes seguir a Diego en Instagram y hablar de reggaetón con él.