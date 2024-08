Preguntamos a Gen Z’s sobre el futuro y sus hábitos de ahorro

Este artículo es presentado por Amafore.

El futuro es una constante fuente de ansiedad, especialmente cuando pensamos en dinero. Queremos saber qué será, cómo será y, especialmente, cómo seremos. Y para saberlo, no queda más que escuchar a la gente que terminará moldeándolo.

Videos by VICE

Para los millennials, ese futuro ya está cerca, quizás incluso ya llegó y no nos hemos dado cuenta. Querer predecirlo (como 2020 nos ha enseñado con una sutil cachetada en la cara) es inútil. Sin embargo, para la generación siguiente, los Z, aún hay un margen de tiempo. Y pensando que dentro de un par de décadas el mundo estará sostenido económicamente por la generación que inventó el floss y que ha desarrollado boicots gubernamentales desde Reddit, no queda mas que entregarle el megáfono a ellos y escucharlos.

Los centennials -nacidos posterior a 1997, según diversos consensos, y un 26% de la población total mundial- representan ahora la generación más joven presente en la fuerza laboral, de la cual ocuparán un 30% durante la siguiente década, y una mayoría a partir de 2040. Nativos digitales, emprendedores, criados en el medio de dos colapsos económicos, en una demografía saturada y viviendo su coming of age durante la crisis sanitaria más intensa del último siglo, los centennials son, a su vez, una generación crecida bajo un grado diferente de conciencia y confianza en sí mismos que deriva en la que quizás sea su diferencia más importante respecto a su generación antecesora: su visión del trabajo y el dinero.

De acuerdo a LinkedIn, y diferente a los millennials, los zoomers se encuentran más motivados a avanzar en su carrera basados en incentivos económicos y no necesariamente de bienestar, con un 59% de ellos dispuestos a aprender nuevas habilidades profesionales que les permitan hacer más dinero. Incluso, un 65% de la generación Z considera el salario como el factor más importante de elección de un trabajo, y solo un 38% de ellos creen que el balance trabajo-vida es relevante (contrario al 47% de los millenials). En conclusión, el dinero es importante para ellos, y parecen pensar en la vida de una manera no tan easy-going. De hecho, el CGK establece que un 35% de los zoomers están dispuestos a empezar a ahorrar para un plan de retiro en sus veintes, contrastando con el casi normalizado 12% de los millennials.

Platicamos con cinco miembros de la generación Z para saber qué piensan del futuro y cómo están trabajando para llegar a él con los bolsillos tranquilos.

Ilustración: Alina Najlis​.​

Lissette, 21

¿Cómo administras tu dinero? ¿Te gusta ahorrar, gastar, invertir?

Administro mi dinero limitando la cantidad que gasto semanalmente en gasolina, gastos de la universidad, comida, gastos personales y entretenimiento/salir con amigos, considerando siempre menos dinero del que tengo. Me gusta ahorrar y creo que lo hago mejor cuando tengo un propósito como viajar o comprarme algo. También, invertir constantemente en cosas que me permitan generar más como vender postres, café, etc.

¿Consideras importante empezar a ahorrar desde ahora o crees que es algo que después podrás empezar a hacer bajo otras condiciones?

Sí lo considero muy importante, pensando en las opciones que tenemos las generaciones actuales para el futuro, sin embargo, aunque actualmente trato de ahorrar no está en mis posibilidades hacerlo como me gustaría. Cuando comience ya formalmente mi vida laboral está en mis planes prever más y tener algún plan de ahorro.

¿La pandemia ha cambiado tu manera de percibir el dinero?

Antes de la pandemia percibía dinero por medio de una beca, mis papás y vendiendo postres en la facultad. Actualmente conservo la beca, sin embargo, el dinero que recibía de mis papás era para transporte y gastos de la universidad por lo que ya no lo pido y de ahí podía ahorrar limitando mis gastos, tampoco recibo dinero de los postres que vendía en la facultad, de los cuales ya percibía una cantidad importante para mí. Ahora he ido adaptando las cosas que vendía para poder ofrecerlas durante la pandemia y aunque la cantidad que genero es mucho menor que la que acostumbraba, mis gastos también han disminuido mucho debido a la pandemia.

¿Te preocupa pensar en el futuro a largo plazo?

Sí me preocupa porque las opciones para retiro son muy poco viables como única opción para dejar la vida laboral. Me preocupa no lograr generar lo suficiente o no tener joven un ingreso estable. Me gustaría tener alguna empresa o negocio propio que me permita mantenerme activa pero con la libertad de no estar 100% presente. Me gustaría viajar y seguir aprendiendo.

Ximena, 22

¿Consideras el dinero como una de las prioridades en tu vida? ¿Por qué?

Sí, creo que incluso es más importante para mí que para otras personas de mi edad. Lo necesitas básicamente para todo, para comprar cosas, para salir, para todo. Y a mí la verdad es que no me gusta tener ese tipo de limitantes en cuanto al dinero. Sí es muy importante para mí, sí lo he pensado, también mucho en cuanto al futuro.

¿Cómo ahorras o planeas empezar a ahorrar? ¿Crees que es importante hacerlo?

Sí creo que es muy importante hacerlo sobre todo porque a veces aparecen estas cosas o metas donde el dinero puede ser una limitante. No sé, me gustaría un intercambio o a lo mejor pensar en independizarme. Ahorita como estoy mantenida por mi papá y no debo de pagar renta, no tengo que pagar servicios, no tengo que pagar nada más, pues chance es un buen momento para empezar a ahorrar.

Mi única fuente de ingreso por ahora es mi trabajo, un sueldo de becaria bastante normal, entonces lo que hago es intentar ahorrar lo mejor posible planeando un presupuesto mensual donde más o menos voy estimando lo que cuestan mis materiales de la escuela, mis salidas -que en realidad es en lo único que gasto-, y lo demás lo ahorro. Ahorita que no puedo salir ni hacer nada pues ahorro casi un 80% de lo que gano jajaja. Lo que hago para que no pierda su valor es meterlo en cetes, incluso ahora durante la cuarentena he comprado algunas acciones para tener ese dinero ahí invertido y ahorrado.

¿Has preguntado o te has acercado a expertos, familiares u otras personas que te den consejos sobre cómo ahorrar o cuidar tu dinero?

Como lo considero importante para mí, me gusta mucho leer sobre esos temas para mantenerme más o menos informada u organizada y tener un plan. También he llegado a tomar un curso sobre finanzas personales.

¿Qué piensas del futuro? ¿Has imaginado cómo va a ser tu vida, tu trabajo, tu familia dentro de unos años?

Es una pregunta difícil, obviamente lo pienso mucho sobre todo porque estoy a casi un año de graduarme, y pues en la edad en la que se supone ya estoy cerca de tener que independizarme, al menos dentro de unos años, y pues ya casi empezando una vida adulta.

¿Sabes qué es un plan de retiro? ¿Has pensado en qué te gustaría hacer cuando acabes tu vida laboral?

Me gustaría retirarme no tan grande, quizás a los 50 años, es una edad corta pero la verdad es que la meta de mi vida no es tanto el éxito profesional, más bien creo que es ganar dinero, tener un buen puesto, para que ya cuando te retires puedas hacer lo que realmente te hace más feliz, no sé, el ocio, vivir en la playa, algo así.

Alex, 21

¿Te incomoda tener que pensar en dinero y el papel que va a jugar en tu vida en unos años?

No sé, no creo. Pues ahorita no, porque todavía dependo mucho de mis papás, pero igual no siento que tenga que ser un problema, más bien al revés ¿no? Es una manera de resolver problemas. Obvio hay cosas que no va a solucionar, pero la mayor parte de nuestras necesidades sí. A lo mejor me preocupa más tener que pensar en cómo voy a conseguir ese dinero, porque ya después todo lo que se tiene que pagar con eso creo que solito va saliendo según el tipo de vida que tengas. La renta que vas a pagar es para la que te va alcanzar, ¿no? Y así todas las cosas, creo que es cosa de saber administrarse.

¿Tú ya tienes alguna idea de cómo administrar tu dinero desde ahora?

Pues un poco, tampoco tengo mucho dinero jajaja, pero por eso mismo me gusta cuidarlo mucho. La neta no me gusta casi gastar, se puede ver como que soy muy codo jajaja, pero hay varias cosas en las que prefiero no gastar, o gastar poquito. Cuando salgo con mis amigos o cuando voy a comer o al cine obvio sí gasto, pero no soy de gastar a lo menso. Prefiero ir a comer a lugares no tan caros o no comprar no sé, muchas cervezas o una botella cara, porque después ese dinero lo puedo usar en ropa o en materiales con los que puedo hacer playeras y cositas que puedo vender para juntar más.

Y para después, cuando ya tengas ingresos más fijos, ¿has pensado en planes de ahorro o maneras de ir juntando para tu futuro?

Sí a veces lo pienso, sí lo tengo presente, pero a lo mejor ahorita me importan más otras cosas como la universidad o conseguir un trabajo cuando salga, que al final después me van a ayudar a eso. Sí siento que a lo mejor debería pensarlo más, pero tampoco quiero empezar a meterme muchas cosas a la cabeza.

¿Qué posibilidad crees que es más factible que te ayude a vivir al final de tu vida laboral? ¿Una pensión, rentas e inversiones de lo que puedas cobrar, o un plan de retiro?

Pues una pensión yo creo que definitivo no, en mi carrera que es diseño la mayoría de los trabajos son más independientes y no veo mucho esas opciones de tener un trabajo estable donde te ofrezcan esas cosas, aunque obvio me gustaría encontrar un lugar así. Lo de comprar propiedades o tener un negocio pues también está padre, porque siento que no necesita tanto tiempo y te puede dar buen dinero, aunque igual luego pienso que no es tan seguro. Lo de un afore tal vez me gustaría más, porque es dinero que ya no tienes que hacer nada, ¿no? jajaja, es como que ya es tu dinero y ya solo tienes que sacarlo y usarlo. Si está feo tener que guardar de tu sueldo mientras trabajas pero al final siento que es un esfuerzo no tan grande que te va a ayudar cuando seas viejito.

¿Crees que todo este asunto de planificación de futuro y ahorro de dinero ha cambiado según las generaciones?

Sí, definitivamente sí. Siento que ahora es mucho más difícil que antes. Antes habían créditos, los papás tenían pensiones y esas cosas, y pues ahora no sé, no sé la verdad qué tanto pero parece que no mucho. Igual a veces pienso que poder ahorrar es también un poco un privilegio, ¿no? Porque no todos podemos hacerlo, no todos podemos ponernos a pensar en nuestro futuro, también creo que debemos ser más conscientes de muchas cosas, empezando por el dinero. Pero aparte de eso sí, siento que antes habían más posibilidades de poder vivir bien.

Ilustración: Alina Najlis​.​

Valeria, 18

¿Consideras el dinero importante en tu vida? ¿Por qué?

Podría mentir y decir que no es importante en mi vida, pero la verdad es que sí, sí es importante, y sí, es una de las prioridades en mi vida. Yo sé que el dinero no compra la felicidad pero sí nos encamina a ser personas más felices, porque con el dinero tenemos opciones y oportunidades, la oportunidad de ir a una buena escuela, tener una buena educación, tener un hogar, tener de comer, comprar cosas que nos hagan felices, y más. Puede sonar materialista pero sí creo que el dinero es una prioridad.

¿Cómo administras tu dinero? ¿Cómo ahorras? ¿Cómo gastas?

Yo desde siempre he intentado ser una persona que ahorra. Siempre aunque tuviera poco dinero buscaba un lugar para guardarlo y ya hasta que tenía que gastar en algo lo sacaba, y eso dependiendo, porque la verdad es que tampoco me gusta quedarme en ceros, no me gusta no tener ni un quinto. Si voy a tener que gastar prefiero que sea con mi dinero, con mis ahorros, y no prestado, porque si no tú solito te cavas un hoyo, y después ya no vas a poder salir de él.

Ahorita lo que hago es que como por fin ya tengo tarjeta, voy y deposito mi dinero ahí, hago como si no existiera, y ya hasta que lo voy a usar lo saco. Pero no dejo mi cuenta en ceros, no me gusta dejar solo un peso o 10 pesos, prefiero tener por lo menos un colchoncito.

¿Has preguntado o te has acercado a expertos, familiares u otras personas que te den consejos sobre cómo ahorrar o cuidar tu dinero?

Mis consejeros siempre han sido mis papás, ellos son quienes me aconsejan y me ayudan a saber qué hacer con mi dinero. Mi mamá me apoya mucho en ver si las compras que voy a hacer realmente valen la pena, porque a veces gasto parte de mi dinero en cosas innecesarias, en cosas que a lo mejor de ropa solo me voy a poner una vez o voy a utilizar poco. Ella es quien me dice qué prioridades hay y me ayuda a irlas ordenando para saber cómo gastar. Ahora que ya soy mayor de edad, mi papá es quien me está ayudando a sacar todas mis tarjetas y cuentas, él es quien me dice qué tarjetas me convienen, por qué, me dice que no debo sacar todas las tarjetas del mundo porque eso en lugar de ayudarme me puede perjudicar, etc. Ellos, ellos son mis consejeros.

¿Qué piensas del futuro? ¿Lo imaginas?

Siempre imagino cómo va a ser mi futuro, por eso lucho para tener uno bueno. Me veo en unos años trabajando, en un trabajo que me haga feliz, casada, con hijos, viviendo en un lugar propio. Quisiera ser una persona exitosa para nunca depender de nadie más, así si me divorcio de mi esposo no tengo que depender de él. También quiero poder darles a mis hijos más de lo que me han dado mis papás a mí, no porque haya sido poco, sino porque para mí es como pensar en irnos superando, que yo pueda darles más a mis hijos, y mis hijos a mis nietos, y así sucesivamente.

¿Sabes qué es un plan de retiro? ¿Has pensado en qué te gustaría hacer cuando acabes tu vida laboral?

Según yo un plan de retiro es cuando de tu sueldo te van quitando una parte de tu dinero y tu jefe pone otra parte de dinero que se va acumulando para que cuando acabes de trabajar te den una pensión o algo así, como para darte las gracias ¿no? Quisiera acabar de trabajar y poder disfrutar de todo lo que hice, viajar por el mundo con mi esposo.

Paul, 20

¿Qué piensas del dinero? ¿Es una prioridad para ti?

No, la verdad no siento que sea una de mis prioridades. Yo creo que el dinero es prioridad depende de lo que hagas o a lo que te dediques, sí es muy indispensable para hacer la mayoría de las cosas con las que vivimos, pero para mí en lo personal hay otro tipo de cosas en las que tengo más preferencia o prioridad, mi familia o poder vivir bien y ser feliz, por ejemplo,

¿Crees qué es importante ahorrar? ¿Ya ahorras o has pensado en hacerlo?

No ahorro, pero sí me gustaría porque considero que ahorrar dinero es una cosa primordial, tanto para planes a futuro, como para cualquier imprevisto que surja y que tengas que resolver con los recursos que ya tengas guardados o ahorrados.

¿Has imaginado cómo va a ser tu vida, tu trabajo, tu familia en el futuro?

Creo que siempre debemos de saber cómo queremos que sean nuestras vidas a futuro, tener metas y objetivos. No es algo que se pueda planear y se pueda ir cumpliendo al pie de la letra, porque nunca sabemos qué puede pasar o con qué nos vamos a encontrar, pero sí debemos de ir pensando qué vamos a hacer, para tener un empleo que te guste, que te permita vivir bien, y pues con todo eso poder tener una vida estable. Yo siempre me he imaginado una vida con salud, con éxito, con armonía, con un buen empleo, con estabilidad emocional y siendo feliz rodeado de las personas que quiero. Esa es mi meta, ya después con lo que lo vaya logrando es otra cosa.

¿Has pensado en qué te gustaría hacer cuando acabes tu vida laboral y con qué recursos vas a poder hacerlo?

Me gustaría disfrutar a mi familia, y hacer actividades que no pude hacer cuando trabajaba. No pienso mucho en de dónde voy a sacar dinero después, pero supongo que mucho va a venir justo de ir ahorrando para que cuando me retire pueda estar tranquilo. Cuando tenga ya un buen trabajo voy a poder pensar más tranquilo en esas cosas.