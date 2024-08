¿Por qué hay hombres que usan autos ruidosos?

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Los hombres que modifican los motores de sus autos para que hagan mucho ruido no son precisamente una parte de la población muy querida.

El año pasado, el alcalde de Toronto, John Tory, causó un revuelo al sugerir que lo hacen para tratar de “compensar algo”. Cuando publiqué un mensaje en Reddit buscando hombres que tuviesen motores ruidosos para entrevistarlos, un bromista respondió que debería intentarlo en el hilo r/micropenis. Está claro que la idea de que estos hombres con autos ruidosos están poco dotados está muy extendida.

Cambiar el silenciador o añadir unos tubos de escape que amplifiquen el sonido se asocia a un tipo de masculinidad performativa que muchos creen que está relacionada con algún tipo de inseguridad, además de ser un comportamiento egoísta y grosero. ¿Pero es realmente así? ¿Qué motiva a estos hombres a llevar motores ruidosos?

Sam ha modificado algunos autos, incluido el que tiene ahora, para que el motor sea más ruidoso. “Para un amante de los autos, el sonido que hace el motor es una parte enorme del disfrute de la experiencia”, explica. “Ha sido un factor importante a la hora de comprar muchos de mis coches, como el que tenía antes, un V8 Audi S5. Cualquier persona a la que le interese el mundo de los automóviles sabe que los motores de este modelo son de los que mejor suenan. Producen un rugido grave y poderoso, que es muy satisfactorio controlar, junto con la potencia y la velocidad que tiene”.

El dueño anterior del auto de Sam había cambiado las vías de escape para hacerlo más ruidoso, cosa que a él le encanta. Dice que el ruido es especialmente satisfactorio cuando pasa por un túnel. Pero no solo es el sonido; cambiar las vías de escape también puede mejorar la potencia del motor. “El volumen no es siempre la única razón para cambiar piezas y yo suelo buscar mejoras de sonido y de rendimiento”, explica.

Sam entiende que a la gente le pueda molestar el ruido de los motores, pero cree que no tiene por qué ser así. “Me irrita que haya imbéciles que van por la ciudad o pasan por mi ventana a las 11 de la noche revolucionando el motor”, dice. “Si yo fuese por una zona residencial por la noche, iría con las revoluciones bajas para hacer el menor ruido posible. Prefiero hacer ruido en una carretera abierta”.

“Dicho esto”, añade, “el eco del tubo de escape que producen los edificios del centro puede ser muy satisfactorio”.

A pesar de haber modificado el motor de su auto para que haga más ruido, Rideout, que ha preferido mantenerse bajo un seudónimo, es consciente de que es un acto egoísta. “Si tienes un vecino con un coche que ha sido modificado en gran medida, sabrás por qué son terribles para la comunidad”, dice. “Mi auto antiguo, un Volkswagen Passat, no había forma de silenciarlo después de cortar varias partes del escape. Cuando iba a trabajar a las 5:30 de la mañana, hacía mucho ruido, especialmente mientras se calentaba el motor y quedaba en reposo. Obviamente, mis vecinos se molestaban”.

DOS HOMBRES EXAMINAN UN SUBARU IMPREZA WRX EN UNA EXHIBICIÓN DE AUTOS MODIFICADOS. FOTO: RADHARC IMAGES / ALAMY STOCK PHOTO

Dag Balkmar es profesor de Estudios de Género en la Universidad de Örebro (Suecia) y autor de una tesis sobre masculinidad y automóviles. Como parte de su investigación, pasó mucho tiempo con grupos de hombres jóvenes (y algunas mujeres) que estaban metidos en el mundo de los coches modificados.

Una de las explicaciones más comunes a los motores ruidosos es que es una expresión de la masculinidad. ¿Pero realmente es así de simple? No exactamente. “Esta gente quiere un auto único y al hacerlo ellos se vuelven únicos también”, explica Dag. “Se trata de destacar en el grupo, además de ser una forma de poner a prueba y mejorar su destreza mecánica”.

El ruido también forma parte del atractivo. Si alguna vez has escuchado uno de estos coches pasar, sabes que no deja indiferente. ¿Tiene que ver con una forma masculina particular de ocupar el espacio? “Tener un coche ruidoso puede causar una buena impresión emocional y afectiva en la persona detrás del volante o en la gente que no está dentro del vehículo”, explica Dag. “Se trata de causar una buena impresión diciendo: ‘Estoy aquí. Tienes que mirarme’. Es claramente una forma de expandirse y apropiarse del espacio, que suele ser un comportamiento masculino”.

“También tiene que ver con la asociación al riesgo, la velocidad y la competitividad”, explica. “Un coche ruidoso es más deportivo que una furgoneta. En ese sentido, se asocian a la masculinidad en vez de a otras cosas. También tiene que ver con la relación entre la apariencia y el desempeño. Es relativamente fácil hacer que el auto se vea bien y quizás que suene como uno de carreras, pero no quiere decir que tenga el mismo rendimiento. Eso es más complicado y costoso. Pero si consigues hacerlo, suele ser una buena señal de destreza mecánica y de un estatus más alto entre los modificadores”.

Parece ser que modificar el auto simplemente para hacerlo más ruidoso suele ser visto como un comportamiento infantil o egoísta incluso dentro del mundo de las modificaciones. Al igual que Sam y Rideout, muchas de las personas con las que habló Dag esperaban poder disfrutar de sus motores ruidosos de una forma socialmente responsable. “El grupo que más estudié fue la ‘elite’ del mundillo”, dice, “que querían mejorar la reputación del diseño de coches. Tenían mucho interés en hacer lo correcto, sin exceder los límites de velocidad, sin ser irresponsables o revolucionar los motores”.

Aunque la modificación de autos se ve generalmente como una actividad masculina, también hay mujeres interesadas. Según Dag, cada vez hay más mujeres que modifican sus autos y se involucran en la cultura. Aunque a veces suelen utilizar estereotipos femeninos (como la pintura rosa, por ejemplo), Dag dice que “a la mayoría de estas mujeres les interesa lo mismo que a los hombres”, como los motores ruidosos.

Los hombres que modifican los motores para que sean más ruidosos suelen tener una mala reputación, pero quizás no deberíamos juzgar tan rápidamente. Dependiendo de quién lo haga, puede tratarse tanto de un tema de artesanía y destreza mecánica como de proyección de la masculinidad. No obstante, como ocurre prácticamente con todas las cosas, puedes hacerlo de forma respetuosa o ser un imbécil.