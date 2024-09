Preguntamos a un oculista si los poppers te pueden dejar ciego

Artículo publicado originalmente en THUMP Alemania.

En cuanto a drogas se trata, los poppers se consideran relativamente suaves e inofensivos. El origen de los inhalantes se remonta a 1900, cuando eran usados médicamente para tratar problemas en el flujo de sangre y desde la caída del disco, han sido ampliamente rotados en la escena gay por la sensación que ofrecen durante el sexo. Aunque no se conoce mucho sobre sus peligros médicos, en años recientes se han incrementado los reportes sobre gente que ha experimentado problemas de visión. Por ello, la legalidad de la sustancia ha cambiado mundialmente.

Para aprender más sobre los riesgos detrás de tomar poppers, contactamos a un doctor con sede en Berlín de nombre Peter Kaulen, que actualmente trabaja como optometrista en el área de Licterfelde-West de la ciudad. La mayoría de los pacientes que el trata son varones.

THUMP: Dr. Kaulen, ¿Cuándo comenzaron tus pacientes a describir problemas con su visión después de usar poppers?



Dr. Kaulen: Tuve el primer caso como ocho o nueve años atrás.

¿Cuál fue la severidad de la mayoria de estos casos?



La mayoría de los que vienen sólo tienen un pequeño problema con la visión. Sólo el 10 a 20% de los casos tienen problemas severos en su vista.

En términos de layman, ¿Cómo pueden los poppers dañar tu visión?



Probablemente tiene que ver con la reacción en el metabolismo de tus fotorreceptores y las células en tus ojos que perciben la luz. Los poppers pueden destruir estas células. Exactamente cómo sucede, no lo sabemos.

¿Los poppers de verdad pueden dejarte ciego?

Ha habido casos individuales, aunque es raro. Pero he tenido pacientes que ya no pueden trabajar porque no pueden enfocar sus pantallas.

Recientemente se han incrementado los reportes de problemas de visión causados por consumir poppers. ¿Dirías que hay más casos que antes?



No lo creo. La cantidad de casos se ha mantenido igual a lo largo de los últimos cuatro o cinco años. Los pacientes se están volviendo más atentos a los síntomas, así que quizá más doctores están escuchando sobre ellos y reportándolos. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad relativamente desconocida para los oculistas.

¿Crees que la falta de conciencia está causando riesgos más grandes?



No. Las preguntas médicas relacionadas con drogas y el sexo pueden a veces ser entendidas de alguna forma porque son capaces de ver el cambio en el comportamiento de alguien.

¿Qué pueden hacer quienes los usan si ocurren síntomas?

No hay una terapia para ello aún porque el mecanismo por el cual ocurre aún debe establecerse. Además, hay pocos casos por el momento para los que no hay estudios científicos que podamos usar. Si es posible, no tomes poppers, porque he visto períodos de mejora con pacientes que dejan de usarlos.

También hay como 50 diferentes variaciones de poppers en el mercado, todos con diferentes compuestos. Si vas a tomarlos, deberías tratar de no tomar nuevas sustancias que no son tan fuertes como para poner tus labios y dedos azules. Estas nuevas sustancias son producidas en laboratorios en sótanos y no están certificados por los estándares del gobierno. Nadie sabe con exactitud qué hay en ellos.

¿Hay ciertas marcas de poppers que son más peligrosas que otras?

He visto que la mayoría de los casos con síntomas son de gente usando Jungle Juice. Pero no hay realmente pruebas de que sea peor que otras, sólo teorías y especulaciones. Poppers han existido por 50 años en la medicina, principalmente en la forma de nitrito de amilo. He estado activo en la oftalmología por 30 años y la composición de los poppers no ha cambiado lo suficiente en los últimos seis y ocho años.

¿Podría haber otros factores causando impedimentos visuales cuando se combinan con el uso de poppers?

Muchos de los pacientes con los que estamos hablando son mayores y con VIH positivo. Pero todos están trabajando con terapias antivirales. Se considera posible que estas drogas pueden usar efectos diferentes con poppers. He tratado de configurar una correlación entre los dos pero la información no es suficientemente clara para que uno pueda decir: esta droga combinada con poppers causan este problema. Es posible que algunos pacientes que están en una terapia antirretroviral por infecciones de VIH podrían ser afectados más que otros. Podría haber algunas reacciones cruzadas que causan un efecto diferente cuando tomas poppers. He tratado de establecer una correlación pero a este punto no puedo estar seguro que la medicación pueda crear un problema.

¿Cuáles son otros riesgos que pueden ocurrir cuando tomas poppers con otras drogas?



Cuando se toman en combinación con Viagra, puede haber una caída masiva en la presión arterial, lo que lleva a un ataque cardiaco. Esto es porque el Viagra bloquea una enzima en el cuerpo, lo cual es intensificado por los poppers. Sin embargo, es raro. Podemos asumir que un 30 al 50 % de los hombres gay en Berlín usan poppers, así que quizá sí la combinación era tan peligrosa como pensábamos ya habríamos visto mucho más muertes.

Parece que un montón de usuarios no saben sobre estos síntomas.

Es verdad. Muchos en la escena no les importan estos problemas. Hay pacientes que saben el valor de su terapia contra VIH, pero no saben sobre los efectos de las drogas que están tomando. Su ignorancia no tiene límite en estos casos.

¿Los centros de orientación deberían estar ofreciendo más educación sobre los poppers?



Si. Sin embargo, la mayoría de la gente que toma poppers no va a centros de orientación porque nos se ven ellos como usuarios de drogas.

Aprende más sobre las prácticas del Dr. Kaulen e más información sobre cómo tratar con enfermedades relacionadas con poppers.